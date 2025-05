Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f53347bb-b186-4b6c-8500-12275b411699","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Nem elég, hogy a megmaradt munkavállalókat a nyár közepéig lapátra teszik a felszámolók, a Kúria felülvizsgálati eljárásban döntött: jogosan mondta fel a kollektív szerződésüket 2020 augusztusában az akkori, önjelölt cégvezető.","shortLead":"Nem elég, hogy a megmaradt munkavállalókat a nyár közepéig lapátra teszik a felszámolók, a Kúria felülvizsgálati...","id":"20250513_dunaferr-elbocsatas-csod-munkaugyi-per-kuria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f53347bb-b186-4b6c-8500-12275b411699.jpg","index":0,"item":"5b315afb-2c38-49e3-8452-4f1d86c35bb1","keywords":null,"link":"/kkv/20250513_dunaferr-elbocsatas-csod-munkaugyi-per-kuria","timestamp":"2025. május. 13. 17:55","title":"Végső reményüket is elveszítették a Dunaferr dolgozói, elbukták a 15 milliárdos pert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c58a496b-12b8-46db-bc1a-e461e4620638","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A francia színész két nőt zaklatott egy 2021-es filmforgatáson. ","shortLead":"A francia színész két nőt zaklatott egy 2021-es filmforgatáson. ","id":"20250513_Gerard-Depardieu-szexualis-zaklatas-eliteltek-bunos-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c58a496b-12b8-46db-bc1a-e461e4620638.jpg","index":0,"item":"340fac0c-9b8c-4814-8ed8-140c02131d76","keywords":null,"link":"/elet/20250513_Gerard-Depardieu-szexualis-zaklatas-eliteltek-bunos-birosag","timestamp":"2025. május. 13. 11:02","title":"Gérard Depardieu-t bűnösnek ítélte a bíróság a szexuális zaklatási perében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac93249-97fd-489e-aa75-187be4699d6a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Figyelmeztetést is kiadott a HungaroMet. ","shortLead":"Figyelmeztetést is kiadott a HungaroMet. ","id":"20250514_Keszitsek-az-esernyoket-heves-zivatarok-varnak-rank-csutortokon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ac93249-97fd-489e-aa75-187be4699d6a.jpg","index":0,"item":"c7c88840-5d2b-489d-826f-77a75849d9e9","keywords":null,"link":"/elet/20250514_Keszitsek-az-esernyoket-heves-zivatarok-varnak-rank-csutortokon","timestamp":"2025. május. 14. 11:55","title":"Erős szél, villámlás és heves zivatarok várnak ránk csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d092d4-0eb8-4bc8-8a01-bb4c5cf8f896","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tóth Endre szerint a rendszerváltás érdekében egyéni áldozatokat kell hozni.","shortLead":"Tóth Endre szerint a rendszerváltás érdekében egyéni áldozatokat kell hozni.","id":"20250512_momentum-mozgalom-toth-endre-orszaggyulesi-kepviselo-nem-indul-2026-valaszas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2d092d4-0eb8-4bc8-8a01-bb4c5cf8f896.jpg","index":0,"item":"3fb3c715-d069-4eef-a011-4d2ae793898c","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_momentum-mozgalom-toth-endre-orszaggyulesi-kepviselo-nem-indul-2026-valaszas","timestamp":"2025. május. 12. 20:03","title":"Újabb momentumos képviselő jelentette be, hogy nem indul a 2026-os országgyűlési választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522150ab-8701-49a2-a4f1-4a78762eacde","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Megtapsolták a járókelők a sikeres akcióját.","shortLead":"Megtapsolták a járókelők a sikeres akcióját.","id":"20250513_Firenzei-taxis-tolvaj-taska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/522150ab-8701-49a2-a4f1-4a78762eacde.jpg","index":0,"item":"49e2d147-414f-4cd6-aba3-783a6fce20c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250513_Firenzei-taxis-tolvaj-taska","timestamp":"2025. május. 13. 13:58","title":"Egy pillanat alatt hős lett az olasz taxis, aki beletaposott a gázba, és utolért egy táskatolvajt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a73c9b67-e81c-4e0b-82ac-1852f308c8ba","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Kémháborúba kényszerítette Kijev az Orbán-kormányt, amely azonnal válaszlépéseket tett, és a Magyar Péter elleni harcban próbálja felhasználni a példátlan titkosszolgálati botrányt.","shortLead":"Kémháborúba kényszerítette Kijev az Orbán-kormányt, amely azonnal válaszlépéseket tett, és a Magyar Péter elleni...","id":"20250514_hvg-ukrajna-magyarorszag-kembotrany-karpatalja-orban-viktor-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a73c9b67-e81c-4e0b-82ac-1852f308c8ba.jpg","index":0,"item":"c502cd7d-bf95-473b-900d-c4435932b463","keywords":null,"link":"/360/20250514_hvg-ukrajna-magyarorszag-kembotrany-karpatalja-orban-viktor-magyar-peter","timestamp":"2025. május. 14. 10:42","title":"Csak a legellenségesebb országok kémeivel szokás úgy elbánni, ahogy most Ukrajna tette a magyar ügynökökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79db745c-bd9b-4b6c-802d-157c5510f98a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Alexander családja közölte, hogy a kiszabadult túsz, ha egészségi állapota lehetővé teszi, ezen a héten Katarba fog utazni, ahol találkozik az amerikai elnökkel és Tamím bin Hamad Ál Száni katari emírrel.","shortLead":"Alexander családja közölte, hogy a kiszabadult túsz, ha egészségi állapota lehetővé teszi, ezen a héten Katarba fog...","id":"20250512_hamasz-amerikai-tusz-atadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79db745c-bd9b-4b6c-802d-157c5510f98a.jpg","index":0,"item":"22b63927-8434-49e7-bd44-0e53ddd1db2e","keywords":null,"link":"/vilag/20250512_hamasz-amerikai-tusz-atadas","timestamp":"2025. május. 12. 20:47","title":"A Hamász átadta a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek Edan Alexander túszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7df3fe-d739-40d0-aa0b-6d1f39f612b2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A legtöbben a római Colosseumot keresték fel.","shortLead":"A legtöbben a római Colosseumot keresték fel.","id":"20250513_olaszorszag-turizmus-latnivalok-lakossag-colosseum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d7df3fe-d739-40d0-aa0b-6d1f39f612b2.jpg","index":0,"item":"ee64fb02-87b5-4448-a43a-e5ebac9d0cce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_olaszorszag-turizmus-latnivalok-lakossag-colosseum","timestamp":"2025. május. 13. 07:24","title":"Egymillióval több fizetőturistát fogadtak tavaly az olaszországi látnivalók, mint amekkora az ország lakossága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]