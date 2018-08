Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b1e5f0b-b272-46af-9e4a-51f18891f35d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOL-vezért a bíróság közlése szerint rendőrök kísérték múlt heti tárgyalására, ahonnan viszont szabadon távozhatott. ","shortLead":"A MOL-vezért a bíróság közlése szerint rendőrök kísérték múlt heti tárgyalására, ahonnan viszont szabadon távozhatott. ","id":"20180830_Rovid_idore_orizetbe_vettek_mult_heten_Hernadi_Zsoltot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b1e5f0b-b272-46af-9e4a-51f18891f35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af80b51-8e05-463c-8742-c4d923ac4b74","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Rovid_idore_orizetbe_vettek_mult_heten_Hernadi_Zsoltot","timestamp":"2018. augusztus. 30. 19:49","title":"Rövid időre őrizetbe vették múlt héten Hernádi Zsoltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e69c93f-f79a-49f5-9c3e-0a3cac8b3773","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány napja jelentette be, hogy elindulna a marosvásárhelyi polgármester-választáson, most úgy tűnik, akár még esélye is lehet.","shortLead":"Néhány napja jelentette be, hogy elindulna a marosvásárhelyi polgármester-választáson, most úgy tűnik, akár még esélye...","id":"20180829_Az_erdelyi_magyar_partok_tamogatnak_Bolonit_ha_tenyleg_polgarmester_szeretne_lenni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e69c93f-f79a-49f5-9c3e-0a3cac8b3773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39360a3-1195-4c43-8dd1-a9996cd9f778","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_Az_erdelyi_magyar_partok_tamogatnak_Bolonit_ha_tenyleg_polgarmester_szeretne_lenni","timestamp":"2018. augusztus. 29. 15:12","title":"BEK-győztes focista, Bölöni László lehet Marosvásárhely polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8f0e33-c261-4a1f-9b64-9e4411801c38","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vége a találgatásoknak, hivatalossá tette az idei új iPhone-ok bemutatásának napját az Apple. Az eseményen minden valószínűség szerint a telefonokon kívül több érdekességet is bemutatnak majd.","shortLead":"Vége a találgatásoknak, hivatalossá tette az idei új iPhone-ok bemutatásának napját az Apple. Az eseményen minden...","id":"20180830_apple_meghivo_iphone_9_iphone_x_plus_bemutato_napja_szeptember_12","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c8f0e33-c261-4a1f-9b64-9e4411801c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7a15ab-56f9-4a5e-8432-149335d6be8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_apple_meghivo_iphone_9_iphone_x_plus_bemutato_napja_szeptember_12","timestamp":"2018. augusztus. 30. 19:33","title":"Megvan a dátum, két hét múlva rántják le a leplet az új iPhone-okról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f08a963-621b-4687-bc0f-d760d354bf04","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A szervezet szerint az EP-választások előtt szükség van a szuverenista módon gondolkodó civilek mozgósítására. ","shortLead":"A szervezet szerint az EP-választások előtt szükség van a szuverenista módon gondolkodó civilek mozgósítására. ","id":"20180830_Europaban_terjeszkedne_a_COF_hogy_eszhez_teritsek_Brusszelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f08a963-621b-4687-bc0f-d760d354bf04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89765616-a802-498f-8d28-2180050a66dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Europaban_terjeszkedne_a_COF_hogy_eszhez_teritsek_Brusszelt","timestamp":"2018. augusztus. 30. 13:09","title":"A CÖF is belevetette magát az EP-választási kampányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a673db-38ac-4a5e-93c6-141eb63fbf0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ladislav Bartonicek, a PPF-csoport kisebbségi tulajdonosa és távközlésért felelős vezetője tagadta, hogy bárkitől is vételi ajánlatot kaptak volna a Telenorra. ","shortLead":"Ladislav Bartonicek, a PPF-csoport kisebbségi tulajdonosa és távközlésért felelős vezetője tagadta, hogy bárkitől is...","id":"20180830_Meszaros_megsem_kopogtatott_be_Egy_fejes_szerint_senki_nem_kereste_oket_hogy_megvennek_a_Telenort","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5a673db-38ac-4a5e-93c6-141eb63fbf0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d1c1b5f-4d51-47de-9ae4-bf9a88ae992c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Meszaros_megsem_kopogtatott_be_Egy_fejes_szerint_senki_nem_kereste_oket_hogy_megvennek_a_Telenort","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:33","title":"Mészáros mégsem kopogtatott be? Egy fejes szerint senki nem kereste őket, hogy megvenné a Telenort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aae4a0e-6ed7-434e-a71f-51ebed9d475b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Népszava szerint ez az első jele annak, hogy fokozatosan átállítják az Echo Tv-t.","shortLead":"A Népszava szerint ez az első jele annak, hogy fokozatosan átállítják az Echo Tv-t.","id":"20180830_telekom_veszprem_meszaros_lorinc_simicska_lajos_kezilabda_kozvetites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5aae4a0e-6ed7-434e-a71f-51ebed9d475b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21403203-0e18-49af-8b5c-681cc9d5598c","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_telekom_veszprem_meszaros_lorinc_simicska_lajos_kezilabda_kozvetites","timestamp":"2018. augusztus. 30. 07:40","title":"Mészáros tévéjében közvetítik Simicska kedvenc csapatának meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91638c17-b209-4640-b026-7dea369060ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendszeresen jár sétálni a Vásárhely-környéki mezőkre, mondja el cukiság-videójában Lázár, aki két kutyája összeszoktatásán is dolgozik.","shortLead":"Rendszeresen jár sétálni a Vásárhely-környéki mezőkre, mondja el cukiság-videójában Lázár, aki két kutyája...","id":"20180829_Terepjaroval_hatalmas_turabottal_vagott_neki_Lazar_az_alfoldi_tajnak__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91638c17-b209-4640-b026-7dea369060ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8384e4-c647-4ead-9eb5-18601493e6ff","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Terepjaroval_hatalmas_turabottal_vagott_neki_Lazar_az_alfoldi_tajnak__video","timestamp":"2018. augusztus. 29. 10:16","title":"Terepjáróval, hatalmas túrabottal vágott neki Lázár az alföldi tájnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ok: svéd miniszterek az elmúlt napokban Magyarországot bíráló nyilatkozatokat tettek.","shortLead":"Az ok: svéd miniszterek az elmúlt napokban Magyarországot bíráló nyilatkozatokat tettek.","id":"20180830_szijjarto_peter_kulugyminiszter_bekerette_a_sved_nagykovetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233e30b3-0a98-4dc7-a42a-4f27c5537bad","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_szijjarto_peter_kulugyminiszter_bekerette_a_sved_nagykovetet","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:05","title":"Berágott Szijjártó, bekérette a svéd nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]