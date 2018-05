Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e643dc8b-b2dc-4fb0-8028-af02053d0707","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hanem a műszaki vizsgálati bizonyítványt is. ","shortLead":"Hanem a műszaki vizsgálati bizonyítványt is. ","id":"20180517_Hetfotol_nem_csak_a_forgalmit_kell_megmutatni_a_rendornek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e643dc8b-b2dc-4fb0-8028-af02053d0707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4d8926-6740-4281-b90b-54a3ea47f611","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_Hetfotol_nem_csak_a_forgalmit_kell_megmutatni_a_rendornek","timestamp":"2018. május. 17. 15:34","title":"Hétfőtől nem csak a forgalmit kell megmutatni a rendőrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2513f5a-96b8-4cf2-88fd-c745e0f55c35","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180516_Jeszenszky_odatette_magat_fideszes_csajok_dagadhat_a_kebletek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2513f5a-96b8-4cf2-88fd-c745e0f55c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f198bfcf-612c-457f-9cc1-94439d92b053","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Jeszenszky_odatette_magat_fideszes_csajok_dagadhat_a_kebletek","timestamp":"2018. május. 16. 11:51","title":"Jeszenszky és az orális szex: fideszes csajok, dagadhat a kebletek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48282dff-b78f-4f04-8503-809aa2d3652e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Olvasásnépszerűsítő kampányba kezdett a Bookline. És mi volna jobb erre, mint Örkény néhány egypercese?\r

