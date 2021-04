Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"88904996-01c5-4777-9a47-1610216487ef","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A koronavírus elleni oltási kampány egyik óriási központja nyílik meg szombaton a Párizstól mintegy harminc kilométerre keletre található, jelenleg zárva tartó Disneylandben.



","shortLead":"A koronavírus elleni oltási kampány egyik óriási központja nyílik meg szombaton a Párizstól mintegy harminc kilométerre...","id":"20210422_Oltokozpont_nyilik_a_parizsi_Disneylandben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88904996-01c5-4777-9a47-1610216487ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e721cf-13a4-4582-994f-474acdadf034","keywords":null,"link":"/elet/20210422_Oltokozpont_nyilik_a_parizsi_Disneylandben","timestamp":"2021. április. 22. 09:13","title":"Oltóközpont nyílik a párizsi Disneylandben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b0fa08-8574-4055-a6a8-41db37aaa6e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lehetetlen vonattal közlekedni az újfehértói baleset helyszínén, ideiglenes közlekedési rendet vezetnek be a záhonyi vasútvonalon, amíg nem állítják helyre a balesetben érintett pályaszakaszt.","shortLead":"Lehetetlen vonattal közlekedni az újfehértói baleset helyszínén, ideiglenes közlekedési rendet vezetnek be a záhonyi...","id":"20210421_ujfeherto_vonat_baleset_menetrend","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00b0fa08-8574-4055-a6a8-41db37aaa6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13057085-7772-4140-bd31-db3a6780e7c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_ujfeherto_vonat_baleset_menetrend","timestamp":"2021. április. 21. 06:47","title":"Napokig tarthat a helyreállítás az újfehértói vonatbaleset után, új menetrendet vezettek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7281411-0ec5-448d-9d91-10951ac5a7b9","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Egy uniós bírósági ítélet szerint ha valamin gondolkodni kell, akkor az nem lehet leíró jellegű. ","shortLead":"Egy uniós bírósági ítélet szerint ha valamin gondolkodni kell, akkor az nem lehet leíró jellegű. ","id":"20210422_Birosagi_iteletbe_foglaltak_azt_hogyan_gondolkodnak_a_nemetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7281411-0ec5-448d-9d91-10951ac5a7b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb82b07b-c85d-448a-a47b-53afbbfcaba0","keywords":null,"link":"/eurologus/20210422_Birosagi_iteletbe_foglaltak_azt_hogyan_gondolkodnak_a_nemetek","timestamp":"2021. április. 22. 08:32","title":"Pert nyert a Hell Energy egy uniós bíróságon, mely során az ítéletbe foglalták azt is, hogyan gondolkodnak a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nyilvánvalóvá vált, hogy nem indulhat el a Szuperliga – mondta Andrea Agnelli.","shortLead":"Nyilvánvalóvá vált, hogy nem indulhat el a Szuperliga – mondta Andrea Agnelli.","id":"20210421_szuperliga_agnelli_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dafe1ab-d840-4cc6-81e2-da254f6b0ca5","keywords":null,"link":"/sport/20210421_szuperliga_agnelli_foci","timestamp":"2021. április. 21. 12:22","title":"A Szuperliga alelnöke elismerte, nem indulhat el a sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab0374e-07b5-45c1-8d84-02af8a9d4a49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A statisztikából szépen kirajzolódik az is, melyik ország autósai a legszabálytalanabbak. ","shortLead":"A statisztikából szépen kirajzolódik az is, melyik ország autósai a legszabálytalanabbak. ","id":"20210421_Hatalmas_birsagosszeget_hoznak_ossze_minden_evben_a_kulfoldi_autosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ab0374e-07b5-45c1-8d84-02af8a9d4a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ce9d2d-1efc-4ebe-a390-9a4df0214bf2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_Hatalmas_birsagosszeget_hoznak_ossze_minden_evben_a_kulfoldi_autosok","timestamp":"2021. április. 21. 09:18","title":"Hatalmas bírságokat hoznak össze minden évben a külföldi autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7f2199-d561-4aba-a9e0-f4586548fc94","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A közelmúltban elindult egy chatszolgáltatás is, ahol a bajbajutottak anonim módon tudnak jelezni.","shortLead":"A közelmúltban elindult egy chatszolgáltatás is, ahol a bajbajutottak anonim módon tudnak jelezni.","id":"20210422_Novak_Katalin_kapcsolati_eroszak_segitseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b7f2199-d561-4aba-a9e0-f4586548fc94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb45b9d-3564-490f-8657-071dd7d175b9","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_Novak_Katalin_kapcsolati_eroszak_segitseg","timestamp":"2021. április. 22. 14:29","title":"Novák Katalin: A kapcsolati erőszak áldozatainak van kitől segítséget kérniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c786be9-de17-48ad-9ceb-bda05259e708","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"New Yorkban kész kaland az oltás.","shortLead":"New Yorkban kész kaland az oltás.","id":"20210421_Ennel_menobb_oltopontot_nehez_elkepzelni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c786be9-de17-48ad-9ceb-bda05259e708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f419eb33-4b55-4c60-9b1d-7a250548a993","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Ennel_menobb_oltopontot_nehez_elkepzelni","timestamp":"2021. április. 21. 09:42","title":"Ennél menőbb oltópontot nehéz elképzelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93f45cf-d93c-4f53-a708-3d21abaf57fe","c_author":"HVG","category":"360","description":"Fenntarthatatlan módon élünk, a világ népessége évente közel háromszor annyi erőforrást használ fel, mint amennyit a Föld képes hulladékként feldolgozni, illetve újrateremteni. 2050-re hárommilliárd ember lakóhelyén alakulhatnak ki elviselhetetlen életkörülmények.","shortLead":"Fenntarthatatlan módon élünk, a világ népessége évente közel háromszor annyi erőforrást használ fel, mint amennyit...","id":"202116__a_fold_napja__veszelyben_acivilizacio__szemet_nelkul__megsebezve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d93f45cf-d93c-4f53-a708-3d21abaf57fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0086ef75-4891-4c1f-af56-6e9c1566db25","keywords":null,"link":"/360/202116__a_fold_napja__veszelyben_acivilizacio__szemet_nelkul__megsebezve","timestamp":"2021. április. 22. 17:00","title":"Zsákutcába vezet a klímaváltozás, de van még esély kifarolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]