Vasárnap után hétfőn is figyelmeztette a CDU a Fideszt és Orbán Viktort. A németek szeretnék, ha a Fidesz az Európai Néppárt tagja maradna, de nem mindenáron.

Megírtuk vasárnap a német Tagesspiegel alapján, hogy a CDU és Andreas Nick két feltételt javasolnak a pártvezetésnek Magyarországgal kapcsolatban:

tegyen meg mindent, hogy a CEU Budapesten maradhasson, így írják alá a már letárgyalt államközi szerződést New Yorkkal,

és várják be a Stop Soros-törvénnyel a Velencei Bizottság állásfoglalását, és hajoljanak meg annak változtatási kérései előtt.

Ezen feltételek teljesülése esetén kitartanak a Fidesz néppárti tagsága mellett. Hogy a magyar kormánypárt a konzervatív európai erők családjában maradhat-e, az a németeken múlik. Főleg a Benelux államok jobboldali pártjai, valamint a lengyel Polgári Platform képviselői érvelnek a Fidesz kizárása mellett.

Andreas Nick hétfőn a Reuters brit hírügynökségnek azt mondta, szeretném, hogy a Fidesz a kereszténydemokrata táborban maradjon.

De magyar barátainknak meg kell érteniük, hogy vannak határok, amelyek átlépése nagyon megnehezítené mindannyiunk életét.

Megerősítette korábbi szavait most is, a CEU maradjon Budapesten, vagy legalábbis ne a magyar kormány miatt kelljen távoznia, a Stop Sorossal pedig várjanak. A Fideszt ezek a szavak nem feltétlenül hatották meg, időközben kiderült, börtönt is kaphat az, aki megsérti a Stop Sorost.