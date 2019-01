Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook Messenger fejlesztői még októberben ígérték meg, hogy hamarosan elérhető lesz az alklamazásban a sötét mód. Az elküldött üzenetek visszavonására szolgáló funkciót már régebben lengették be. De már egyikre sem kell sokat várni.","shortLead":"A Facebook Messenger fejlesztői még októberben ígérték meg, hogy hamarosan elérhető lesz az alklamazásban a sötét mód...","id":"20190104_facebook_messenger_sotet_mod_uzenetek_torlese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f2abc1-d018-4fd3-9a2c-4f59dabf4b02","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_facebook_messenger_sotet_mod_uzenetek_torlese","timestamp":"2019. január. 04. 08:03","title":"Üzenet törlése a másik fiókjából: nagyon várt funkciók érkeznek a Facebook Messengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22a0a2b-efcb-4e6f-be73-38d92e94fad4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A négyéves kisfiú és a hatéves kislány elkeveredett mellőle a tömegben, a rendőrök találták meg őket.","shortLead":"A négyéves kisfiú és a hatéves kislány elkeveredett mellőle a tömegben, a rendőrök találták meg őket.","id":"20190103_Eljarast_inditottak_egy_no_ellen_aki_a_szilveszteri_iszogatas_kozben_elhagyta_a_gyerekeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b22a0a2b-efcb-4e6f-be73-38d92e94fad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4fbeaff-36c8-4231-978a-3dd14e4d6c1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Eljarast_inditottak_egy_no_ellen_aki_a_szilveszteri_iszogatas_kozben_elhagyta_a_gyerekeit","timestamp":"2019. január. 03. 21:22","title":"Eljárást indítottak egy nő ellen, aki a szilveszteri iszogatás közben elhagyta a gyerekeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök egy órán belül elfogták a fenyegetőző férfit.","shortLead":"A rendőrök egy órán belül elfogták a fenyegetőző férfit.","id":"20190103_Robbantassal_fenyegetett_egy_jozdefvarosi_epitkezesen_elkaptak_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d522aa3-d501-4b96-b6a9-8afa95687b2f","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Robbantassal_fenyegetett_egy_jozdefvarosi_epitkezesen_elkaptak_a_rendorok","timestamp":"2019. január. 03. 17:44","title":"Robbantással fenyegetett egy józsefvárosi építkezésen, elkapták a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig egy nap alatt több mint 24 ezren osztották meg a Facebookon egy férfi posztját, amiben egy péntek hajnali baleset körülményeit írta le - szúrta ki a 24.hu.","shortLead":"Alig egy nap alatt több mint 24 ezren osztották meg a Facebookon egy férfi posztját, amiben egy péntek hajnali baleset...","id":"20190105_Balesetezett_a_telekocsi_az_egyik_utas_meglopta_a_magatehetetlen_sofort_es_elmenekult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfaa5098-581d-4c9c-88b4-88ede00498ce","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Balesetezett_a_telekocsi_az_egyik_utas_meglopta_a_magatehetetlen_sofort_es_elmenekult","timestamp":"2019. január. 05. 14:15","title":"Balesetezett a telekocsi, az egyik utas meglopta a magatehetetlen sofőrt és elmenekült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A válásához van köze.","shortLead":"A válásához van köze.","id":"20190104_Kiderult_miert_szunt_meg_Hosszu_Katinka_webshopja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ddafd01-ede1-40ea-94e4-390bb6339cb3","keywords":null,"link":"/kkv/20190104_Kiderult_miert_szunt_meg_Hosszu_Katinka_webshopja","timestamp":"2019. január. 04. 08:36","title":"Kiderült, miért szűnt meg Hosszú Katinka webshopja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"B. Lajos ellen gyilkossági kísérlet miatt eljárás indult. ","shortLead":"B. Lajos ellen gyilkossági kísérlet miatt eljárás indult. ","id":"20190104_Ragyujtotta_a_hajlektalanokra_a_bodejukat_egy_kaposvari_ferfi_mert_elege_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e626cb-9923-43d7-a6f8-096f7ddc9480","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Ragyujtotta_a_hajlektalanokra_a_bodejukat_egy_kaposvari_ferfi_mert_elege_lett","timestamp":"2019. január. 04. 14:23","title":"Rágyújtotta a hajléktalanokra a bódéjukat egy kaposvári férfi, mert mindenkiből elege lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934e8f8b-e3f2-4051-ab54-68ba49f7305b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az asszonyhoz téglási házába törtek be, meg is verték. Pár órán belül elfogták őket a rendőrök.\r

","shortLead":"Az asszonyhoz téglási házába törtek be, meg is verték. Pár órán belül elfogták őket a rendőrök.\r

","id":"20190104_Telefonkabellel_kotoztek_meg_majd_kiraboltak_az_idos_asszonyt_szilveszter_ejjel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=934e8f8b-e3f2-4051-ab54-68ba49f7305b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557489e3-d607-4d99-ab9e-7f4ccf38b558","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Telefonkabellel_kotoztek_meg_majd_kiraboltak_az_idos_asszonyt_szilveszter_ejjel","timestamp":"2019. január. 04. 18:01","title":"Telefonkábellel kötözték meg, majd kirabolták az idős asszonyt szilveszter éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4788be-6d22-4ea3-ae5d-00794a79c701","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Norvég tudósok felfedezték, hogy a hasnyálmirigyben a szomszédos sejtek képesek átvenni a sérült vagy hiányzó inzulintermelő sejtek funkcióit - kutatásuk elvezethet a cukorbetegség új kezelési módjaihoz.","shortLead":"Norvég tudósok felfedezték, hogy a hasnyálmirigyben a szomszédos sejtek képesek átvenni a sérült vagy hiányzó...","id":"20190105_Forradalmi_felfedezes_szervezetunk_kepes_lehet_egyszer_maga_gyogyitani_a_cukorbetegseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a4788be-6d22-4ea3-ae5d-00794a79c701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286f31db-25c9-447e-8a0e-e288dd71fd98","keywords":null,"link":"/elet/20190105_Forradalmi_felfedezes_szervezetunk_kepes_lehet_egyszer_maga_gyogyitani_a_cukorbetegseget","timestamp":"2019. január. 05. 11:47","title":"Forradalmi felfedezés: szervezetünk képes lehet egyszer maga gyógyítani a cukorbetegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]