Egyre több személyes adatot tárolunk mobilunkon, sőt, bár ez abszolút nem jó taktika, néhányan attól sem riadnak vissza, hogy a kényes információkat, mint a bankkártyához tartozó PIN kód, vagy más, fontos szolgáltatások hozzáféréseit is telefonjukon raktározzák el. Ez azonban hatalmas hiba, hiszen lopás esetén a készüléken tárolt személyes állományok mellett ezen adatok is veszélybe kerülhetnek. A felénk nem túl ismertnek számító Sikur ennek igyekszik elejét venni, így aktuális csúcstelefonjukat is ennek szellemében készítették el.

A SikurPhone egy teljesen átlagos mobil képét mutatja: full HD-s a kijelzője, 13 megapixeles a kamerája, és 4 GB RAM dolgozik benne, hogy csak a fontosabb paramétereket említsük. Az érdekesség a házon belül található: egy teljes körű titkosításon átesett mobilról van szó, mely fejlett adatvédelmi technológiájának köszönhetően a vállalat korábbi, lehallgathatatlan beszélgetéseket ígérő telefonjánál is biztonságosabbnak ígérkezik.

A mobilt természetesen a „hagyományosabbnak” számító védelemmel, ujjlenyomat-olvasóval is ellátták. Némi trükk azért itt is mutatkozik: a kódolt ujjlenyomat miatt a telefon adataihoz annak elhagyásakor/ellopásakor sem lehet hozzáférni. Szintúgy a védelmet szolgálja az is, hogy a készülék az Android (7.0) jelentős mértékben módosított változatát használja, amelynek része például az is, hogy kizárólag a gyártó által jóváhagyott alkalmazások telepíthetők fel a mobilra. Nem kis különlegesség, hogy a SikurPhone a napjainkban egyre népszerűbb kriptopénzek biztonságos tárolásában sem vall kudarcot, a gyártó ígérete szerint.

A készüléket két hónapon át próbálták feltörni a gyártó által felkért hackercsoportok, de egyikük sem járt sikerrel.

A hackerbiztos védelmet nyújtó SikurPhone 799 dolláros (kb. 205 ezer forint) bevezető áron érhető el, ez azonban csak az előrendelt darabokra vonatkozik, melyből húszezer darabot kívánnak így piacra bocsátani. A szállítást augusztusra ígéri a gyártó.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.