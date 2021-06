Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a1b90160-ab2b-48e8-8b0d-bf95e69203f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tarantino öt éven át dolgozott a Volt egyszer egy... Hollywood könyvváltozatán. A kötethez készült egy trailer is, amely a filmből kivágott jeleneteket tartalmaz. ","shortLead":"Tarantino öt éven át dolgozott a Volt egyszer egy... Hollywood könyvváltozatán. A kötethez készült egy trailer is...","id":"20210622_Elkeszult_Quentin_Tarantino_elso_regenye_es_jott_hozza_egy_trailer_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1b90160-ab2b-48e8-8b0d-bf95e69203f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ac10727-d364-4dca-8404-737cf13095f3","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Elkeszult_Quentin_Tarantino_elso_regenye_es_jott_hozza_egy_trailer_is","timestamp":"2021. június. 23. 08:00","title":"Elkészült Quentin Tarantino első regénye, és jött hozzá egy trailer is kivágott filmjelenetekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cff141e-57e2-44f6-9dca-f2e4490ba534","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csoportkörökben alig volt olyan csapat, ami az összes meccsét meg tudta volna nyerni, így nagy izgalmak közepette csak szerdán állt össze, hogy ki kivel és hol fog játszani a következő fordulóban.","shortLead":"A csoportkörökben alig volt olyan csapat, ami az összes meccsét meg tudta volna nyerni, így nagy izgalmak közepette...","id":"20210624_EURO2020_nyolcaddontok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cff141e-57e2-44f6-9dca-f2e4490ba534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c038ce3-0f6e-4f57-b41d-869b611d7208","keywords":null,"link":"/sport/20210624_EURO2020_nyolcaddontok","timestamp":"2021. június. 24. 06:12","title":"Íme az Európa-bajnokság nyolcaddöntői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2fe12ea-97af-45ab-828f-73a28b362925","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202125_szenvedelybetegsegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2fe12ea-97af-45ab-828f-73a28b362925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fea4926-4d4c-420c-9942-9d0cc833348a","keywords":null,"link":"/itthon/202125_szenvedelybetegsegek","timestamp":"2021. június. 24. 17:45","title":"Farkas Zoltán: Szenvedélybetegségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75eca92e-3ae4-4803-91a8-ae553b6a81fe","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szervezet korábban megtiltotta, hogy szivárványszínekben világítsák ki a müncheni Allianz Arénát. Most azt írták, hogy szerintük maga a kezdeményezés volt politikai indíttatású. ","shortLead":"A szervezet korábban megtiltotta, hogy szivárványszínekben világítsák ki a müncheni Allianz Arénát. Most azt írták...","id":"20210623_Az_UEFA_szivarvanyszinure_valtoztatta_a_logojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75eca92e-3ae4-4803-91a8-ae553b6a81fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20af40f9-721c-490a-83cd-e9059396bc89","keywords":null,"link":"/sport/20210623_Az_UEFA_szivarvanyszinure_valtoztatta_a_logojat","timestamp":"2021. június. 23. 14:12","title":"Az UEFA szivárványszínűre változtatta a logóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5088c04c-e994-4374-9f42-0b0e1b018abe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének (MEOSZ) kutatása szerint a mozgáskorlátozott egyetemi hallgatók továbbra is komoly akadályokkal szembesülnek tanulmányaik során. Bár az elmúlt évtizedben általánosan javult a fogyatékossággal élő hallgatók felsőoktatási helyzete, a javulás nem egyenletes. ","shortLead":"A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének (MEOSZ) kutatása szerint a mozgáskorlátozott egyetemi...","id":"20210624_Tovabbra_is_egy_szazalek_alatt_van_a_fogyatekossaggal_elo_hallgatok_aranya_az_egyetemeken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5088c04c-e994-4374-9f42-0b0e1b018abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e2b89d-09c9-4e7f-a057-669c5d4c3bc9","keywords":null,"link":"/elet/20210624_Tovabbra_is_egy_szazalek_alatt_van_a_fogyatekossaggal_elo_hallgatok_aranya_az_egyetemeken","timestamp":"2021. június. 24. 13:48","title":"Továbbra is egy százalék alatt van a fogyatékossággal élő hallgatók aránya az egyetemeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8988270d-940e-46f9-a438-ec612d9e486c","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Az aljas és kártékony törvénymódosítás közvetlen célja az volt, hogy megossza az ellenzéket és egyben tartsa a társadalom immár legaggasztóbb mentális állapotú táborát. Vélemény.","shortLead":"Az aljas és kártékony törvénymódosítás közvetlen célja az volt, hogy megossza az ellenzéket és egyben tartsa...","id":"202125_Tota_W_Kellemetlen_tenyek_melegekrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8988270d-940e-46f9-a438-ec612d9e486c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c32627e-44b6-448e-9777-37f6b40c22db","keywords":null,"link":"/360/202125_Tota_W_Kellemetlen_tenyek_melegekrol","timestamp":"2021. június. 24. 13:00","title":"Tóta W.: Kellemetlen tények melegekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d48edf-b944-4fc5-a431-27ed41e01a40","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gyorsan jött a magyar válasz a németek góljára. ","shortLead":"Gyorsan jött a magyar válasz a németek góljára. ","id":"20210623_21re_vezetunk_a_nemetek_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31d48edf-b944-4fc5-a431-27ed41e01a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b84898-7cbc-42e1-824c-6bb22e579723","keywords":null,"link":"/sport/20210623_21re_vezetunk_a_nemetek_ellen","timestamp":"2021. június. 23. 22:31","title":"2:1-re vezetünk a németek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599098b5-ec65-412a-9d77-0567a6de93b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenhat éven keresztül futott a TV2 napi szappanoperája, most már másmilyen műsorok fejlesztésére fog koncentrálni a csatorna.","shortLead":"Tizenhat éven keresztül futott a TV2 napi szappanoperája, most már másmilyen műsorok fejlesztésére fog koncentrálni...","id":"20210623_A_Joban_Rosszban_is_megszunik_a_Baratok_Kozt_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=599098b5-ec65-412a-9d77-0567a6de93b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f095da48-6ace-4b07-9674-cf711115c4d1","keywords":null,"link":"/elet/20210623_A_Joban_Rosszban_is_megszunik_a_Baratok_Kozt_utan","timestamp":"2021. június. 23. 15:01","title":"A Jóban Rosszban is megszűnik a Barátok Közt után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]