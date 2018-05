Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavaly december elej után közel fél évnek kellett eltelnie, hogy újra nagyobb szabású akciót hirdessen a világ legnépszerűbb zenehallgató szolgáltatásaként működő Spotify.","shortLead":"Tavaly december elej után közel fél évnek kellett eltelnie, hogy újra nagyobb szabású akciót hirdessen a világ...","id":"20180521_spotify_elofizetes_olcson_akcio_3_honap_1_araert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f53a86-088e-49d2-92e8-3f963d1e2168","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_spotify_elofizetes_olcson_akcio_3_honap_1_araert","timestamp":"2018. május. 21. 09:03","title":"Korlátlan Spotify: 4800 forint helyett most 1600 forintot kell csak befizetnie, hogy 3 hónapig kapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165d90d0-fae6-41b9-8e2b-5c0f59b8be94","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A MOL-Pick Szeged nyerte a férfi kézilabda NB I-t azt követően, hogy vasárnap a döntő visszavágóján 29-26-ra kikapott a címvédő Telekom Veszprém otthonában, de összesítésben egyetlen góllal, 58-57-re jobbnak bizonyult riválisánál.","shortLead":"A MOL-Pick Szeged nyerte a férfi kézilabda NB I-t azt követően, hogy vasárnap a döntő visszavágóján 29-26-ra kikapott...","id":"20180520_Tronfosztas_a_Szeged_a_bajnok_ferfi_kezilabdaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=165d90d0-fae6-41b9-8e2b-5c0f59b8be94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b995b5e4-2804-4b0c-a285-544d7d027478","keywords":null,"link":"/sport/20180520_Tronfosztas_a_Szeged_a_bajnok_ferfi_kezilabdaban","timestamp":"2018. május. 20. 17:12","title":"Trónfosztás egyetlen góllal, a Szeged a bajnok férfi kézilabdában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56bef4ec-21ed-486b-8163-448d78b03b81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A protokollnak megfelelően akkreditálták magukat, mégsem tudósíthatott a feljutást érő meccsről az Index csapata. A mérkőzésen a korábbi Orbán-kormány fejlesztési minisztere, Seszták Miklós is jelen volt.","shortLead":"A protokollnak megfelelően akkreditálták magukat, mégsem tudósíthatott a feljutást érő meccsről az Index csapata...","id":"20180521_Kidobtak_az_Indexet_a_Kisvarda_meccserol_miutan_megerkezett_Orban_korabbi_minisztere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56bef4ec-21ed-486b-8163-448d78b03b81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4c6a13-2976-4375-b696-15d94f392e0b","keywords":null,"link":"/itthon/20180521_Kidobtak_az_Indexet_a_Kisvarda_meccserol_miutan_megerkezett_Orban_korabbi_minisztere","timestamp":"2018. május. 21. 12:30","title":"Kidobták az Indexet a Kisvárda meccséről, miután megérkezett Orbán korábbi minisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"887de864-5453-4a6d-878b-9c7f844d31c7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Igazából nincs is ebben semmi meglepő: majdnem 220 hellyel jobban áll a világranglistán, mint ellenfele. ","shortLead":"Igazából nincs is ebben semmi meglepő: majdnem 220 hellyel jobban áll a világranglistán, mint ellenfele. ","id":"20180521_Babos_Timea_jol_kezdett_Strasbourgban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=887de864-5453-4a6d-878b-9c7f844d31c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa910ca-88bb-4f30-88ae-9745a8516de2","keywords":null,"link":"/sport/20180521_Babos_Timea_jol_kezdett_Strasbourgban","timestamp":"2018. május. 21. 18:38","title":"Babos Tímea jól kezdett Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4129d979-3344-417a-98cd-e99864f08619","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ugyanis, hogy kik utálják leginkább, tulajdonképpen érthető is.","shortLead":"Az ugyanis, hogy kik utálják leginkább, tulajdonképpen érthető is.","id":"20180521_Kitalalna_kik_szeretik_leginkabb_a_brit_kiralyi_csaladot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4129d979-3344-417a-98cd-e99864f08619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143dd1a9-3aa0-483a-9c98-f9b9601bd2d7","keywords":null,"link":"/elet/20180521_Kitalalna_kik_szeretik_leginkabb_a_brit_kiralyi_csaladot","timestamp":"2018. május. 21. 08:51","title":"Kitalálná, kik szeretik leginkább a brit királyi családot a világon? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae503f5-9ebc-43c0-b0cb-cb7dc4b6592c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyar munkahelyeket kell teremteni, ebben látta meg Mészáros Lőrinc a fantáziát - mondta a 2rule márkanevet levédető cég vezetője.","shortLead":"Magyar munkahelyeket kell teremteni, ebben látta meg Mészáros Lőrinc a fantáziát - mondta a 2rule márkanevet levédető...","id":"20180522_Meszarost_mindenki_csak_bantja_a_2rule_miatt_de_most_megvedtek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ae503f5-9ebc-43c0-b0cb-cb7dc4b6592c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2759f2c8-c1b6-497b-a37f-d2db594d3f1a","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Meszarost_mindenki_csak_bantja_a_2rule_miatt_de_most_megvedtek","timestamp":"2018. május. 22. 10:45","title":"Mészárost mindenki csak bántja a 2rule miatt, de most megvédték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ma éjfélig lehet nyilatkozni az 1+1 százalékról is. ","shortLead":"Ma éjfélig lehet nyilatkozni az 1+1 százalékról is. ","id":"20180522_Ne_felejtse_el_ma_van_az_adobevallas_hatarideje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de89a083-2b18-492e-808a-9f5f3de4ca93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180522_Ne_felejtse_el_ma_van_az_adobevallas_hatarideje","timestamp":"2018. május. 22. 08:50","title":"Ne felejtse el, ma van az adóbevallás határideje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea496fd-70c6-4d4b-8078-557d86f4f1a3","c_author":"Adózóna","category":"brandchannel","description":"Bár a gazdasági élet egyre több területén alkalmaznak már robotokat, hogy megkönnyítsék a munkafolyamatokat, számos tevékenységet teljes mértékben soha nem válthatnak ki a mesterséges intelligencia teremtményei. Ilyen a vállalati belső ellenőrzés, amelynél mindig is szükség lesz emberekre. Például azért, hogy megalkossák azokat a szabályokat, amelyek alapján a robotok ellenőrzik a munkafolyamatokat, és észrevesznek minden kihágást, szabálysértést, anomáliát.","shortLead":"Bár a gazdasági élet egyre több területén alkalmaznak már robotokat, hogy megkönnyítsék a munkafolyamatokat, számos...","id":"adozona_20180516_Nem_kell_felniuk_a_vallalatoknak_a_robotoktol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ea496fd-70c6-4d4b-8078-557d86f4f1a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1202240c-63c5-4e06-bb0e-8a5a5ca89107","keywords":null,"link":"/brandchannel/adozona_20180516_Nem_kell_felniuk_a_vallalatoknak_a_robotoktol","timestamp":"2018. május. 22. 07:00","title":"Nem kell félniük a vállalatoknak a robotoktól!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Adozona.hu szakportál","c_partnerlogo":"37d42805-e2c3-4e9b-b804-97dc43987bf7","c_partnertag":"adozona"}]