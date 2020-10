Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4afd5b9f-9fd3-46f9-8198-d5bb88439407","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már készül a lista, aki rákerült, arra szigorúbb szabályozás vonatkozik. A cél, hogy a kisebb cégek könnyebben labdába tudjanak rúgni a piacon.","shortLead":"Már készül a lista, aki rákerült, arra szigorúbb szabályozás vonatkozik. A cél, hogy a kisebb cégek könnyebben labdába...","id":"20201012_europai_unio_lista_apple_amazon_facebook_google","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4afd5b9f-9fd3-46f9-8198-d5bb88439407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921f0152-446f-4ce3-b383-ae15a81088d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_europai_unio_lista_apple_amazon_facebook_google","timestamp":"2020. október. 12. 14:10","title":"Financial Times: Listával kényszeríti az EU etikus viselkedésre a legnagyobb techcégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6873908-9ce9-42d3-b09a-5691e6e93c0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Köztük összesen 43 újságíró van, a lista pedig egyre bővül.","shortLead":"Köztük összesen 43 újságíró van, a lista pedig egyre bővül.","id":"20201012_belarusz_tuntetes_orizet_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6873908-9ce9-42d3-b09a-5691e6e93c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a7237b1-c55d-46ba-8c57-de858787d311","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_belarusz_tuntetes_orizet_rendorseg","timestamp":"2020. október. 12. 07:16","title":"Emberjogi szervezetek szerint több, mint 400 embert vettek őrizetbe a belarusz hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Óbaroknál ütközött két autó, egy sávon lehet csak haladni az autópályán.","shortLead":"Óbaroknál ütközött két autó, egy sávon lehet csak haladni az autópályán.","id":"20201013_M1_autopalya_baleset_torlodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d4cb7f-2e8c-488b-a2cc-3da21eca9c82","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_M1_autopalya_baleset_torlodas","timestamp":"2020. október. 13. 09:40","title":"Több kilométeres a torlódás egy baleset után az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a906549-bca7-4625-bcd8-9bd8fdace4fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az átalakítás során nemcsak a forma változott, hanem a hibrid hajtáslánc is erősebb lett.","shortLead":"Az átalakítás során nemcsak a forma változott, hanem a hibrid hajtáslánc is erősebb lett.","id":"20201012_nehez_elhinni_hogy_ez_az_uj_olasz_sportkocsi_lenyegeben_egy_bmw_i8","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a906549-bca7-4625-bcd8-9bd8fdace4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc74906-9190-486b-9b8b-bac530e0da82","keywords":null,"link":"/cegauto/20201012_nehez_elhinni_hogy_ez_az_uj_olasz_sportkocsi_lenyegeben_egy_bmw_i8","timestamp":"2020. október. 12. 10:53","title":"Nehéz elhinni, hogy ez az új olasz sportkocsi lényegében egy BMW i8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2b12ab-89b8-48ba-a283-061adf64149e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mérget tartalmazó tüskéi vannak annak a hernyófajtának, amelyből egyre többet látni Virginia államban. Az állatok szúrása erős fájdalmat okozhat.","shortLead":"Mérget tartalmazó tüskéi vannak annak a hernyófajtának, amelyből egyre többet látni Virginia államban. Az állatok...","id":"20201012_szuros_mergezo_hernyo_paroka_csipes_gyapjaslepke_rovar_megalopyge_opercularis_puss_caterpillar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b2b12ab-89b8-48ba-a283-061adf64149e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046b0346-a83d-456e-9ac9-769c31beb06e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_szuros_mergezo_hernyo_paroka_csipes_gyapjaslepke_rovar_megalopyge_opercularis_puss_caterpillar","timestamp":"2020. október. 12. 15:03","title":"Mérgező hernyók lepték el Amerika egyik államát, durva tüneteket okozhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf8115c8-cb03-46d1-8ea1-e5b13d8f7215","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímeának ez a negyedik Grand Slam-győzelme.\r

\r

","shortLead":"Babos Tímeának ez a negyedik Grand Slam-győzelme.\r

\r

","id":"20201011_Babosek_ismet_megnyertek_parosban_a_Roland_Garrost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf8115c8-cb03-46d1-8ea1-e5b13d8f7215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f79b58-0775-4817-9a51-d2384e6570d0","keywords":null,"link":"/sport/20201011_Babosek_ismet_megnyertek_parosban_a_Roland_Garrost","timestamp":"2020. október. 11. 13:34","title":"Babosék ismét megnyerték párosban a Roland Garrost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1e782b-efd0-497d-b982-a921297775d4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A napilap azt állítja, hogy a Budapest Airport tulajdonosai nem járultak hozzá, hogy a vasútvonalat a repülőtér területén megépítsék.","shortLead":"A napilap azt állítja, hogy a Budapest Airport tulajdonosai nem járultak hozzá, hogy a vasútvonalat a repülőtér...","id":"20201012_Budapest_Airport_repteri_vasut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a1e782b-efd0-497d-b982-a921297775d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e8e77c-f471-4033-8e3e-c2bf45691194","keywords":null,"link":"/kkv/20201012_Budapest_Airport_repteri_vasut","timestamp":"2020. október. 12. 08:32","title":"Magyar Nemzet: A Budapest Airport akadályozza a reptéri vasút megvalósítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c4e7a9-15f3-4dea-9fa4-2cf448e2466a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Több mint 850 ember halt meg 1994 szeptemberének végén, amikor Észtország és Svédország között rövid idő alatt elsüllyedt az Estonia nevű észt komphajó. A viharos időben bekövetkezett tragédia okát a mai napig nem állapították meg pontosan, s a roncsról készült videófelvételek alapján most egy új, logikusnak tűnő magyarázat is született.","shortLead":"Több mint 850 ember halt meg 1994 szeptemberének végén, amikor Észtország és Svédország között rövid idő alatt...","id":"20201011_estonia_hajoszerencsetlenseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49c4e7a9-15f3-4dea-9fa4-2cf448e2466a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68924188-7cbe-4547-9859-470107568b87","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_estonia_hajoszerencsetlenseg","timestamp":"2020. október. 11. 14:00","title":"Új bizonyíték boríthatja az eddigi teóriákat a XX. század egyik legsúlyosabb hajókatasztrófája körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]