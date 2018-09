Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c8cba1e-df3e-4fe0-8955-00b7e6e0564b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Egy darabig még kitart a szeptemberi nyár.","shortLead":"Egy darabig még kitart a szeptemberi nyár.","id":"20180919_Nyarias_ido_lesz_ma_is_de_egyket_futo_zapor_is_elofordulhat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c8cba1e-df3e-4fe0-8955-00b7e6e0564b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77e6981-1b35-4fad-a678-b0c58e5c8a61","keywords":null,"link":"/idojaras/20180919_Nyarias_ido_lesz_ma_is_de_egyket_futo_zapor_is_elofordulhat","timestamp":"2018. szeptember. 19. 05:10","title":"Nyárias idő lesz ma is, de egy-két futó zápor bezavarhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A romániai Gyógyszer és Orvosi Eszközök Nemzeti Hatóság (NAMMD) ismét engedélyezte a Richter nagykereskedelmi leányvállalata, a Pharmafarm SA működését – közölte a Richter a BÉT honlapján szerdán. A Richter óriásit bukhatott egy korábbi szankció miatt.","shortLead":"A romániai Gyógyszer és Orvosi Eszközök Nemzeti Hatóság (NAMMD) ismét engedélyezte a Richter nagykereskedelmi...","id":"20180919_Eurotizmilliokat_bukhatott_a_Richter_azon_hogy_egyik_teherautobol_a_masikba_pakoltak_a_gyogyszereket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c18797b-62d1-4c5a-9158-3022d90c8867","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Eurotizmilliokat_bukhatott_a_Richter_azon_hogy_egyik_teherautobol_a_masikba_pakoltak_a_gyogyszereket","timestamp":"2018. szeptember. 19. 14:03","title":"Eurótízmilliókat bukhatott a Richter azon, hogy egyik teherautóból a másikba pakolták a gyógyszereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2da7f1-8729-437c-b97a-df4aea121f7a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idén a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház felkérésére Spiró György fogalmazott meg üzenetet a Magyar Dráma Napja alkalmából. Úgy véli, a színház nem kultúrnövény, ahogy a hatalmasságok vélik, esztétikai dogmák szerint nem lehet ápolni.\r

\r

","shortLead":"Az idén a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház felkérésére Spiró György fogalmazott meg üzenetet a Magyar Dráma Napja...","id":"20180919_Spiro_Gyorgy_A_szinhaz_lete_alapvetoen_ma_sem_forog_veszelyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c2da7f1-8729-437c-b97a-df4aea121f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c6e994-46ff-4911-9387-c8d0c25d683d","keywords":null,"link":"/kultura/20180919_Spiro_Gyorgy_A_szinhaz_lete_alapvetoen_ma_sem_forog_veszelyben","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:09","title":"Spiró György: A színház léte alapvetően ma sem forog veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93fdbfbb-fd84-43cd-affc-d87cd986c01f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem volt pénze a vállalatnak, ezért a vezetője a vád szerint hamis papírokkal vett fel 547 millió forint kölcsönt.","shortLead":"Nem volt pénze a vállalatnak, ezért a vezetője a vád szerint hamis papírokkal vett fel 547 millió forint kölcsönt.","id":"20180918_Evekre_bortonbe_kuldenek_az_egyik_tavkozlesi_ceg_vezetojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93fdbfbb-fd84-43cd-affc-d87cd986c01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f06f9e-a6b7-4ce6-856c-670d327a7d48","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Evekre_bortonbe_kuldenek_az_egyik_tavkozlesi_ceg_vezetojet","timestamp":"2018. szeptember. 18. 09:52","title":"Évekre börtönbe küldenék az egyik távközlési cég vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ebdc25-f363-420a-a7da-9d8fd7a0d8fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új-Zéland 125 éve, a világon elsőként adott szavazati jogot a nőknek.","shortLead":"Új-Zéland 125 éve, a világon elsőként adott szavazati jogot a nőknek.","id":"20180919_Ahol_a_noktol_remeltek_a_tarsadalmi_beket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0ebdc25-f363-420a-a7da-9d8fd7a0d8fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42390f3-6f2d-47ea-ba2b-3bdb965e5df1","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Ahol_a_noktol_remeltek_a_tarsadalmi_beket","timestamp":"2018. szeptember. 19. 15:21","title":"Ahol a nőktől remélték a társadalmi békét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Ezermilliárd forintos kerettel indítja el a jegybank a fix kamatozású növekedési hitelprogramot. A bankok 0 százalékos kamattal kapnak pénzt, 2,5 százalékos kamattal hitelezhetik a kkv-kat.","shortLead":"Ezermilliárd forintos kerettel indítja el a jegybank a fix kamatozású növekedési hitelprogramot. A bankok 0 százalékos...","id":"20180918_Ingyen_hitelt_ad_a_bankoknak_az_MNB_hogy_a_kis_cegeket_segitsek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1df21e-eb05-4943-ad99-4c72afc7120f","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Ingyen_hitelt_ad_a_bankoknak_az_MNB_hogy_a_kis_cegeket_segitsek","timestamp":"2018. szeptember. 18. 15:25","title":"Ingyenhitelt ad a bankoknak az MNB, hogy a kis cégeket segítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac49187d-e3e2-4790-a068-68dd28fff53d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalosan is leleplezték a Seat csúcsmodelljét, mely a népszerű Ateca nagytestvérének tekinthető és még a Skoda Kodiaqnál is nagyobb egy kicsit.","shortLead":"Hivatalosan is leleplezték a Seat csúcsmodelljét, mely a népszerű Ateca nagytestvérének tekinthető és még a Skoda...","id":"20180919_seat_tarraco_hetszemelyes_divatterepjaro_suv_spanyol_volkswagen_tiguan_allspace","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac49187d-e3e2-4790-a068-68dd28fff53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d65225c-84ae-4c67-8cad-0cdc7c9aefa9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180919_seat_tarraco_hetszemelyes_divatterepjaro_suv_spanyol_volkswagen_tiguan_allspace","timestamp":"2018. szeptember. 19. 08:21","title":"Itt a Seat Tarraco, a spanyolok 7 üléses új divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f7c949-79c6-45af-9a48-ed98b09efc8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győri Péter volt az ellenzék civil jelöltje a józsefvárosi időközi polgármester-választáson július 8-án. A Fidesz Sára Botondot indította Kocsis Máté helyére, az ellenzék Győri mögé állt be. Aki most kendőzetlenül, saját példáján keresztül leír mindent, milyen állapotban van az ellenzék.","shortLead":"Győri Péter volt az ellenzék civil jelöltje a józsefvárosi időközi polgármester-választáson július 8-án. A Fidesz Sára...","id":"20180918_Ismeretlen_volt_es_nem_tud_beszelni__oszinten_vall_az_ellenzeki_jelolt_miert_nyert_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00f7c949-79c6-45af-9a48-ed98b09efc8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ab410f-4af5-4f92-83bb-7dcb57fd65c3","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Ismeretlen_volt_es_nem_tud_beszelni__oszinten_vall_az_ellenzeki_jelolt_miert_nyert_a_Fidesz","timestamp":"2018. szeptember. 18. 17:46","title":"Ismeretlen volt, és nem tud beszélni – őszintén vall az ellenzéki jelölt, miért nyert a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]