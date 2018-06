Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b73bc24-54d1-4d4f-8cc7-244f3864d984","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap késő délelőtt baleset történt Újpesten, személyi sérülés nem történt.","shortLead":"Vasárnap késő délelőtt baleset történt Újpesten, személyi sérülés nem történt.","id":"20180610_Ket_auto_utkozott_Ujpesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b73bc24-54d1-4d4f-8cc7-244f3864d984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b214203-e17f-483b-bb89-204732e136b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Ket_auto_utkozott_Ujpesten","timestamp":"2018. június. 10. 11:35","title":"Két autó ütközött Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f149fc-1f53-4fd6-9122-f69458fbce25","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy társulati változások vannak Vidnyánszky Attila színházánál.\r

\r

","shortLead":"Nagy társulati változások vannak Vidnyánszky Attila színházánál.\r

\r

","id":"20180610_NagyKalozy_Eszter_es_masok_is_tavoznak_a_Nemzeti_Szinhazbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30f149fc-1f53-4fd6-9122-f69458fbce25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8b3956-2355-473d-a24d-86f07af363b0","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_NagyKalozy_Eszter_es_masok_is_tavoznak_a_Nemzeti_Szinhazbol","timestamp":"2018. június. 10. 08:21","title":"Nagy-Kálózy Eszter és mások is távoznak a Nemzeti Színházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39568e9a-067a-4d55-9775-42368016edb4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bugár Bélát, a Most-Híd elnökét indítja államfőjelöltként a szlovák-magyar vegyes párt a jövő tavasszal sorra kerülő köztársaságielnök-választáson. Indulását a pártelnök jelentette be szombaton Pozsonyban, a szervezet kongresszusa utáni sajtótájékoztatón.","shortLead":"Bugár Bélát, a Most-Híd elnökét indítja államfőjelöltként a szlovák-magyar vegyes párt a jövő tavasszal sorra kerülő...","id":"20180609_Bugar_Bela_indul_a_szlovak_allamfovalasztason","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39568e9a-067a-4d55-9775-42368016edb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4642b7-e8a8-467c-b19b-7c990001dd61","keywords":null,"link":"/vilag/20180609_Bugar_Bela_indul_a_szlovak_allamfovalasztason","timestamp":"2018. június. 09. 16:39","title":"Bugár Béla indul a szlovák államfőválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6eb132b-4927-48ff-a7dc-c05f09943eee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"\"Soha vissza nem térő alkalom\" lesz az ázsiai ország számára a jövő heti szingapúri csúcstalálkozója Kim Dzsong Un észak-koreai elnökkel – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök.","shortLead":"\"Soha vissza nem térő alkalom\" lesz az ázsiai ország számára a jövő heti szingapúri csúcstalálkozója Kim Dzsong Un...","id":"20180609_Trump_melegit_a_szingapuri_csucstalalkozora_mely_szerinte_sikeres_lesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6eb132b-4927-48ff-a7dc-c05f09943eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033c75aa-1f78-420b-a8c4-8bc91d1319a0","keywords":null,"link":"/vilag/20180609_Trump_melegit_a_szingapuri_csucstalalkozora_mely_szerinte_sikeres_lesz","timestamp":"2018. június. 09. 18:38","title":"Trump melegít a szingapúri csúcstalálkozóra, mely szerinte sikeres lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecddd167-70fc-4ca2-a647-ea1a15a0ffc3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A művész 76 éves volt. ","shortLead":"A művész 76 éves volt. ","id":"20180611_Meghalt_Birkas_Akos_festo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecddd167-70fc-4ca2-a647-ea1a15a0ffc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce858622-07f4-4c64-b0d9-b2deffcb2c78","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_Meghalt_Birkas_Akos_festo","timestamp":"2018. június. 11. 11:21","title":"Meghalt Birkás Ákos festő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab6c740-6d18-41f4-9d4c-7004f8925556","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Kim Dzsong Unnál tervezett szingapúri találkozóra repülve üzente meg a Twitteren, hogy a kanadai miniszterelnök szerinte hamis dolgokat állított, és így ő már nem tudja támogatni, amiben a csúcson a maradtak. Trudeau-ék is a Twitteren válaszoltak neki.","shortLead":"A Kim Dzsong Unnál tervezett szingapúri találkozóra repülve üzente meg a Twitteren, hogy a kanadai miniszterelnök...","id":"20180610_Trump_visszavonta_alairasat_a_G7csucs_zaronyilatkozatarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ab6c740-6d18-41f4-9d4c-7004f8925556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbaf537-8227-4dc1-bef0-388f164c25d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_Trump_visszavonta_alairasat_a_G7csucs_zaronyilatkozatarol","timestamp":"2018. június. 10. 07:39","title":"Trump visszavonta aláírását a G7-csúcs zárónyilatkozatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765e4687-a0c1-4ca5-be7e-29848871f0bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche bejelentette első, teljesen elektromos sportkocsijának hivatalos nevét.","shortLead":"A Porsche bejelentette első, teljesen elektromos sportkocsijának hivatalos nevét.","id":"20180609_Porsche_Taycan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=765e4687-a0c1-4ca5-be7e-29848871f0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9f94f6-758d-4d13-ab73-5b65f5713693","keywords":null,"link":"/cegauto/20180609_Porsche_Taycan","timestamp":"2018. június. 09. 15:12","title":"Török eredetű nevet kapott az első villany Porsche ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1643a9-c2db-4890-a9ba-9bce6455e1bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legnagyobb katonai elemzésekkel is foglalkozó nonprofit szervezte szerint nem a gépek lázadnak fel ellenünk, hanem az emberi bizonytalanság dönthet a piros gomb megnyomása mellett.","shortLead":"A világ legnagyobb katonai elemzésekkel is foglalkozó nonprofit szervezte szerint nem a gépek lázadnak fel ellenünk...","id":"20180611_atomhaboru_nuklearis_haboru_mesterseges_intelligencia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b1643a9-c2db-4890-a9ba-9bce6455e1bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b6e5ef-b27d-41b3-a49c-1de43e8a3c09","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_atomhaboru_nuklearis_haboru_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. június. 11. 00:03","title":"Atomháborút robbanthat ki a mesterséges intelligencia, ha nem figyelünk oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]