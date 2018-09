Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem tett eleget a pénzmosás elleni előírásoknak a bank, 254 milliárd forintra büntették.","shortLead":"Nem tett eleget a pénzmosás elleni előírásoknak a bank, 254 milliárd forintra büntették.","id":"20180904_Gigantikus_buntetest_kapott_az_ING","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6da485b3-4b4c-408a-9407-bf79fd98f7af","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Gigantikus_buntetest_kapott_az_ING","timestamp":"2018. szeptember. 04. 14:28","title":"Gigantikus büntetést kapott az ING","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3729cd1d-d5ef-46c6-ae27-51f736c535ff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gyártáskor keletkezhetett hajszálrepedés a Nemzetközi Űrállomáshoz csatlakozott Szojuz MSZ-09 űrhajón, és aki okozta a sérülést, megpróbálta eltüntetni a nyomokat – írták kedden orosz hírügynökségek űripari szakértőkre hivatkozva. ","shortLead":"A gyártáskor keletkezhetett hajszálrepedés a Nemzetközi Űrállomáshoz csatlakozott Szojuz MSZ-09 űrhajón, és aki okozta...","id":"20180904_nemzetkozi_urallomas_szojuz_mikrometeor_furas_szivargas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3729cd1d-d5ef-46c6-ae27-51f736c535ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2496be20-e88d-4a62-bbb4-55a7378aebc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180904_nemzetkozi_urallomas_szojuz_mikrometeor_furas_szivargas","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:45","title":"Valaki megpróbálhatta eltitkolni, hogy megfúrta a Szojuz űrhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0ec5c7-969b-4161-b55d-33a14abfd480","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az elnök jogászai a háttérben már hónapok óta egyeztetnek a Mueller-bizottsággal Trump meghallgatásáról, de a nyilvánosság előtt cáfolják ennek lehetőségét.","shortLead":"Az elnök jogászai a háttérben már hónapok óta egyeztetnek a Mueller-bizottsággal Trump meghallgatásáról, de...","id":"20180905_Irasban_is_valaszolhat_Trump_arra_hogy_az_elnokvalasztason_osszejatszotte_az_oroszokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e0ec5c7-969b-4161-b55d-33a14abfd480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddd4f82-0028-4b4e-9844-83153ff23bef","keywords":null,"link":"/vilag/20180905_Irasban_is_valaszolhat_Trump_arra_hogy_az_elnokvalasztason_osszejatszotte_az_oroszokkal","timestamp":"2018. szeptember. 05. 05:30","title":"Írásban is válaszolhat Trump arra, hogy az elnökválasztáson összejátszott-e az oroszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a408121d-8345-4b25-ac87-99d090f6a2f5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig többek között Szergej Lavrov orosz és Vang Ji kínai külügyminiszter részesült az elismerésben.","shortLead":"Eddig többek között Szergej Lavrov orosz és Vang Ji kínai külügyminiszter részesült az elismerésben.","id":"20180903_A_kirgiz_kulugy_kituntette_Szijjarto_Petert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a408121d-8345-4b25-ac87-99d090f6a2f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b52c485-288a-4d89-8ba3-f53fd5070214","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_A_kirgiz_kulugy_kituntette_Szijjarto_Petert","timestamp":"2018. szeptember. 03. 14:44","title":"A kirgiz külügy kitüntette Szijjártó Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi élettársa elköltözésekor annak lányát és anyukáját is megkéselte. A rendőrség egy hónapig kereste, majd az elkövetőt a bíróság elsőfokon 18 év börtönre ítélte, ezt a másodfokon eljáró törvényszék most 16 évre enyhítette.","shortLead":"A férfi élettársa elköltözésekor annak lányát és anyukáját is megkéselte. A rendőrség egy hónapig kereste, majd...","id":"20180904_16_ev_bortont_kapott_a_ket_rokonat_is_megkeselo_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17f41ee-ace4-4ef4-abf8-674a0d071cac","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_16_ev_bortont_kapott_a_ket_rokonat_is_megkeselo_ferfi","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:59","title":"16 év börtönt kapott a két rokonát is megkéselő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e587025-e324-42a0-8f69-0055f80ed78b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jövőben még nagyobbak lesznek azok a BMW-vesék?","shortLead":"A jövőben még nagyobbak lesznek azok a BMW-vesék?","id":"20180904_bmw_inext_vision","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e587025-e324-42a0-8f69-0055f80ed78b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1cac6b7-ef92-49e9-9d38-ca0958dc4f27","keywords":null,"link":"/cegauto/20180904_bmw_inext_vision","timestamp":"2018. szeptember. 04. 18:05","title":"A BMW mutat egy autót 2021-ből – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"345e0522-65bc-4e3a-b0c5-54073f9706ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 1901 óta vezetett rangsorokat nézve az idei volt a 7. legmelegebb nyár.","shortLead":"Az 1901 óta vezetett rangsorokat nézve az idei volt a 7. legmelegebb nyár.","id":"20180904_16_fokkal_volt_melegebb_az_idei_nyar_a_sokeves_atlagnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=345e0522-65bc-4e3a-b0c5-54073f9706ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e70a7d2-fbcb-427e-9043-2d8f0d1f5ecc","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_16_fokkal_volt_melegebb_az_idei_nyar_a_sokeves_atlagnal","timestamp":"2018. szeptember. 04. 09:06","title":"1,6 fokkal volt melegebb az idei nyár a sokéves átlagnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954ee006-9810-42ea-ade5-643f1cecf5e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felbukkant egy érdekes, óraszerű koncepcióeszköz, amely nem okosóra, hanem egy viselhető okostelefon. Bemutatkozott a Nubia Alpha.","shortLead":"Felbukkant egy érdekes, óraszerű koncepcióeszköz, amely nem okosóra, hanem egy viselhető okostelefon. Bemutatkozott...","id":"20180904_zte_nubia_alpha_csuklon_hordhato_okostelefon_flexibilis_kijelzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=954ee006-9810-42ea-ade5-643f1cecf5e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8df9727a-ff80-4aa8-8665-81d94505a3cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180904_zte_nubia_alpha_csuklon_hordhato_okostelefon_flexibilis_kijelzo","timestamp":"2018. szeptember. 04. 09:03","title":"Okostelefon, melyet a csuklóján hordhat: itt a Nubia meglepő újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]