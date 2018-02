[{"available":true,"c_guid":"8696d8a5-a7d9-42d8-a60a-202b91e02222","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A torontóiak kedvenc takinénije nem volt rendmániás, sőt: sosem szeretett takarítani, de azt meglátta, mi ebben az üzlet. ","shortLead":"A torontóiak kedvenc takinénije nem volt rendmániás, sőt: sosem szeretett takarítani, de azt meglátta, mi ebben...","id":"201802_hamucipoke","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8696d8a5-a7d9-42d8-a60a-202b91e02222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dcb178d-f0c6-4cb5-9ced-89c431c29546","keywords":null,"link":"/kkv/201802_hamucipoke","timestamp":"2018. február. 04. 19:30","title":"Amit a takarításról tudni akarsz, de eddig nem merted megkérdezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc15f8f5-7ab6-421c-bd99-364101af2791","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Migráns a házban! Kedves lakók, nagyon vigyázzanak! ","shortLead":"Migráns a házban! Kedves lakók, nagyon vigyázzanak! ","id":"20180204_mar_egy_nyolcadik_keruleti_panelben_is_migranspanik_tort_ki","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc15f8f5-7ab6-421c-bd99-364101af2791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a6d81b9-e080-4c87-81af-89060bde29b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180204_mar_egy_nyolcadik_keruleti_panelben_is_migranspanik_tort_ki","timestamp":"2018. február. 04. 15:13","title":"Már egy 8.kerületi panelben is migránspánik tört ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e447501-b1b0-4bd7-8afe-9849dedf63be","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Palotai Károly vezette egyebek mellett az 1978-as világbajnokságon az argentin-brazil meccset, és elvitathatatlan érdeme, hogy az összecsapást sikerült súlyosabb következmények nélkül levezényelnie.","shortLead":"Palotai Károly vezette egyebek mellett az 1978-as világbajnokságon az argentin-brazil meccset, és elvitathatatlan...","id":"20180203_meghalt_palotai_karoly_olimpiai_bajnok_labdarugo_es_jatekvezeto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e447501-b1b0-4bd7-8afe-9849dedf63be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af4e220-40aa-4443-ba7c-a6f1ebfbdbf9","keywords":null,"link":"/sport/20180203_meghalt_palotai_karoly_olimpiai_bajnok_labdarugo_es_jatekvezeto","timestamp":"2018. február. 03. 16:33","title":"Meghalt Palotai Károly olimpiai bajnok labdarúgó és játékvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87675d55-2c56-4562-8d46-d63979081702","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főleg az északi és az északkeleti országrészben volt szükség a tűzoltók segítségére. ","shortLead":"Főleg az északi és az északkeleti országrészben volt szükség a tűzoltók segítségére. ","id":"20180203_visszatert_a_tel_tobb_karambol_is_volt_az_utakon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87675d55-2c56-4562-8d46-d63979081702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f04ff0e5-8426-437f-8051-1f1d395adbc4","keywords":null,"link":"/itthon/20180203_visszatert_a_tel_tobb_karambol_is_volt_az_utakon","timestamp":"2018. február. 03. 20:18","title":"Visszatért a tél, több karambol is volt az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e85056-ec74-436b-bbda-f55e73d625f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izraelben megkezdték a kiutasítási végzések kiosztását az egyedülálló férfi menedékkérőknek - jelentette a helyi média vasárnap.","shortLead":"Izraelben megkezdték a kiutasítási végzések kiosztását az egyedülálló férfi menedékkérőknek - jelentette a helyi média...","id":"20180204_Izrael__menekultek_kiutasitasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21e85056-ec74-436b-bbda-f55e73d625f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc31f63-0852-45f0-a1f7-f7fa50231a5b","keywords":null,"link":"/vilag/20180204_Izrael__menekultek_kiutasitasa","timestamp":"2018. február. 04. 11:34","title":"Izrael - menekültek kiutasítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30efa40a-27fe-492f-beea-523cbd01a55e","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Semmi sem az, mint aminek látszik a lassan lendületet kapó választási kampányban. Miközben a Fidesz leginkább az ellenzéki koordinálástól tart, épp azzal vádolja plakáton ellenfeleit, hogy azok együttműködnek egymással. Közben egyre több jel mutat abba az irányba, hogy a NER maga fogja elősegíteni a baloldaliak versenyét bizonyos egyéni körzetekben. És ezzel eljutottunk ahhoz az évfordulóhoz, amelyet a kormánysajtóban jobban várnak, mint a 2017-es \"forró őszt\". Heti összefoglalónk.","shortLead":"Semmi sem az, mint aminek látszik a lassan lendületet kapó választási kampányban. Miközben a Fidesz leginkább...","id":"20180204_Orban_osztja_a_pofonokat_de_mi_lesz_ha_Simicska_duhbe_jon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30efa40a-27fe-492f-beea-523cbd01a55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5254bf42-0ab8-4860-a734-531e21d193d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180204_Orban_osztja_a_pofonokat_de_mi_lesz_ha_Simicska_duhbe_jon","timestamp":"2018. február. 04. 17:30","title":"Legnagyobb félelmével plakátolja tele az országot a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2988f4eb-3cf3-4fe9-82ee-1fd861d35196","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vincent Cirrincione szexért zsarolta a fiatal színésznőket.","shortLead":"Vincent Cirrincione szexért zsarolta a fiatal színésznőket.","id":"20180203_Halle_Berry_undorodik_volt_menedzseretol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2988f4eb-3cf3-4fe9-82ee-1fd861d35196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599f692f-9d09-48a1-85fe-1995d5bf19dd","keywords":null,"link":"/kultura/20180203_Halle_Berry_undorodik_volt_menedzseretol","timestamp":"2018. február. 03. 11:41","title":"Halle Berry undorodik volt menedzserétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15764d0-9a85-418d-8bfd-e56bf05d20dd","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"A szurkolók után klubokat is gyűjt a világ minden táján az angol bajnokságot fölényesen vezető csapat abu-dhabi tulajdonosa. ","shortLead":"A szurkolók után klubokat is gyűjt a világ minden táján az angol bajnokságot fölényesen vezető csapat abu-dhabi...","id":"201802__manchester_city__angliai_foleny__globalis_piramis__focipiramis","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d15764d0-9a85-418d-8bfd-e56bf05d20dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c300ccbb-146c-4138-825b-e61a12dee12c","keywords":null,"link":"/gazdasag/201802__manchester_city__angliai_foleny__globalis_piramis__focipiramis","timestamp":"2018. február. 03. 12:30","title":"Nemcsak a Premier League-ben tűnik ki, globális focibirodalmat épít a Manchester City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]