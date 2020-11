Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Globális terjedésével mutálódik a Covid–19-betegséget okozó új típusú koronavírus, de egyetlen igazolt mutáció sem tette képessé a gyorsabb terjedésre – mutatta ki egy nagyszabású tanulmány.","shortLead":"Globális terjedésével mutálódik a Covid–19-betegséget okozó új típusú koronavírus, de egyetlen igazolt mutáció sem...","id":"20201125_koronavirus_mutacio_kutatas_koronavirus_terjedese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d8ec6b-659b-41cf-9bed-1ff7ebc12703","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_koronavirus_mutacio_kutatas_koronavirus_terjedese","timestamp":"2020. november. 25. 14:03","title":"Rengeteg mutációja van már a koronavírusnak, de egyik sem terjed gyorsabban az eredetinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689cce2c-a5ba-4240-861d-e7f3bf4517ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hanghívások mellett GPS-es követést és kamerafunkciókat is kínál a mobil nélkül, önállóan is használható Xplora okosóra. Kifejezetten gyerekeknek szánják.","shortLead":"A hanghívások mellett GPS-es követést és kamerafunkciókat is kínál a mobil nélkül, önállóan is használható Xplora...","id":"20201124_telekom_xplora_x5_play_esim_okosora_gyerekeknek_gyerekora_dijcsomag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=689cce2c-a5ba-4240-861d-e7f3bf4517ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d12248f-43a5-4698-a19d-68bd88b4a2cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_telekom_xplora_x5_play_esim_okosora_gyerekeknek_gyerekora_dijcsomag","timestamp":"2020. november. 24. 13:08","title":"Kifejezetten gyerekeknek szánt okosóra jelent meg a Telekomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1bc321a-f98c-4af3-914a-c60ad48b1047","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Fosszilis galaxist fedeztek fel tudósok a Tejútrendszer mélyén a Sloan Digital Sky Survey (SDSS) égboltfelmérési program APOGEE tudományos projektjének adatait elemezve.","shortLead":"Fosszilis galaxist fedeztek fel tudósok a Tejútrendszer mélyén a Sloan Digital Sky Survey (SDSS) égboltfelmérési...","id":"20201123_fosszilis_galaxis_tejutrendszer_heraklesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1bc321a-f98c-4af3-914a-c60ad48b1047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ab74a0-c68b-4fc9-9575-c413def6d6c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_fosszilis_galaxis_tejutrendszer_heraklesz","timestamp":"2020. november. 23. 20:03","title":"Megtalálták a galaxis maradványait, ami összeütközött a Tejútrendszerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53806ea3-cf4f-49ca-87d0-4630c956ea3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyítottan álhír jellegű tartalmat tett közzé az One America amerikai hírcsatorna a YouTube-on. Felfüggesztették.","shortLead":"Bizonyítottan álhír jellegű tartalmat tett közzé az One America amerikai hírcsatorna a YouTube-on. Felfüggesztették.","id":"20201125_one_america_oann_youtube_csatorna_felfuggesztes_donald_trump_koronavirus_alhir_felretajekoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53806ea3-cf4f-49ca-87d0-4630c956ea3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dac8e70-c855-4ec8-bf43-e961454a1170","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_one_america_oann_youtube_csatorna_felfuggesztes_donald_trump_koronavirus_alhir_felretajekoztatas","timestamp":"2020. november. 25. 17:03","title":"Bajba került a Trumpnak kedves YouTube-csatorna, miután hazugságot közölt a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"November 24-én átlépte a négyezret a Covid magyarországi áldozatainak száma. Szakemberek most azt figyelik, hozhat-e rendkívüli helyzetet a járvány második hulláma az összes – tehát nem csak a koronavírus okozta – halálozás szempontjából.","shortLead":"November 24-én átlépte a négyezret a Covid magyarországi áldozatainak száma. Szakemberek most azt figyelik, hozhat-e...","id":"20201125_Rosszat_igero_statisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea25e70c-0b94-4559-9743-d6ffb5e19bcc","keywords":null,"link":"/360/20201125_Rosszat_igero_statisztika","timestamp":"2020. november. 25. 07:00","title":"Elfajulóban lehet a járvány, mutatják a KSH többhetes átfutással közölt halálozási adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa73a36-4ec4-4d94-a3ac-c356c6afbfa9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egész pontosan valamennyi állami és önkormányzati többségi tulajdonban lévő busz- és vasút-, valamint hajótársaság jegyeinek elektronikus értékesítését az az egyetlen szolgáltató működtetheti majd, amelyik nyer a Rogán Antal hivatala által kiírt koncessziós pályázaton. A koncessziós eljárást március végéig ki kell írni. Az ITM az egészet azzal \"adja el\", hogy két év múlva megszűnhet a parkoláskor fizetett kényelmi díj.","shortLead":"Egész pontosan valamennyi állami és önkormányzati többségi tulajdonban lévő busz- és vasút-, valamint hajótársaság...","id":"20201125_Az_allam_koncesszioba_adna_ki_az_elektronikus_BKKjegyek_ertekesiteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5aa73a36-4ec4-4d94-a3ac-c356c6afbfa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea5dc261-e8a0-49a5-a0ad-5a5c1caeaa2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_Az_allam_koncesszioba_adna_ki_az_elektronikus_BKKjegyek_ertekesiteset","timestamp":"2020. november. 25. 11:37","title":"Az állam koncesszióba adná ki az elektronikus BKK-jegyek értékesítését is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"534814c5-a0b1-4927-bdc4-3b5b25ecb9c1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mi történne, ha katonás szigorral dolgoznának a légiutas-kísérők? És ha az ejtőernyősöket koordinálnák kedves kosztümös hölgyek? A Duma Aktuál mindkét esetet megvizsgálta. ","shortLead":"Mi történne, ha katonás szigorral dolgoznának a légiutas-kísérők? És ha az ejtőernyősöket koordinálnák kedves kosztümös...","id":"20201123_Duma_Aktual_A_honvedseg_es_a_Wizz_air","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=534814c5-a0b1-4927-bdc4-3b5b25ecb9c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490d4592-b7b5-4fa6-b5a8-739ba8746580","keywords":null,"link":"/360/20201123_Duma_Aktual_A_honvedseg_es_a_Wizz_air","timestamp":"2020. november. 23. 19:00","title":"Duma Aktuál: A honvédségi stewardess ordítva mutatja meg a helyed a gépen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f860a57f-3914-48dc-ab58-6c6949068a02","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két főszerkesztő-helyettes irányítja most a lapot, a főszerkesztő személyére tehet javaslatot a szerkesztőség, de nem ők döntenek.","shortLead":"Két főszerkesztő-helyettes irányítja most a lapot, a főszerkesztő személyére tehet javaslatot a szerkesztőség, de nem...","id":"20201123_index_starcz_indamedia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f860a57f-3914-48dc-ab58-6c6949068a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4aa5bde-ca13-4fda-9b77-cf2e921e4cd8","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_index_starcz_indamedia","timestamp":"2020. november. 23. 20:42","title":"Az Index új vezetője szerint csak a vezérigazgatói poszton akartak változást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]