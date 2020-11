Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac7ee40b-4365-40f2-991d-0517351d6ecb","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Az EU önvédelmi képességének a minimumát sem teljesíti azzal, hogy csak teljes egyetértéssel lehet kidobni tagokat a szövetségből. Pedig szerzőnk szerint, még a magyar állampolgároknak is jobb lenne, ha az országot a jelenlegi vezetésével kipenderítenék az unióból. Vélemény. ","shortLead":"Az EU önvédelmi képességének a minimumát sem teljesíti azzal, hogy csak teljes egyetértéssel lehet kidobni tagokat...","id":"202047_ki_velunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac7ee40b-4365-40f2-991d-0517351d6ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff24831-97f8-4d52-9611-6bdf0a2dd12a","keywords":null,"link":"/360/202047_ki_velunk","timestamp":"2020. november. 18. 17:00","title":"Révész Sándor: Ki velünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad2fb55-251f-4876-aba7-6a69b770209e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Azok a csatornák, amelyeken keresztül Orbán Viktor bejutott Donald Trump Fehér Házába, most el fognak tűnni – mondja Nagy Gábor a várható új amerikai kormányzatról. A HVG szakújságírója szerint az Egyesült Államok külpolitikájában több olyan szereplő is fontos posztot kaphat, akik képben vannak Európával és jól ismerik Magyarországot is. Emiatt más diplomáciai reakciókra számíthat Orbán Viktor is, ha keményen lép fel. ","shortLead":"Azok a csatornák, amelyeken keresztül Orbán Viktor bejutott Donald Trump Fehér Házába, most el fognak tűnni – mondja...","id":"20201118_Nagy_Gabor_az_amerikai_valasztasrol_Ami_most_tortenik_az_peldatlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aad2fb55-251f-4876-aba7-6a69b770209e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2906bd39-7e7f-4245-949e-8714fa1d4887","keywords":null,"link":"/360/20201118_Nagy_Gabor_az_amerikai_valasztasrol_Ami_most_tortenik_az_peldatlan","timestamp":"2020. november. 19. 11:00","title":"Még annál is rosszabb magyar–amerikai viszony jöhet, mint Obama idején volt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01892bef-6342-46fb-9c67-751daa5ff133","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az üzletember a Project Syndicate-en ír arról, mire használja fel a Fidesz a koronavírus második hullámát. Az ország kirablását és az ellenzék lenyomását is megemlíti.","shortLead":"Az üzletember a Project Syndicate-en ír arról, mire használja fel a Fidesz a koronavírus második hullámát. Az ország...","id":"20201119_Soros_Gyorgyot_nagyon_felduhitette_Orban_vetoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01892bef-6342-46fb-9c67-751daa5ff133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee60cb1-e030-4878-a2b5-78fd5e2ecfd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_Soros_Gyorgyot_nagyon_felduhitette_Orban_vetoja","timestamp":"2020. november. 19. 10:31","title":"Soros Györgyöt nagyon feldühítette Orbán vétója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9bc6e3-3fe1-4519-a45c-db120d040fb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megpróbálják eloszlatni a szivárványcsaláddal kapcsolatos félreértéseket. ","shortLead":"Megpróbálják eloszlatni a szivárványcsaláddal kapcsolatos félreértéseket. ","id":"20201118_Szivarvanycsaladok_Hatter_Tarsasag_videok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f9bc6e3-3fe1-4519-a45c-db120d040fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a6def9-ce14-46a1-bc96-7c698b0d2adf","keywords":null,"link":"/elet/20201118_Szivarvanycsaladok_Hatter_Tarsasag_videok","timestamp":"2020. november. 18. 10:08","title":"„Nálatok ki a csaj és ki a fiú?” – meleg szülők válaszolnak a leggyakoribb internetes kommentekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290a1923-c655-4dc4-aa3e-9f5e8ef14589","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt évek talán legfontosabb Chrome-frissítésével állt elő a Google. A vállalat ezúttal nemcsak praktikus funkciókat ígér, hanem a böngészés sebességének észrevehető növekedését, sőt az energiafogyasztás csökkenését is.","shortLead":"Az elmúlt évek talán legfontosabb Chrome-frissítésével állt elő a Google. A vállalat ezúttal nemcsak praktikus...","id":"20201118_google_chrome_bongeszo_frissites_akkumulator_uzemido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=290a1923-c655-4dc4-aa3e-9f5e8ef14589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c8b091-c952-45c8-9265-7413df26d0e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_google_chrome_bongeszo_frissites_akkumulator_uzemido","timestamp":"2020. november. 18. 08:03","title":"75 perccel nőhet a laptopja üzemideje, ha frissíti a Chrome böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee7cb48-03db-4d88-9e6b-3cd5cd84ffc5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tíz dózis minta érkezik Magyarországra az orosz oltóanyagból.","shortLead":"Tíz dózis minta érkezik Magyarországra az orosz oltóanyagból.","id":"20201118_szijjarto_orosz_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ee7cb48-03db-4d88-9e6b-3cd5cd84ffc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9622cfb0-0b15-427d-b2d9-25b19435bcf1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201118_szijjarto_orosz_vakcina","timestamp":"2020. november. 18. 15:58","title":"Szijjártó: Mi leszünk az első ország, amely csütörtökön az orosz vakcinából mintákat kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset Tata közelében történt a 64-es kilométernél.","shortLead":"A baleset Tata közelében történt a 64-es kilométernél.","id":"20201118_Az_M1es_gazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae389da-f9b5-4754-882a-1fcadf75054c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_Az_M1es_gazolas","timestamp":"2020. november. 18. 07:19","title":"Az M1-esen gyalogolt egy 20 éves férfi, halálra gázolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d4f966-ce70-404a-a89a-9fdaa9a6352c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A második hullám idején is szükség lenne a vezetőfülkék elkordonozására az EKSZ szerint.","shortLead":"A második hullám idején is szükség lenne a vezetőfülkék elkordonozására az EKSZ szerint.","id":"20201118_eksz_buszsoforok_koronavirus_biztonsagi_intezkedesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73d4f966-ce70-404a-a89a-9fdaa9a6352c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e1c7e7-fca8-4f0c-a8ff-96e4cfac83d6","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_eksz_buszsoforok_koronavirus_biztonsagi_intezkedesek","timestamp":"2020. november. 18. 13:05","title":"Buszsofőrök kérik az operatív törzset, hogy hozzák vissza a tavasszal bevált óvintézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]