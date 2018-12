Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3f97404-1309-4fc1-b50e-cb2fc5fd8f37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Blinken ex-nagykövet olvasói levélben erősítette meg: a magyar kormányok nem tartják be a washingtoni megállapodást.","shortLead":"Blinken ex-nagykövet olvasói levélben erősítette meg: a magyar kormányok nem tartják be a washingtoni megállapodást.","id":"20181209_Magyarorszag_nem_szolgaltatja_vissza_a_zsido_mukincseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3f97404-1309-4fc1-b50e-cb2fc5fd8f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"326b9f5d-8cbf-4890-b402-f5d65ef406ce","keywords":null,"link":"/kultura/20181209_Magyarorszag_nem_szolgaltatja_vissza_a_zsido_mukincseket","timestamp":"2018. december. 09. 21:03","title":"Magyarország nem szolgáltatja vissza a zsidó műkincseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3662bee0-7e93-4885-9521-20329cdfad61","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A Pink Floyd számait játszó zenekar három koncertet adott volna január elején, de az antiszemita BDS-mozgalomban aktív Waters miatt lemondták.","shortLead":"A Pink Floyd számait játszó zenekar három koncertet adott volna január elején, de az antiszemita BDS-mozgalomban aktív...","id":"20181209_Elkepeszto_Roger_Waters_nyomasara_bojkottalja_Izraelt_egy_zenekar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3662bee0-7e93-4885-9521-20329cdfad61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e8f903-a4f4-4604-a9d7-25bfb0074a33","keywords":null,"link":"/kultura/20181209_Elkepeszto_Roger_Waters_nyomasara_bojkottalja_Izraelt_egy_zenekar","timestamp":"2018. december. 09. 18:55","title":"Elképesztő: Roger Waters nyomására bojkottálja Izraelt egy zenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f4d1a4-5a16-4b26-aa27-300c1b903167","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz napokat él át a brit kormány. A Brexit megállapodásról szóló parlamenti szavazás - ha kedden tényleg meglesz - eredménye bizonytalan. Akár bekövetkezhet az a verzió is, hogy London megállapodás nélkül hagyja el az uniót a jövő év március végén.","shortLead":"Nehéz napokat él át a brit kormány. A Brexit megállapodásról szóló parlamenti szavazás - ha kedden tényleg meglesz...","id":"20181209_Ez_a_ceg_teljesen_fejre_allhat_ha_nincs_egyezseg_a_Brexitrol_nincs_egyedul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40f4d1a4-5a16-4b26-aa27-300c1b903167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe3f874-aeaa-480c-a1f7-1d505d984e49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Ez_a_ceg_teljesen_fejre_allhat_ha_nincs_egyezseg_a_Brexitrol_nincs_egyedul","timestamp":"2018. december. 09. 21:48","title":"Ez a cég teljesen fejre állhat, ha nincs egyezség a Brexitről, nincs egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezen a héten a következő számokat húzták ki az ötös lottón: 24, 45, 54, 65, 76.","shortLead":"Ezen a héten a következő számokat húzták ki az ötös lottón: 24, 45, 54, 65, 76.","id":"20181208_Ki_nyert_ma_az_otos_lotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d008cdae-926b-4424-828f-6f3272d42cda","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Ki_nyert_ma_az_otos_lotton","timestamp":"2018. december. 08. 20:08","title":"Ki nyert ma az ötös lottón?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d552817-1657-453d-a62b-a3aacb8ffe0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kormányválság után kisebbségi kabinetet alakítanak a liberálisok.","shortLead":"Kormányválság után kisebbségi kabinetet alakítanak a liberálisok.","id":"20181209_Brusszelt_nem_lehet_megallitani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d552817-1657-453d-a62b-a3aacb8ffe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c915747d-d3b0-48b9-b886-f273b4c6823f","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_Brusszelt_nem_lehet_megallitani","timestamp":"2018. december. 09. 16:30","title":"Brüsszelt nem lehet megállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec3e4b8-4e83-4d41-ac4f-72c2d470e3c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTVA székház elé Hadházy Ákos volt LMP-s társelnök hirdetett tüntetést. Olyan kevesen vannak, hogy az \"Orbán takarodjnak\" sem volt ereje.","shortLead":"Az MTVA székház elé Hadházy Ákos volt LMP-s társelnök hirdetett tüntetést. Olyan kevesen vannak, hogy az \"Orbán...","id":"20181209_200_tunteto_60_rendor__elindult_a_tuntetes_az_MTVA_szekhaznal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ec3e4b8-4e83-4d41-ac4f-72c2d470e3c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b03a5e-6831-4726-a622-057c8746a6af","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_200_tunteto_60_rendor__elindult_a_tuntetes_az_MTVA_szekhaznal","timestamp":"2018. december. 09. 15:09","title":"Néhány száz tüntető, 60 rendőr - ilyen volt a tüntetés az MTVA székháznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b586cdbb-8247-4523-8bfc-6cdbb797c456","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube ismét elkészítette a videót, amiben az év legfontosabb történéseit foglalja össze a legismertebb videósok segítségével.","shortLead":"A YouTube ismét elkészítette a videót, amiben az év legfontosabb történéseit foglalja össze a legismertebb videósok...","id":"20181210_youtube_rewind_2018_spacex_fortnite_harry_herceg_meghan_markle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b586cdbb-8247-4523-8bfc-6cdbb797c456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c3b1c1-85d3-4293-bbb1-bb06dfad9708","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_youtube_rewind_2018_spacex_fortnite_harry_herceg_meghan_markle","timestamp":"2018. december. 10. 10:33","title":"SpaceX-rekord, Fortnite, Harry herceg esküvője – ezek voltak a legnézettebb videók a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b0a3d5-5ee5-4c60-a576-9540122ffe49","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Korát megelőzve mutatta be az egeret és a számítástechnika sok más nélkülözhetetlen elemét fél évszázaddal ezelőtt egy amerikai mérnök.","shortLead":"Korát megelőzve mutatta be az egeret és a számítástechnika sok más nélkülözhetetlen elemét fél évszázaddal ezelőtt...","id":"201849__otveneves_azeger__lyukkartyak_idejen__terd_helyett_kezzel__a_ketkereku_feltalalasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2b0a3d5-5ee5-4c60-a576-9540122ffe49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ba10f0-1c62-4a10-9f06-90c8786167b4","keywords":null,"link":"/tudomany/201849__otveneves_azeger__lyukkartyak_idejen__terd_helyett_kezzel__a_ketkereku_feltalalasa","timestamp":"2018. december. 08. 20:00","title":"Nem sokon múlt, hogy ma nem térddel kell irányítanunk a számítógépes egeret ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]