Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ce07304-cbb0-414e-b365-5ac8350e73a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó vadonatúj kompakt modellje legolcsóbban 8,34 millió forint ellenében vezethető haza.","shortLead":"A német gyártó vadonatúj kompakt modellje legolcsóbban 8,34 millió forint ellenében vezethető haza.","id":"20200326_maris_hazankban_a_teljesen_uj_audi_a3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ce07304-cbb0-414e-b365-5ac8350e73a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78300f9d-6031-44ec-9716-4458db202b9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200326_maris_hazankban_a_teljesen_uj_audi_a3","timestamp":"2020. március. 26. 07:59","title":"Máris Magyarországon a teljesen új Audi A3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6febce2b-966a-45ed-8f14-4d1b5acbc1d8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Amit még nem dobtak el a gazdaságpolitikai ortodoxiából a 2008-ban kirobbant válság kezelése során, azt most, a koronavírus-járvány okozta sokk hatására felülírják a jegybankok és a kormányok. Németország leveti a fiskális kényszerzubbonyt, Washingtonban pedig olyan intézkedéseket tesznek, amelyek láttán csettinthetnek a progresszív demokraták.","shortLead":"Amit még nem dobtak el a gazdaságpolitikai ortodoxiából a 2008-ban kirobbant válság kezelése során, azt most...","id":"202013__koronavirus_es_kormanyok__korlatlan_penz__felrugott_szabalyok__kerul_amibe_kerul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6febce2b-966a-45ed-8f14-4d1b5acbc1d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4aa16d0-4253-4d40-81b3-b6531e523418","keywords":null,"link":"/360/202013__koronavirus_es_kormanyok__korlatlan_penz__felrugott_szabalyok__kerul_amibe_kerul","timestamp":"2020. március. 25. 19:30","title":"Ezekből a receptekből főzhet Orbán: így kezeli a gazdaság befékezését a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89efaf13-735a-4ee1-baca-919fc653f5ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem állítjuk, hogy pontosan olyan lesz a talán augusztusban érkező Samsung-csúcstelefon, mint ahogyan azt az alábbi koncepcióvideó készítője elképzelte, de azért az elképzelhető, hogy néhány részlet a valóságban is visszaköszön majd.","shortLead":"Nem állítjuk, hogy pontosan olyan lesz a talán augusztusban érkező Samsung-csúcstelefon, mint ahogyan azt az alábbi...","id":"20200326_samsung_galaxy_note20_koncepcio_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89efaf13-735a-4ee1-baca-919fc653f5ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e094026d-4648-496e-8b45-ac721f6a9a1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_samsung_galaxy_note20_koncepcio_video","timestamp":"2020. március. 26. 09:33","title":"Mit szólna, ha ilyen lenne a Samsung Galaxy Note20?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3f0eb9-aa1d-43fa-b2c4-c74d57d03978","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Jó lenne, ha az EU inkább nem csinálna semmit – így vezette fel Gulyás Gergely a kormányinfón az EU csütörtök délután kezdődő, videokonferencia keretében megtartott csúcstalálkozóját. A menetrend szerinti, március közepén megtartandó Európai Tanácsról van szó, ám ezúttal nemcsak a forma különleges, hanem a téma is: minden más helyett a koronavírus elleni fellépésről beszélnek a 27 tagállam állam- és kormányfői. Mutatjuk, mik ezek és hogy miért nincs igaza a miniszternek, amikor arról beszél: hazánk van a legrosszabb helyzetben.","shortLead":"Jó lenne, ha az EU inkább nem csinálna semmit – így vezette fel Gulyás Gergely a kormányinfón az EU csütörtök délután...","id":"20200326_eu_csucs_gulyas_gergely_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd3f0eb9-aa1d-43fa-b2c4-c74d57d03978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b554c261-6bab-4e0d-bcd7-0bd38280ced6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_eu_csucs_gulyas_gergely_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 17:05","title":"Magára hagyta volna Magyarországot az EU a koronavírus elleni harcban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kihirdette a kormány a Magyar Közlönyben a korábban bejelentett fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályokat. ","shortLead":"Kihirdette a kormány a Magyar Közlönyben a korábban bejelentett fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályokat. ","id":"20200325_koronavirus_hitelmoratorium_magyar_kozlony_reszletszabalyok_kormanyrendelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2227b23d-4d0b-4f6e-8ff4-e66735b82f8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_koronavirus_hitelmoratorium_magyar_kozlony_reszletszabalyok_kormanyrendelet","timestamp":"2020. március. 25. 07:17","title":"Megvannak a hitelmoratórium részletszabályai: tilos kamatos kamatot kivetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cc691d0-8d68-4f56-b7a3-9c56da4e2562","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felgyújtott autóról leszedték a rendszámot is, de ennek ellenére hamar elkapták őket.","shortLead":"A felgyújtott autóról leszedték a rendszámot is, de ennek ellenére hamar elkapták őket.","id":"20200326_Elutottek_es_otthagytak_egy_not_Igalnal_a_kocsit_pedig_felgyujtotta_ket_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cc691d0-8d68-4f56-b7a3-9c56da4e2562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"015a1eaf-9073-42e3-ba2a-c628c79b818d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200326_Elutottek_es_otthagytak_egy_not_Igalnal_a_kocsit_pedig_felgyujtotta_ket_ferfi","timestamp":"2020. március. 26. 10:24","title":"Elütöttek és otthagytak egy nőt Somogyszilnél, aztán felgyújtották az autójukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b18d190-d4a3-4f31-89b5-ea8a6749d633","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt eltűntek az utcáról a vásárlók. Kampány indult az árusokért.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt eltűntek az utcáról a vásárlók. Kampány indult az árusokért.","id":"20200326_koronavirus_fedel_nelkul_ujsag_hajlektalanok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b18d190-d4a3-4f31-89b5-ea8a6749d633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578f97c6-4324-41ca-b79c-ca1fa049390e","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_fedel_nelkul_ujsag_hajlektalanok","timestamp":"2020. március. 26. 10:54","title":"Nagy bajban vannak a Fedél Nélkül árusai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem sikerült megállapodásra jutni az új típusú koronavírus-járvány okozta gazdasági sokk enyhítését célzó közösségi intézkedésekről a közös valutát használó európai uniós tagállamok pénzügyminisztereinek kedd esti tanácskozásán.","shortLead":"Nem sikerült megállapodásra jutni az új típusú koronavírus-járvány okozta gazdasági sokk enyhítését célzó közösségi...","id":"20200325_koronavirus_jarvany_gazdasag_olaszorszag_nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff186cd-b7e8-41b3-9649-5e91929e0944","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_koronavirus_jarvany_gazdasag_olaszorszag_nemetorszag","timestamp":"2020. március. 25. 07:49","title":"Nemet mondtak a németek az olaszok szolidaritási csomagjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]