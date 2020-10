A világ egyik legsürgetőbb problémája a környezet védelme, a klímaválság, a fenntarthatóság. Ezekre nekünk különös figyelmet kell fordítanunk, ezért kiemelt helyen is kell kezelnünk. Innen új alrovatunk címe is: Zhvg.

A csillámok károsak a környezetre, olyan mikroműanyagokról beszélünk ugyanis, amelyeket különböző, az emberek és az állatok hormonháztartását is megzavaró vegyi anyagokkal is kezelnek. Erre a brit Ruskin egyetem kutatói figyelmeztetnek a Phys.org híre szerint.

A Ruskin tudósai azt vizsgálták, hogyan hat az édesvízi élőlényekre a csillám, amit lakásdekorációknál, hobbikellékeknél, így ragasztók, festékek esetében, de ruhadarabokon és kozmetikai termékeknél is gyakran használnak. A hagyományos csillám egyébként PET-ből készül, amit egy vékony alumíniumréteggel, majd egy újabb műanyagréteggel vonnak be. Mivel a műanyagszennyezés csökkentése végett egyre elterjedtebbek a biológiai úton lebomló alternatívák, a kutatók azt vizsgálták meg, ezek a „környezetbarát” opciók milyen hatást is gyakorolnak a természetre.

„Zöld” csillámokat egyrészt eukaliptusz fából származó, módosított cellulózból készítenek, azonban ezt a fényvisszaverés miatt ugyanúgy alumíniummal vonják be és egy vékony műanyag réteggel fedik le. A másik változat az ásványi anyagból készülő mica csillám, amit pedig leggyakrabban kozmetikumoknál használnak.

Arra jutottak, hogy ha csillám kerül a folyókba, vagy tavakba – legyen szó akár lebomlóról, akár a hagyományosról – a vízben lévő békalencse már 36 nap elteltével csak fele akkorára nőtt, mint azelőtt, a harmadával csökkent a vízben lévő klorofil aránya, ami miatt azonban csökkent az algák és a fitoplanktonok száma is.

Az egyetlen különbség az volt a hagyományos és a "zöld" csillámok hatása között, hogy a biológiai úton lebomló csillámokkal szennyezett vízben jobban elszaporodott egy olyan csigafaj, ami viszont invazív és kiszorítja az őshonos vízicsigákat.