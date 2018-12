Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"231f7102-c54c-4ec2-b646-ddc411c0e0e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem törik meg a hagyomány.","shortLead":"Nem törik meg a hagyomány.","id":"20181208_Nyugodjon_meg_mindenki_iden_is_lesz_Reszkessetek_betorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=231f7102-c54c-4ec2-b646-ddc411c0e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806de804-0d91-437d-9a17-106d65ce5d67","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Nyugodjon_meg_mindenki_iden_is_lesz_Reszkessetek_betorok","timestamp":"2018. december. 08. 07:30","title":"Nyugodjon meg mindenki, idén is lesz Reszkessetek, betörők!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a487e999-7d77-423d-bf88-30008cbb2a7b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem veszik át az amerikai félelmeket, jól megy a közös üzlet.","shortLead":"Nem veszik át az amerikai félelmeket, jól megy a közös üzlet.","id":"20181208_Huawei_a_franciak_es_a_nemetek_nem_aggodnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a487e999-7d77-423d-bf88-30008cbb2a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de557688-80eb-4f1a-8224-451d4e01764f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181208_Huawei_a_franciak_es_a_nemetek_nem_aggodnak","timestamp":"2018. december. 08. 14:14","title":"Huawei: a franciák és a németek nem aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e592bd48-7317-4943-91ef-1bccb23c1da2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sok jég, sok tűz, és egy mindent elsöprő összecsapás – erre számíthatunk tavasszal.","shortLead":"Sok jég, sok tűz, és egy mindent elsöprő összecsapás – erre számíthatunk tavasszal.","id":"20181207_Uj_elozetes_jott_a_Tronok_Harca_befejezo_evadarol__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e592bd48-7317-4943-91ef-1bccb23c1da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5899f539-49f4-4313-a1f4-316e4ea25bcd","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Uj_elozetes_jott_a_Tronok_Harca_befejezo_evadarol__video","timestamp":"2018. december. 07. 11:02","title":"Új előzetes jött a Trónok Harca befejező évadáról – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6a186f-ef7d-412a-bf78-154aba57eb45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bilincsben vitte a rendőrség egy jó szándékú, de meglehetősen fura akcióban a Mikulást egy iskolába, ahol a gyerekek ítélkeztek felette.



","shortLead":"Bilincsben vitte a rendőrség egy jó szándékú, de meglehetősen fura akcióban a Mikulást egy iskolába, ahol a gyerekek...","id":"20181207_Esztergomban_volt_az_idei_legabszurdabb_Mikulasjaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb6a186f-ef7d-412a-bf78-154aba57eb45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391a4479-3d64-4d4d-8f28-5037af4ac541","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Esztergomban_volt_az_idei_legabszurdabb_Mikulasjaras","timestamp":"2018. december. 07. 14:15","title":"Esztergomban volt az idei legabszurdabb Mikulás-járás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6655f37-2363-4f1a-88c1-b0ab0ed57b71","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szakszervezetek a munkakörülmények javítását, ezért a munka törvénykönyve tervezett módosításának azonnali visszavonását követelik - mondta Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MaSzSz) elnöke a törvénymódosítás elleni demonstráción szombaton Budapesten, ahol országos útlezárásokat helyezett kilátásba.","shortLead":"A szakszervezetek a munkakörülmények javítását, ezért a munka törvénykönyve tervezett módosításának azonnali...","id":"20181208_Jonnek_a_rabszolgatorveny_miatti_utelzarasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6655f37-2363-4f1a-88c1-b0ab0ed57b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd799647-d7fc-480d-9f20-531184e79287","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_Jonnek_a_rabszolgatorveny_miatti_utelzarasok","timestamp":"2018. december. 08. 17:53","title":"Jönnek a rabszolgatörvény miatti útelzárások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82751b0e-b2df-436e-8e58-9ddb34a91f8e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2019. június 19-22. között rendezik meg az ország egyik legkedveltebb zenei rendezvényét, a Fishing on Orfűt. Elindult a jegyértékesítés, és megjelent a jövő évi fesztiválhimnusz is.","shortLead":"2019. június 19-22. között rendezik meg az ország egyik legkedveltebb zenei rendezvényét, a Fishing on Orfűt. Elindult...","id":"20181207_Fishing_on_Orfu_fesztival_fesztivalhimnusz_30Y_Kispal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82751b0e-b2df-436e-8e58-9ddb34a91f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a0c765-fdd2-45c6-9c5c-9ac43967b36a","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Fishing_on_Orfu_fesztival_fesztivalhimnusz_30Y_Kispal","timestamp":"2018. december. 07. 13:37","title":"A 30Y és Kispál szállítja a Fishing on Orfű 2019-es fesztiválhimnuszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcedb91b-0657-4680-8c8b-780bbcc924e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jászai Mari téren állíthatják fel a Nagy Imre-emlékművet.","shortLead":"A Jászai Mari téren állíthatják fel a Nagy Imre-emlékművet.","id":"20181207_Elviszik_Nagy_Imre_szobrat_a_Vertanuk_tererol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcedb91b-0657-4680-8c8b-780bbcc924e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dde11f7-7f01-412d-9250-34a2748c543a","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Elviszik_Nagy_Imre_szobrat_a_Vertanuk_tererol","timestamp":"2018. december. 07. 17:26","title":"Elviszik Nagy Imre szobrát a Vértanúk teréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034e8dd3-1645-4b38-9f21-9161186f4ffa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén egy angol borászat sparkling wine-ja, vagyis habzóbora nyerte a fődíjat az International Wine Challenge versenyen a gyöngyöző italok kategóriájában. ","shortLead":"Idén egy angol borászat sparkling wine-ja, vagyis habzóbora nyerte a fődíjat az International Wine Challenge versenyen...","id":"20181207_Meghokkento_teruleten_nyernek_a_britek_a_klimavaltozassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=034e8dd3-1645-4b38-9f21-9161186f4ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b855bac-d446-4a9c-bad7-1c3b629d262e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Meghokkento_teruleten_nyernek_a_britek_a_klimavaltozassal","timestamp":"2018. december. 07. 10:58","title":"Meghökkentő területen nyernek a britek a klímaváltozással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]