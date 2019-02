Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A houstoni rendőrök először azt hitték, a férfi csak hallucinál.","shortLead":"A houstoni rendőrök először azt hitték, a férfi csak hallucinál.","id":"20190212_Csak_egy_kis_fuvet_akart_szivni_egy_elhagyatott_hazban_de_egy_jol_megtermett_tigrist_talalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277916e6-fc7e-4034-b629-807d72921ea1","keywords":null,"link":"/elet/20190212_Csak_egy_kis_fuvet_akart_szivni_egy_elhagyatott_hazban_de_egy_jol_megtermett_tigrist_talalt","timestamp":"2019. február. 12. 16:08","title":"Csak egy kis füvet akart szívni egy elhagyatott házban, de egy jól megtermett tigrist talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eedc49a-370b-4aea-bee0-89a0e074dfcb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megnéztük, hogy milyen alternatívái léteznek az államilag támogatott 7 személyes új autóknak, melyek akár már 1,8 millió forint alatt hazavihetők. ","shortLead":"Megnéztük, hogy milyen alternatívái léteznek az államilag támogatott 7 személyes új autóknak, melyek akár már 1,8...","id":"20190212_botorsag_lenne_nem_kihasznalni_az_uj_autovasarlasi_tamogatast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2eedc49a-370b-4aea-bee0-89a0e074dfcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ed8aa21-14af-4b46-80c4-8b99769d29fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_botorsag_lenne_nem_kihasznalni_az_uj_autovasarlasi_tamogatast","timestamp":"2019. február. 12. 09:21","title":"Botorság lenne nem kihasználni az akár 2,5 millió forintos új autóvásárlási támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1bab4f3-8431-4cec-a503-63c3b4885129","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 15 éves fiúk minden arra érkező járművet megdobtak, az egyiket el is találták. Az eset még tavaly történt, de az ügyben indított eljárásnak csak most lett vége. ","shortLead":"A 15 éves fiúk minden arra érkező járművet megdobtak, az egyiket el is találták. Az eset még tavaly történt, de...","id":"20190212_Kovekkel_dobalta_az_erkezo_autokat_ket_tini_egy_vasuti_atjarorol_Miskolcon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1bab4f3-8431-4cec-a503-63c3b4885129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94d4eb90-b5e8-4b6f-9638-28035ed53de0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_Kovekkel_dobalta_az_erkezo_autokat_ket_tini_egy_vasuti_atjarorol_Miskolcon","timestamp":"2019. február. 12. 10:55","title":"Kövekkel dobálta az érkező autókat két tini egy vasúti átjáróról Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d546a5f-5ad2-413e-b991-ec4414755e59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2018 októberében elhunyt Paul Allen expedíciós csapata továbbra is járja az óceánokat, hogy hajóroncsok után kutassanak. Most egy újabbat találtak meg.","shortLead":"A 2018 októberében elhunyt Paul Allen expedíciós csapata továbbra is járja az óceánokat, hogy hajóroncsok után...","id":"20190213_uss_hornet_repulogep__hordozo_anyahajo_masodik_vilaghaboru_felfedezes_rv_petrel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d546a5f-5ad2-413e-b991-ec4414755e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93d38be-8c46-4c04-95e0-6c12d50f140c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_uss_hornet_repulogep__hordozo_anyahajo_masodik_vilaghaboru_felfedezes_rv_petrel","timestamp":"2019. február. 13. 10:33","title":"76 éve süllyedt el, most 5300 méter mélyen találták meg az amerikaiak egyik legfontosabb hadihajóját – képek, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84c0e6c-5489-477a-ba2e-605d7832fcc3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dörgedelmes feljegyzés részletezi, hogy az apáca a test örömeinek akart hódolni.","shortLead":"Dörgedelmes feljegyzés részletezi, hogy az apáca a test örömeinek akart hódolni.","id":"20190212_Egy_apaca_megrendezte_a_sajat_halalat_hogy_megszokhessen_a_zardabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e84c0e6c-5489-477a-ba2e-605d7832fcc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eddc4637-12b9-4fb7-a0a9-b47c148bddb7","keywords":null,"link":"/kultura/20190212_Egy_apaca_megrendezte_a_sajat_halalat_hogy_megszokhessen_a_zardabol","timestamp":"2019. február. 12. 14:27","title":"Egy apáca megrendezte a saját halálát, hogy megszökhessen a zárdából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A 2008-as világválság hatására sokan próbáltak alternatívát keresni a bankok által működtetett pénzügyi rendszerre. Azóta ígéretes újítások láttak napvilágot, amelyek alapjaiban kérdőjelezik meg a banki dogmákat. Cikksorozatunk második részében ezek közül mutatunk be két további izgalmas példát.","shortLead":"A 2008-as világválság hatására sokan próbáltak alternatívát keresni a bankok által működtetett pénzügyi rendszerre...","id":"20190212_Igeretes_cegek_amelyek_alapjaiban_kerdojelezik_meg_a_banki_dogmakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a1b2de-15fe-4ee3-aaab-b74c0812e976","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190212_Igeretes_cegek_amelyek_alapjaiban_kerdojelezik_meg_a_banki_dogmakat","timestamp":"2019. február. 12. 13:15","title":"Ígéretes cégek, amelyek alapjaiban kérdőjelezik meg a banki dogmákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8694eb4-a446-4612-a4b5-21e6aa17deef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szülők panaszkodtak az eljárás miatt Székely Lászlónak. A javaslatokkal a minisztérium is egyetértett. ","shortLead":"Szülők panaszkodtak az eljárás miatt Székely Lászlónak. A javaslatokkal a minisztérium is egyetértett. ","id":"20190212_Ombudsman_nem_kell_fizetni_a_gyermeke_miatt_korhazban_alvo_szulonek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8694eb4-a446-4612-a4b5-21e6aa17deef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109e94c5-9efd-4fcc-8029-0a1699a50cfa","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Ombudsman_nem_kell_fizetni_a_gyermeke_miatt_korhazban_alvo_szulonek","timestamp":"2019. február. 12. 15:11","title":"Ombudsman: Nem kell fizetni a gyermeke miatt kórházban alvó szülőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63dd44ec-4fb3-4b25-badd-ee1ab8d5e613","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mi történik, ha egy népszerű posztoló választ keres a kérdésre: miért akarják a nők azt az életet élni, mint a férfiak? ","shortLead":"Mi történik, ha egy népszerű posztoló választ keres a kérdésre: miért akarják a nők azt az életet élni, mint a férfiak? ","id":"20190213_Ilyen_amikor_a_gendervita_a_Facebookra_koltozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63dd44ec-4fb3-4b25-badd-ee1ab8d5e613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc29d3de-73de-429a-ae03-e6f11b016827","keywords":null,"link":"/elet/20190213_Ilyen_amikor_a_gendervita_a_Facebookra_koltozik","timestamp":"2019. február. 13. 09:24","title":"Ilyen, amikor a gendervita a Facebookra költözik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]