[{"available":true,"c_guid":"567fe0bb-fb7e-44a1-a3bf-a6227ef2d218","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyáron játszódnak, vagy azonnal nyári hangulatot csempésznek a szívünkbe – lazítson velünk, mielőtt berobban a szeptember, és tesztelje, mennyire ismeri ezeket a filmeket!","shortLead":"Nyáron játszódnak, vagy azonnal nyári hangulatot csempésznek a szívünkbe – lazítson velünk, mielőtt berobban...","id":"20180831_Nyari_filmek_kviz_jatek_filmek_nyarbucsuztato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=567fe0bb-fb7e-44a1-a3bf-a6227ef2d218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14406031-a4ef-4c56-945e-da075a30728f","keywords":null,"link":"/elet/20180831_Nyari_filmek_kviz_jatek_filmek_nyarbucsuztato","timestamp":"2018. augusztus. 31. 13:30","title":"Használjuk ki augusztus utolsó napját: mennyire ismeri a nyári filmeket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3f5cda-405a-4254-8402-393207ad5e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamis állításon alapul, és több helyen is pontatlanságot tartalmaz az a sajtóértesülés, amely szerint a Mastercard részletes adatmegosztási megállapodást kötött a Google-lel – közölte a kártyatársaság. Azt ugyanakkor elismerték, hogy bizonyos (anonimizált) adatokat megosztanak partnereikkel, de konkrét vásárlások konkrét tételeit azok nem tartalmazzák.","shortLead":"Hamis állításon alapul, és több helyen is pontatlanságot tartalmaz az a sajtóértesülés, amely szerint a Mastercard...","id":"20180831_mastercard_google_adatmegosztas_anonimitas_aggregalt_adatok_vasarlasi_kartya_tranzakciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c3f5cda-405a-4254-8402-393207ad5e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff7394d-f541-4cf9-b195-849c893e4c27","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_mastercard_google_adatmegosztas_anonimitas_aggregalt_adatok_vasarlasi_kartya_tranzakciok","timestamp":"2018. augusztus. 31. 14:33","title":"Mastercard: bizonyos (tömbösített) adatokat tényleg kiadunk, de személyeset soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3404db51-16bb-49fc-8584-3eecbca00f15","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Berkecz Balázs volt együttes politikus tett feljelentést a Páva Zsolt fideszes polgármester időszakában történtek miatt. Páva Zsolt szerint az Együtt volt alelnöke kicsinyes bosszúhadjáratot folytat.

