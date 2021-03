Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év első két hónapjában annyi tartozás jött össze az egészségügyi intézményekben, mint máskor 3-4 hónap alatt. ","shortLead":"Az év első két hónapjában annyi tartozás jött össze az egészségügyi intézményekben, mint máskor 3-4 hónap alatt. ","id":"20210323_A_korhazak_adossagan_is_meglatszik_hogy_tombol_a_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1115846d-ad4d-478f-8ce2-73d7b22de227","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_A_korhazak_adossagan_is_meglatszik_hogy_tombol_a_jarvany","timestamp":"2021. március. 23. 16:30","title":"A kórházak adósságán is meglátszik, hogy tombol a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68178ab8-991c-4aea-935d-2ad7f15f5c5e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pécsen nyit új gyárat a Terrán tetőcserépgyártó.","shortLead":"Pécsen nyit új gyárat a Terrán tetőcserépgyártó.","id":"20210323_Napelemes_tetocserepet_fognak_gyartani_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68178ab8-991c-4aea-935d-2ad7f15f5c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e318f999-4f6a-42cc-83a2-7878c85f49bc","keywords":null,"link":"/kkv/20210323_Napelemes_tetocserepet_fognak_gyartani_Magyarorszagon","timestamp":"2021. március. 23. 13:37","title":"Napelemes tetőcserepet fognak gyártani Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3914505a-9882-41eb-abcd-ac5cd533a1fe","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Egy tévétársaság éppen rendőrökkel akciózott, amikor tavaly novemberben egy riasztás során elfogták Szájer József fideszes EP-képviselőt is, aki egy csatornán menekült egy illegális partiról.","shortLead":"Egy tévétársaság éppen rendőrökkel akciózott, amikor tavaly novemberben egy riasztás során elfogták Szájer József...","id":"20210324_Videon_ahogy_Szajert_elfogjak_a_rendorok_Brusszelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3914505a-9882-41eb-abcd-ac5cd533a1fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c7994e-35ba-46af-9530-5bda90614ff4","keywords":null,"link":"/eurologus/20210324_Videon_ahogy_Szajert_elfogjak_a_rendorok_Brusszelben","timestamp":"2021. március. 24. 11:23","title":"Szájer lebukása: egy belga tévé bemutatta a rendőri akció videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd26d624-059d-4a6a-b990-2d00c121ec51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jogsegélykérelem sem érkezett még az ukrán hatóságoktól az ügyben.","shortLead":"Jogsegélykérelem sem érkezett még az ukrán hatóságoktól az ügyben.","id":"20210323_nyomozas_polt_peter_cigicsempesz_mszp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd26d624-059d-4a6a-b990-2d00c121ec51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c305b3-0cca-4fc4-9ae0-2fcb2fec5f89","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_nyomozas_polt_peter_cigicsempesz_mszp","timestamp":"2021. március. 23. 13:02","title":"Nem nyomoznak Magyarországon a cigarettacsempészeten ért MSZP-s ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee69628f-c38a-4959-9dc7-a964fe0e2afb","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"Az Invitech 2019 nyarán szervezte át működését a hatékonyság növelése és a piaci trendekhez való minél jobb alkalmazkodás érdekében. Ekkor jött létre az önálló vállalati szolgáltatások üzletág, amelynek feladatköre kiterjed a cég infrastruktúrájára épülő, menedzselt távközlési és IT-szolgáltatásaira, valamint korszerű felhő és sokrétű IT-biztonsági megoldásainak kialakítására és fejlesztésére. Az üzletág vezetője az Invitechben már korábban több vezetői posztot is betöltő Kemendi Zsolt. A vállalati szolgáltatások vezérigazgató-helyettesét a Tungsram számára végzett, speciális kihívást jelentő feladatról és annak tapasztalatiról kérdeztük.","shortLead":"Az Invitech 2019 nyarán szervezte át működését a hatékonyság növelése és a piaci trendekhez való minél jobb...","id":"invitech_20210311_Megtisztelo_hogy_reszesei_lehetunk_a_Tungsram_sikertortenetenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee69628f-c38a-4959-9dc7-a964fe0e2afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b8a686-dcdb-4c12-8be1-c742cd4604d1","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20210311_Megtisztelo_hogy_reszesei_lehetunk_a_Tungsram_sikertortenetenek","timestamp":"2021. március. 23. 07:30","title":"„Megtisztelő, hogy részesei lehetünk a Tungsram sikertörténetének”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"e5cb0d47-2112-4b10-be47-d407c1087970","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Március 5-től ismét szünetelnek a halasztható műtétek a koronavírus-járvány újabb fellángolása miatt. Így az őszi és tavaszi hullám között csupán egy hónap jutott az egynapos, könnyebb műtétek elvégzésére. Bár ezekre a műtétekre nem közvetlen életveszélyben van szükség, így is az életminőséget nagy mértékben meghatározó beavatkozásokról van szó, amelyek elmaradása hátrányos helyzetet teremt a páciensek számára. A Bank360 megvizsgálta, milyen lehetőségek vannak az állami rendszer helyett igénybe vehető magánegészségügyi beavatkozások finanszírozására.","shortLead":"Március 5-től ismét szünetelnek a halasztható műtétek a koronavírus-járvány újabb fellángolása miatt. Így az őszi és...","id":"20210324_varolista_mutet_maganbiztositas_hitel_bank360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5cb0d47-2112-4b10-be47-d407c1087970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bcd3db5-cd49-49a5-a0e4-ea5587eca3f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_varolista_mutet_maganbiztositas_hitel_bank360","timestamp":"2021. március. 24. 10:38","title":"Elszálltak a várólisták az állami egészségügyben: hitel, magánbiztosítás lehet a megoldás, ha mégis akarunk műtetni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cdc1b86-edc5-403f-a1d9-9faf7aceb205","c_author":"Szvetelszky Zsuzsanna","category":"hvgkonyvek","description":"Miben áll a történetek hatása, befolyása? Miért van az, hogy az emberek a magukról és a társaikról szóló információkat leginkább sztorik formájában szeretik megosztani? Hogyan tudnak a narratívák érzelmeket – például félelmet - ébreszteni úgy, hogy magát a félelmet kiváltó ingert nem kell személyesen megtapasztalni? Szvetelszky Zsuzsanna szociálpszichológus gondolatai Robert Shiller Narratív közgazdaságtan című könyvéről.","shortLead":"Miben áll a történetek hatása, befolyása? Miért van az, hogy az emberek a magukról és a társaikról szóló információkat...","id":"20210323_robert_shiller_narrativ_kozgazdasagtan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cdc1b86-edc5-403f-a1d9-9faf7aceb205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba360de-635e-4cf7-a6a8-a42e90522e8d","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210323_robert_shiller_narrativ_kozgazdasagtan","timestamp":"2021. március. 23. 19:13","title":"Az igazság kevés ahhoz, hogy megfékezze a hamis narratívát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a01298ee-be73-451b-82cb-10b0f68b1594","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az űrszemét eltávolítására létrehozott eszközt is pályára állított a hétfőn útnak indult Szojuz űrhajó.","shortLead":"Az űrszemét eltávolítására létrehozott eszközt is pályára állított a hétfőn útnak indult Szojuz űrhajó.","id":"20210324_szojuz_urszemet_eltavolitasa_astroscale_elsa_d","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a01298ee-be73-451b-82cb-10b0f68b1594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc182e1-6391-4fc5-b71c-8dccfbcee79e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_szojuz_urszemet_eltavolitasa_astroscale_elsa_d","timestamp":"2021. március. 24. 12:33","title":"Macska-egér játékba kezd az űrben egy 175 kilós és egy 17 kilós gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]