[{"available":true,"c_guid":"58f866da-b993-4158-8d12-e624866430f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megjöttek a Nagyvárad téri kórházegyüttesről készült látványtervek. ","shortLead":"Megjöttek a Nagyvárad téri kórházegyüttesről készült látványtervek. ","id":"20190103_A_legmenobb_korhazsorozatokban_latni_olyan_epuleteket_mint_amilyen_a_delpesti_korhaz_lesz__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58f866da-b993-4158-8d12-e624866430f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f10d75-65e5-47e4-a9cd-a4d78baa5372","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190103_A_legmenobb_korhazsorozatokban_latni_olyan_epuleteket_mint_amilyen_a_delpesti_korhaz_lesz__fotok","timestamp":"2019. január. 03. 18:13","title":"A legmenőbb kórházsorozatokban látni olyan épületeket, mint amilyen a dél-pesti kórház lesz – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai hatóságok szerint a menekültek erőszakosak voltak, ezért avatkoztak közbe.","shortLead":"Az amerikai hatóságok szerint a menekültek erőszakosak voltak, ezért avatkoztak közbe.","id":"20190104_Konnygazt_vetettek_be_a_menekultek_ellen_az_amerikai_hataron_Mexiko_vizsgalatot_ker","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3713e3c6-e8c7-4137-8a85-0625395ad7e6","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_Konnygazt_vetettek_be_a_menekultek_ellen_az_amerikai_hataron_Mexiko_vizsgalatot_ker","timestamp":"2019. január. 04. 05:51","title":"Könnygázt vetettek be a menekültek ellen az amerikai határon, Mexikó vizsgálatot kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök közölte, ha népszerű lenne Európában, az azt jelentené, hogy nem végzi jól a munkáját. Hozzátette: az USA hatalmas szolgálatot tesz Európának, így a földrész lakóinak tisztelniük kellene az USA-t.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök közölte, ha népszerű lenne Európában, az azt jelentené, hogy nem végzi jól a munkáját...","id":"20190103_Trump_orul_annak_hogy_Europaban_utaljak_ot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024e14e9-a068-4a3b-a102-21a22f6e893d","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Trump_orul_annak_hogy_Europaban_utaljak_ot","timestamp":"2019. január. 03. 15:25","title":"Trump örül annak, hogy Európában utálják őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31fec6fc-8f6b-4056-960a-fe6ecde94832","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy dél-koreai képviselő azt állítja, elhagyták az olasz diplomáciai képviseletet, az olasz kormány viszont arról sem tud, hogy a férfi menedékjogért folyamodott volna.","shortLead":"Egy dél-koreai képviselő azt állítja, elhagyták az olasz diplomáciai képviseletet, az olasz kormány viszont arról sem...","id":"20190104_Felesegevel_egyutt_eltunt_az_EszakKoreai_diplomata_aki_menedekkerelmet_nyujtott_be_Europaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31fec6fc-8f6b-4056-960a-fe6ecde94832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c948d880-dcf8-435b-9030-198288f8f681","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_Felesegevel_egyutt_eltunt_az_EszakKoreai_diplomata_aki_menedekkerelmet_nyujtott_be_Europaban","timestamp":"2019. január. 04. 05:26","title":"Feleségével együtt eltűnt az észak-koreai diplomata, aki menedékkérelmet nyújtott be Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6564950d-dc4c-4c37-b015-37c5a9be45f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyelőre még csak a bejelentést letudó prémiumkategóriás Galaxy Home okoshangszóró mellett egy olcsóbb változatot is készít a Samsung.","shortLead":"Az egyelőre még csak a bejelentést letudó prémiumkategóriás Galaxy Home okoshangszóró mellett egy olcsóbb változatot is...","id":"20190104_olcsobb_bixbys_samsung_okoshangszoro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6564950d-dc4c-4c37-b015-37c5a9be45f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13eddd8f-4866-4bd3-aa45-d5d82381b7bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_olcsobb_bixbys_samsung_okoshangszoro","timestamp":"2019. január. 04. 13:03","title":"Vékonyabb pénztárcájúaknak készít okoshangszórót a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28cc6aa-39c3-40fe-8c80-08d6a3623c7d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy tudni, az öt fiatal lány egyikük születésnapját ünnepelte.","shortLead":"Úgy tudni, az öt fiatal lány egyikük születésnapját ünnepelte.","id":"20190104_kigyulladt_szabaduloszoba_tuz_tinedzserek_lengyelorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e28cc6aa-39c3-40fe-8c80-08d6a3623c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c690c1-10de-4e33-b875-44673cab7cc8","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_kigyulladt_szabaduloszoba_tuz_tinedzserek_lengyelorszag","timestamp":"2019. január. 04. 22:30","title":"Öt lengyel tinédzser halt meg egy kigyulladt szabadulószobában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49d51867-e829-4949-b807-bc3ee71a998f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sérült nincs, a robbanás viszont jelentős anyagi kárt okozott.","shortLead":"Sérült nincs, a robbanás viszont jelentős anyagi kárt okozott.","id":"20190104_Robbanas_volt_a_nemet_szelsojobboldali_part_egyik_irodajanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49d51867-e829-4949-b807-bc3ee71a998f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0ccfab-691c-42f0-b4c1-59f5bf96faec","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_Robbanas_volt_a_nemet_szelsojobboldali_part_egyik_irodajanal","timestamp":"2019. január. 04. 08:21","title":"Robbantottak a német szélsőjobboldali párt egyik irodájánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ab1174-fead-4ec2-a8d4-8a5492b3c2eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstrációt Rig Lajos szervezi, de felszólal Mesterházy Attila is. ","shortLead":"A demonstrációt Rig Lajos szervezi, de felszólal Mesterházy Attila is. ","id":"20190104_Egyutt_tuntet_Tapolcan_a_Jobbik_es_az_MSZP_a_tuloratorveny_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67ab1174-fead-4ec2-a8d4-8a5492b3c2eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a493326a-302e-40c4-8701-419a95ba2e8d","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Egyutt_tuntet_Tapolcan_a_Jobbik_es_az_MSZP_a_tuloratorveny_ellen","timestamp":"2019. január. 04. 08:47","title":"Együtt tüntet Tapolcán a Jobbik és az MSZP a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]