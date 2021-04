Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa4d689e-a952-43c0-8391-b7a21057c86f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint tíz évvel a bevezetése után óriási eltöltési számot könyvelhetett el egy androidos alkalmazás: a Google Fordító jó eséllyel az ön telefonján is megtalálható.","shortLead":"Több mint tíz évvel a bevezetése után óriási eltöltési számot könyvelhetett el egy androidos alkalmazás: a Google...","id":"20210417_google_translate_alkalmazas_egymilliard_letoltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa4d689e-a952-43c0-8391-b7a21057c86f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c152f7fb-962f-49c5-b9c4-f45ff3e59d1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210417_google_translate_alkalmazas_egymilliard_letoltes","timestamp":"2021. április. 17. 08:03","title":"Túl az 1 000 000 000 letöltésen a legnépszerűbb fordítóalkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96410c82-05ce-42aa-b65c-cb22c0ae8cbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az adatközpontokhoz kitalált grafikus vezérlők után processzorfronton is terjeszkedésbe kezd az Nvidia.","shortLead":"Az adatközpontokhoz kitalált grafikus vezérlők után processzorfronton is terjeszkedésbe kezd az Nvidia.","id":"20210416_nvidia_grace_szerver_processzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96410c82-05ce-42aa-b65c-cb22c0ae8cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c5693a-ab0e-4c7a-b4ee-8fa80dc7b2e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_nvidia_grace_szerver_processzor","timestamp":"2021. április. 16. 11:03","title":"Bestiális erő – mondja az Nvidia az új szerverprocesszoráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d94db2-cff2-41ba-80cf-c7d9add65b49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone az AST SpaceMobile céggel közösen egy űrbázisú mobilhálózat kiépítésén dolgozik, amely 2023-tól az afrikai, később pedig az európai kontinensen valósulhat meg. A fejlesztésnek köszönhetően összesen 1,6 milliárd felhasználó számára válnak elérhetővé a Vodafone mobilszolgáltatásai az afrikai kontinensen.","shortLead":"A Vodafone az AST SpaceMobile céggel közösen egy űrbázisú mobilhálózat kiépítésén dolgozik, amely 2023-tól az afrikai...","id":"20210416_vodafone_ast_spacemobile_urbazisu_mobilhalozat_afrika_europa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1d94db2-cff2-41ba-80cf-c7d9add65b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36df892e-7d50-49f7-a339-bbe68043e0fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_vodafone_ast_spacemobile_urbazisu_mobilhalozat_afrika_europa","timestamp":"2021. április. 16. 10:03","title":"Az űrből biztosít majd térerőt a Vodafone, Európában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"addbcbbf-ffdf-47ab-92d6-be1ec5d9d83c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hírekben sokszor hallhatunk arról, milyen következményei vannak a klímaváltozásnak. A Google jól látható módon mutatja meg, melyek ezek.","shortLead":"A hírekben sokszor hallhatunk arról, milyen következményei vannak a klímaváltozásnak. A Google jól látható módon...","id":"20210415_klimavaltozas_google_earth","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=addbcbbf-ffdf-47ab-92d6-be1ec5d9d83c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f763dd3a-41f9-40f1-ab65-737a6eccc73d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_klimavaltozas_google_earth","timestamp":"2021. április. 15. 17:33","title":"Már a Google Earthben is látható, mit művelt eddig a bolygóval a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321a8e46-c8e7-4a80-8354-2bf009e7e2b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ADOM diákmozgalom kérésére rakták össze a bárki által használható, gyorsan kitölthető dokumentumot.","shortLead":"Az ADOM diákmozgalom kérésére rakták össze a bárki által használható, gyorsan kitölthető dokumentumot.","id":"20210415_TASZ_iskola_kerelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=321a8e46-c8e7-4a80-8354-2bf009e7e2b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f07e72-873e-41d3-a574-1db87fd2e12f","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_TASZ_iskola_kerelem","timestamp":"2021. április. 15. 15:37","title":"Kérelemmintát készített azoknak a szülőknek a TASZ, akik nem küldenék iskolába gyereküket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"288742a6-46ff-47ac-bb3a-db2390f62b2a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Sokan félnek az inflációtól, hiszen a kormányok és a jegybankok öntik a pénzt a piacra, de mi lesz, ha ez stagnálással vagy esetleg gazdasági visszaeséssel párosul? Márpedig erre is mutatnak jelek: a kereskedelmi háborúk, a deglobalizáció, az elöregedés és a populista politikusok mind ebbe az irányba lökhetik a világgazdaságot a híres közgazdász szerint.","shortLead":"Sokan félnek az inflációtól, hiszen a kormányok és a jegybankok öntik a pénzt a piacra, de mi lesz, ha ez stagnálással...","id":"20210415_Roubini_szerint_konnyen_lehet_a_stagflacio_jelenti_majd_a_kozeljovo_legnagyobb_kihivasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=288742a6-46ff-47ac-bb3a-db2390f62b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6256222-e97e-41d1-bba9-3d52be3e3cc0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210415_Roubini_szerint_konnyen_lehet_a_stagflacio_jelenti_majd_a_kozeljovo_legnagyobb_kihivasat","timestamp":"2021. április. 15. 14:05","title":"Roubini szerint könnyen lehet, hogy a stagfláció jelenti majd a közeljövő legnagyobb kihívását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf6d3a9-6ac3-4420-8cad-813b56066fcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akció során 58 emberrel szemben intézkedtek. ","shortLead":"Az akció során 58 emberrel szemben intézkedtek. ","id":"20210417_3as_villamos_ellenorzes_rendorseg_bkk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdf6d3a9-6ac3-4420-8cad-813b56066fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b23eba1-8fbd-40af-88c0-88329f3e55c0","keywords":null,"link":"/itthon/20210417_3as_villamos_ellenorzes_rendorseg_bkk","timestamp":"2021. április. 17. 11:05","title":"Megszállták a 3-as villamost a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1ad78d-6335-4e3b-8462-a686bb89658b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A film a jelenlegi tervek szerint 2022 nyarán érkezik a mozikba. ","shortLead":"A film a jelenlegi tervek szerint 2022 nyarán érkezik a mozikba. ","id":"20210416_Mads_Mikkelsen_es_Harrison_Ford_egyutt_viszik_el_a_hatukon_az_Indiana_Jones_5_reszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b1ad78d-6335-4e3b-8462-a686bb89658b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8df62ab2-a1bf-4d8b-9b13-678f79413121","keywords":null,"link":"/kultura/20210416_Mads_Mikkelsen_es_Harrison_Ford_egyutt_viszik_el_a_hatukon_az_Indiana_Jones_5_reszet","timestamp":"2021. április. 16. 11:59","title":"Mads Mikkelsen és Harrison Ford együtt viszik el a hátukon az Indiana Jones 5. részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]