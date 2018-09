Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db470951-37da-4f4a-935d-6c6af30af384","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államilag támogatott mosó- vagy hűtőgépcsere-akciók szomorú tapasztalatával lehettek gazdagabbak a hétfőn délután indult Diplomamentő program 2. jelentkezői: a kilencvenezer érintettből alig több mint ezerháromszázan fértek-férhettek be a nagy hírveréssel beharangozott nyelvtanfolyamokra. Négy éve hárommilliárdot, most 400 milliót szánt a PM a projektre, pedig \"igény, az lenne rá\". ","shortLead":"Az államilag támogatott mosó- vagy hűtőgépcsere-akciók szomorú tapasztalatával lehettek gazdagabbak a hétfőn délután...","id":"20180906_Az_erintettek_masfel_szazalekanak_adott_lehetoseget_a_PM_diplomamentesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db470951-37da-4f4a-935d-6c6af30af384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444215d7-7e87-42fd-9e36-f0caecc0b3bc","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Az_erintettek_masfel_szazalekanak_adott_lehetoseget_a_PM_diplomamentesre","timestamp":"2018. szeptember. 06. 14:33","title":"Sokan felsültek, csak az érintettek másfél százaléka pályázhatott a diplomamentésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae66eff-204e-4d9a-b52d-6651d16d8caa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több helyen is csúszott a felújítás, ezért nem lehetett elkezdeni a tanévet. ","shortLead":"Több helyen is csúszott a felújítás, ezért nem lehetett elkezdeni a tanévet. ","id":"20180906_Tucatnyi_helyen_nem_indult_el_a_tanev_mert_nincsenek_kesz_az_iskolaepuletek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ae66eff-204e-4d9a-b52d-6651d16d8caa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665d728d-e9ce-47e2-97d0-116207fad862","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Tucatnyi_helyen_nem_indult_el_a_tanev_mert_nincsenek_kesz_az_iskolaepuletek","timestamp":"2018. szeptember. 06. 20:10","title":"Tucatnyi helyen nem indult el a tanév, mert nincsenek kész az iskolaépületek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29270c1e-40c0-4144-a590-15d451497472","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Visszahív a Tesco egy biciklire szerelhető gyermekülést.","shortLead":"Visszahív a Tesco egy biciklire szerelhető gyermekülést.","id":"20180907_gyartasi_hibas_gyerekules_visszahivas_tesco","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29270c1e-40c0-4144-a590-15d451497472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484a287c-d272-4713-915d-16b5942a815d","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_gyartasi_hibas_gyerekules_visszahivas_tesco","timestamp":"2018. szeptember. 07. 11:24","title":"Vett ilyen gyerekülést? Ne használja, vigye vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e63573-13fe-48f0-a4e0-46c00f136c80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"L. Simon László, aki egykor a vár felújításának volt a felelőse, most visszatért a tett színhelyére , igaz csak fotózni.","shortLead":"L. Simon László, aki egykor a vár felújításának volt a felelőse, most visszatért a tett színhelyére , igaz csak...","id":"20180906_L_Simon_kilovagolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98e63573-13fe-48f0-a4e0-46c00f136c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b942c18-9cdb-4112-93db-2d83e59510ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_L_Simon_kilovagolt","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:19","title":"L. Simon kilovagolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abdbc64-ddae-4c1d-baf1-e42e9bcbdd4b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ első ismert mindenevő cápafajaként azonosították amerikai kutatók a kerekfejű pörölycápát (Sphyrna tiburo), amelynek étrendjét nagyjából 60 százalékban tengeri fű teszi ki.","shortLead":"A világ első ismert mindenevő cápafajaként azonosították amerikai kutatók a kerekfejű pörölycápát (Sphyrna tiburo...","id":"20180905_talaltak_egy_capat_ami_fuvet_is_eszik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2abdbc64-ddae-4c1d-baf1-e42e9bcbdd4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f884f1c8-457b-45f6-b14c-6bbf51a31dcd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_talaltak_egy_capat_ami_fuvet_is_eszik","timestamp":"2018. szeptember. 05. 16:25","title":"Ilyen még nem volt: találtak egy cápát, ami füvet is eszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab7c519-5e81-4fac-aba6-9ef0e68a0314","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napokban több mint hatvan embernek szóltak, hogy hagyja el otthonát ideiglenesen Székesfehérvár külterületein, mert a nagy esőzések miatt több patak is megáradt.","shortLead":"A napokban több mint hatvan embernek szóltak, hogy hagyja el otthonát ideiglenesen Székesfehérvár külterületein, mert...","id":"20180906_Tobb_tucat_embernek_kellett_elhagynia_otthonat_Szekesfehervaron_a_megaradt_patakok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aab7c519-5e81-4fac-aba6-9ef0e68a0314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aadf733f-603a-416b-8f86-bbd01e7bed78","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Tobb_tucat_embernek_kellett_elhagynia_otthonat_Szekesfehervaron_a_megaradt_patakok_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 06. 06:55","title":"Több tucat embernek kellett elhagynia otthonát Székesfehérváron a megáradt patakok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98179d92-4b53-4115-9677-a71d8bef2314","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Odaígérte a szívét kedd estére a magyarországi közönségnek Ricky Martin, és bebizonyította, hogy az igazán riszálós latin buli a Livin’ La Vida Locán túl kezdődik.\r

","shortLead":"Odaígérte a szívét kedd estére a magyarországi közönségnek Ricky Martin, és bebizonyította, hogy az igazán riszálós...","id":"20180905_ricky_martin_koncert_budapest_arena","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98179d92-4b53-4115-9677-a71d8bef2314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f15936a-8fd5-4c0a-b922-3abace209156","keywords":null,"link":"/kultura/20180905_ricky_martin_koncert_budapest_arena","timestamp":"2018. szeptember. 05. 14:00","title":"Ricky Martin még mindig hitelesen riszálja a csípőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76af9bae-4e56-4fe9-8167-5deeda87fcf3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Stieber Zoltán nyilatkozott a Marco Rossi vezette első összetartásról: nagyon tetszett neki.","shortLead":"Stieber Zoltán nyilatkozott a Marco Rossi vezette első összetartásról: nagyon tetszett neki.","id":"20180907_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_nemzetek_ligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76af9bae-4e56-4fe9-8167-5deeda87fcf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e0a0729-bb22-4091-a019-af903ebcbc4a","keywords":null,"link":"/sport/20180907_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. szeptember. 07. 12:48","title":"\"Nagyon komoly tervet\" eszelt ki a szövetségi kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]