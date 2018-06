Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kilenc éve egy párt alkotó Vince és Balázs hosszú és bonyolult procedúrát csinált végig, hogy végre szülővé válhassanak. Kanadában született kislányuknak nem volt egyszerű magyar állampolgárságot szerezni, és elintézni azt, hogy mindkét édesapja nevét viselhesse.","shortLead":"A kilenc éve egy párt alkotó Vince és Balázs hosszú és bonyolult procedúrát csinált végig, hogy végre szülővé...","id":"20180613_kanadai_beranya_szult_gyereket_egy_magyar_meleg_parnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f80e248-ee1b-4e46-82fb-13a84dbc8e99","keywords":null,"link":"/elet/20180613_kanadai_beranya_szult_gyereket_egy_magyar_meleg_parnak","timestamp":"2018. június. 13. 07:37","title":"Kanadai béranya szült gyermeket egy magyar meleg párnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Négyen megsérültek abban a közúti közlekedési balesetben, ami Miskolcon történt.","shortLead":"Négyen megsérültek abban a közúti közlekedési balesetben, ami Miskolcon történt.","id":"20180613_frontalis_baleset_miskolc_karambol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1056f32-3734-4bf6-b17a-76940381dd01","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180613_frontalis_baleset_miskolc_karambol","timestamp":"2018. június. 13. 23:41","title":"Rendőrautóval ütközött egy autós frontálisan Miskolcon, négy sérült is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18be5f00-4354-47cd-b030-aa1e1a26b76a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Burkolatjavítási munkák miatt van szükség a lezárásra. ","shortLead":"Burkolatjavítási munkák miatt van szükség a lezárásra. ","id":"20180614_Egy_savos_lesz_par_napig_Hatvannal_az_M3as","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18be5f00-4354-47cd-b030-aa1e1a26b76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f8c371-e999-43cc-a87b-78f3b14a1127","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_Egy_savos_lesz_par_napig_Hatvannal_az_M3as","timestamp":"2018. június. 14. 16:52","title":"Egysávos lesz pár napig Hatvannál az M3-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f74270-65bc-4608-8b97-8eb5dde0e020","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"Végleg leállították a 2014 márciusában eltűnt malajziai utasszállító roncsainak a keresését. A nagy légiközlekedési rejtélyek közül viszont egy megoldódhatott: a leghíresebb pilótanő, Amelia Earhart csontjait találhatták meg egy csendes-óceáni szigeten.","shortLead":"Végleg leállították a 2014 márciusában eltűnt malajziai utasszállító roncsainak a keresését. A nagy légiközlekedési...","id":"201824__mh370es_jarat__megoldatlan_rejtely__earhart_sorsa__pokoli_jaratok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33f74270-65bc-4608-8b97-8eb5dde0e020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c97197fe-8727-4aff-a452-8a65419f41eb","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.24/201824__mh370es_jarat__megoldatlan_rejtely__earhart_sorsa__pokoli_jaratok","timestamp":"2018. június. 13. 00:00","title":"Pokoli járatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32ef738a-843c-41c0-8d96-439992227353","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elkövetkező hónapokban rengeteg tartalommal bővíti tavaly februárban debütált programja, a középkori csatákra fókuszáló For Honort a Ubisoft, amely most egész héten ingyen játszható. ","shortLead":"Az elkövetkező hónapokban rengeteg tartalommal bővíti tavaly februárban debütált programja, a középkori csatákra...","id":"20180614_ubisoft_jatek_for_honor_ingyenes_hetvege","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32ef738a-843c-41c0-8d96-439992227353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578b7e0e-70be-4b63-837a-6008aa1bfe99","keywords":null,"link":"/tudomany/20180614_ubisoft_jatek_for_honor_ingyenes_hetvege","timestamp":"2018. június. 14. 20:03","title":"4000 forint helyett most napokon át ingyen játszhat a Ubisoft egyik nagy durranásával, a For Honorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b679db-4007-4c4d-b534-8749f57d8bd8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A katasztrófavédelem szerint nincs egészségre veszélyes anyag a levegőben, de a kiérkező rendőrök egyre hátrébb parancsolják a bámészkodókat és az újságírókat, a környéken lakókkal pedig bezáratják az ablakokat. Olvasóink felvételei:","shortLead":"A katasztrófavédelem szerint nincs egészségre veszélyes anyag a levegőben, de a kiérkező rendőrök egyre hátrébb...","id":"20180613_Ujabb_videok_a_Frangepan_utcai_gigatuzrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9b679db-4007-4c4d-b534-8749f57d8bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb1675f-a62a-48f0-99f4-e73473e3f11c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Ujabb_videok_a_Frangepan_utcai_gigatuzrol","timestamp":"2018. június. 13. 11:14","title":"Újabb videók a Frangepán utcai gigatűzről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden előzte be Orbán Viktor miniszterelnök a betegeket egy fővárosi kórházban, majd öt perccel később recepttel a kezében távozott. Az Index munkatársa is ott várakozott, most leírta, mit tapasztalt volna a miniszterelnök, ha kivárja a sorát. ","shortLead":"Kedden előzte be Orbán Viktor miniszterelnök a betegeket egy fővárosi kórházban, majd öt perccel később recepttel...","id":"20180613_Negy_orat_izzadt_volna_a_levegotlen_folyoson_Orban_ha_kivarja_a_sorat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4370d7d7-688b-47b5-93a5-c6f5f68f9426","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Negy_orat_izzadt_volna_a_levegotlen_folyoson_Orban_ha_kivarja_a_sorat","timestamp":"2018. június. 13. 12:35","title":"Orbán négy órát izzadt volna a levegőtlen folyosón, ha kivárja a sorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d91f68-f98e-4b0d-90d6-3e6cea872bb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán az összefogásról beszélt és arról, hogy hogyan lehet a hazát szeretni. ","shortLead":"Orbán az összefogásról beszélt és arról, hogy hogyan lehet a hazát szeretni. ","id":"20180614_Orban_vizitura_kozpontot_avatott_es_megmondta_mi_a_hazaszeretet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3d91f68-f98e-4b0d-90d6-3e6cea872bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbc30c3-6f74-4a4e-9abf-156b17dd617c","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Orban_vizitura_kozpontot_avatott_es_megmondta_mi_a_hazaszeretet","timestamp":"2018. június. 14. 18:48","title":"Orbán \"vizitúra\" központot avatott, és megmondta, mi a hazaszeretet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]