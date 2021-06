Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"05ce4df6-d778-4fae-b4e3-789bca0ae9b5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Georginio Wijnaldum szerint az UEFA felelőssége lenne megvédeni a játékosokat a zaklató drukkerektől.","shortLead":"Georginio Wijnaldum szerint az UEFA felelőssége lenne megvédeni a játékosokat a zaklató drukkerektől.","id":"20210627_georginio_wijnaldum_szurkoloi_rasszizmus_lesetal_a_palyarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05ce4df6-d778-4fae-b4e3-789bca0ae9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd062db7-0d73-4a99-8a51-59c3f9aa7530","keywords":null,"link":"/sport/20210627_georginio_wijnaldum_szurkoloi_rasszizmus_lesetal_a_palyarol","timestamp":"2021. június. 27. 14:24","title":"Otthagyhatja a meccset a holland válogatott kapitánya, ha rasszisták a magyar drukkerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd6c71c-64f5-49b4-9394-c9685d047c79","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Tíznapos karantén vár rá.","shortLead":"Tíznapos karantén vár rá.","id":"20210627_ivan_perisic_horvat_valogatott_koronavirusos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dd6c71c-64f5-49b4-9394-c9685d047c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0405b5-49dd-4f1e-8a62-bf1fc7c9bb1f","keywords":null,"link":"/sport/20210627_ivan_perisic_horvat_valogatott_koronavirusos","timestamp":"2021. június. 27. 10:10","title":"Perisic nem léphet pályára: koronavírusos a horvátok csatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da40e6a3-55c9-4c2b-baa1-d0b7a2015777","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy több ezer iPhone- és iPad-használó megkérdezésével zajlott kutatás arról árulkodik, hogy az Apple-nek egyelőre nem sikerült túl nagy érdeklődést kiváltania operációs rendszerének már beharangozott új verziójával.","shortLead":"Egy több ezer iPhone- és iPad-használó megkérdezésével zajlott kutatás arról árulkodik, hogy az Apple-nek egyelőre nem...","id":"20210626_apple_ios_15_frissites_mobil_operacios_rendszer_felmeres_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da40e6a3-55c9-4c2b-baa1-d0b7a2015777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e29ce5-8486-4973-b185-89a8458baa21","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_apple_ios_15_frissites_mobil_operacios_rendszer_felmeres_kutatas","timestamp":"2021. június. 26. 14:03","title":"Egyelőre alig érdekli az iPhone-osokat a nagy őszi rendszerfrissítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány azt szeretné, ha a következő két évben egyetlen \"illegális migránst\" sem fogadna be az Európai Unió - egyebek mellett erről beszélt Kovács Zoltán kommunikációs államtitkár abban a Facebook-videóban, amelyben a legújabb nemzeti konzultációt részletezte.","shortLead":"A magyar kormány azt szeretné, ha a következő két évben egyetlen \"illegális migránst\" sem fogadna be az Európai Unió...","id":"20210626_A_migraciot_es_a_jarvanyt_kapcsolta_ossze_az_ujabb_nemzeti_konzultacioban_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8aa799a-ce66-4428-b354-11a2220c30c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_A_migraciot_es_a_jarvanyt_kapcsolta_ossze_az_ujabb_nemzeti_konzultacioban_a_kormany","timestamp":"2021. június. 26. 12:17","title":"A migrációt és a járványt kapcsolta össze az újabb nemzeti konzultációban a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b9e033-9c08-4305-a2f2-5127d69d3ddc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Némileg értetlenkedtek a szöveget meglátva. ","shortLead":"Némileg értetlenkedtek a szöveget meglátva. ","id":"20210626_Egy_belga_lap_elmeselte_hogyan_kerestek_meg_oket_Orbanek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9b9e033-9c08-4305-a2f2-5127d69d3ddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61a21a3-6f35-4d26-a535-f835c3de87dd","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_Egy_belga_lap_elmeselte_hogyan_kerestek_meg_oket_Orbanek","timestamp":"2021. június. 26. 19:05","title":"Egy belga lap elmesélte, hogyan keresték meg őket Orbánék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb59154-203a-4489-8e23-858f692dcb02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség most kapta el a gyanúsítottakat.","shortLead":"A rendőrség most kapta el a gyanúsítottakat.","id":"20210627_Apa_es_fia_tamadt_ket_nemet_nore_a_szerdai_Ebmeccsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cb59154-203a-4489-8e23-858f692dcb02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c65f98-5802-4f15-bb38-9a29d3c7dd38","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_Apa_es_fia_tamadt_ket_nemet_nore_a_szerdai_Ebmeccsen","timestamp":"2021. június. 27. 18:55","title":"Apa és fia támadhatott két német nőre a szerdai Eb-meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc95e83-f9b8-45e4-9529-486d8461d6ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy Japán térségében őshonos algafaj fenyegeti a dél-franciaországi Marseille közelében fekvő Calanque standjait - közölték környezetvédelmi szakemberek. Az alga akár mérgező is lehet, ha magas lesz miatta gázkoncentráció, be kell zárni strandokat.","shortLead":"Egy Japán térségében őshonos algafaj fenyegeti a dél-franciaországi Marseille közelében fekvő Calanque standjait...","id":"20210627_Hanyingert_keltoen_budos_alga_telepedett_meg_Marseille_kozeleben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cc95e83-f9b8-45e4-9529-486d8461d6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7ce867-f3d3-4ae0-b7f1-75f498dd0117","keywords":null,"link":"/zhvg/20210627_Hanyingert_keltoen_budos_alga_telepedett_meg_Marseille_kozeleben","timestamp":"2021. június. 27. 16:40","title":"Hányingert keltően büdös alga telepedett meg Marseille közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A fővárosi kórháznál szombat hajnalban találták az egészséges újszülöttet.","shortLead":"A fővárosi kórháznál szombat hajnalban találták az egészséges újszülöttet.","id":"20210626_Egy_kisfiut_hagytak_a_Heim_Pal_babamento_inkubatoraban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de53659-6b43-4eed-9b63-b79c93df59b5","keywords":null,"link":"/elet/20210626_Egy_kisfiut_hagytak_a_Heim_Pal_babamento_inkubatoraban","timestamp":"2021. június. 26. 16:44","title":"Egy kisfiút hagytak a Heim Pál babamentő inkubátorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]