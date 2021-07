Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d44877b0-17b5-41bd-8b3d-a53e3031f336","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen komoly teljesítménnyel és hatalmas csomagtartóval csábít vásárlásra a Volkswagen újdonsága.","shortLead":"Igen komoly teljesítménnyel és hatalmas csomagtartóval csábít vásárlásra a Volkswagen újdonsága.","id":"20210707_sportkombi_320_loerovel_es_drift_moddal_itt_a_vw_golf_r_variant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d44877b0-17b5-41bd-8b3d-a53e3031f336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c85bd8-9033-42d1-b3be-a2567cea7cb1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210707_sportkombi_320_loerovel_es_drift_moddal_itt_a_vw_golf_r_variant","timestamp":"2021. július. 07. 07:21","title":"Sportkombi: 320 lóerővel és drift móddal itt a VW Golf R Variant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ba8c5b-e0b2-4abf-a050-c4654c85b3ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szlovákia után Lettország is indulhat Covid-lottó.","shortLead":"Szlovákia után Lettország is indulhat Covid-lottó.","id":"20210705_lettorszag_covid_lotto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23ba8c5b-e0b2-4abf-a050-c4654c85b3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a4b3f8-3b15-4f0f-9c24-449a6a542013","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_lettorszag_covid_lotto","timestamp":"2021. július. 05. 21:44","title":"Lettországban lottónyereményekkel bírnák rá az embereket az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00acc229-bce1-4e23-8c88-170afc72b732","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Akadálymentesen, zöldebben, süllyesztett karácsonyfatalppal kapják vissza a ferencvárosiak. ","shortLead":"Akadálymentesen, zöldebben, süllyesztett karácsonyfatalppal kapják vissza a ferencvárosiak. ","id":"20210706_Bakats_ter_felujitas_forgalmi_valtozas_latvanyterv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00acc229-bce1-4e23-8c88-170afc72b732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e640400-c29d-48ca-a4e8-a778fe93bc9c","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Bakats_ter_felujitas_forgalmi_valtozas_latvanyterv","timestamp":"2021. július. 06. 14:40","title":"Felújítják a Bakáts teret, forgalmi változások lesznek a környéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4de9a9b-57bc-49c4-b3d8-be80fef8ee67","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyári, nyitott lábbelikben láthatóvá váló bütyök fájdalmat, funkcionális és lábstatikai problémákat is okozhat. A nyugati társadalmakban a népesség mintegy 30 százalékának életét – zömében a nőkét – nehezíti a deformitás.\r

\r

","shortLead":"A nyári, nyitott lábbelikben láthatóvá váló bütyök fájdalmat, funkcionális és lábstatikai problémákat is okozhat...","id":"20210706_Egyaltalan_nem_csak_esztetikai_problema_a_butyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4de9a9b-57bc-49c4-b3d8-be80fef8ee67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81d37dc-08e7-411e-bf83-c0209913c99b","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Egyaltalan_nem_csak_esztetikai_problema_a_butyok","timestamp":"2021. július. 06. 09:30","title":"Egyáltalán nem csak esztétikai probléma a bütyök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8a806a1-db84-4528-9aa7-f72667a5592f","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"sport","description":"Kis híján megcsinálták a spanyolok, többször pusztán centiken múlott, hogy nem ők készülhetnek az Európa-bajnokság vasárnapi fináléjára. Az olasz játékosok azonban egyszerűen jobban bírták a nyomást: a büntetőpárbaj során nem volt már kérdés, hogy ki jut tovább. ","shortLead":"Kis híján megcsinálták a spanyolok, többször pusztán centiken múlott, hogy nem ők készülhetnek az Európa-bajnokság...","id":"20210707_Olaszorszag_Eb_dontos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8a806a1-db84-4528-9aa7-f72667a5592f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1bc6b0-418d-4dd3-8ed9-f2fdd56f0a22","keywords":null,"link":"/sport/20210707_Olaszorszag_Eb_dontos","timestamp":"2021. július. 07. 00:10","title":"Olaszország nyerte a mediterrán derbit, döntőbe jutott az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"300b67d8-f883-4220-b589-b9be4554fb1f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha már az éttermeknek a bahreini kártyákat is el kell fogadniuk, a Duma Aktuál egy alternatív megoldást javasolt pincér-fronton. Kiderül az is, hogyan oldotta meg a nyelvi nehézségeket a tömegközlekedésen Hadházi László Izraelben és Kovács András Péter Egyiptomban. ","shortLead":"Ha már az éttermeknek a bahreini kártyákat is el kell fogadniuk, a Duma Aktuál egy alternatív megoldást javasolt...","id":"20210705_Duma_Aktual_Vedettsegi_igazolvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=300b67d8-f883-4220-b589-b9be4554fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7cd6c3-b0a7-4a18-86d8-07fa22651681","keywords":null,"link":"/360/20210705_Duma_Aktual_Vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. július. 05. 19:00","title":"Duma Aktuál: Terminátorok ellenőrzik majd a védettségi igazolvány QR-kódját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e55841-4f13-41a9-88a6-28cf0fb5dfa2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Magabiztosan várhatják a visszavágót a budapestiek. ","shortLead":"Magabiztosan várhatják a visszavágót a budapestiek. ","id":"20210706_ferencvaros_pristina_bajnokok_ligaja_selejtezo_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0e55841-4f13-41a9-88a6-28cf0fb5dfa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bd5c91-6236-4642-8f2f-2c61034371a8","keywords":null,"link":"/sport/20210706_ferencvaros_pristina_bajnokok_ligaja_selejtezo_foci","timestamp":"2021. július. 06. 20:17","title":"Szórt egy hármast a Fradi a Pristinának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967e5067-1826-448b-a6ed-cc63df9c348d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Leonardo Da Vincinek 14 élő férfi rokona van egy nagyszabású kutatás szerint, amely 21 generáción, 690 éven át követte végig a világhírű festő, építész és mérnök családfáját. ","shortLead":"Leonardo Da Vincinek 14 élő férfi rokona van egy nagyszabású kutatás szerint, amely 21 generáción, 690 éven át követte...","id":"20210706_leonardo_da_vinci_genetika_gen_orokitoanyag_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=967e5067-1826-448b-a6ed-cc63df9c348d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c080094c-2320-40b6-ac8d-83c30ba2fefb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_leonardo_da_vinci_genetika_gen_orokitoanyag_kutatas","timestamp":"2021. július. 06. 17:03","title":"Megtalálták Leonardo Da Vinci élő rokonait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]