Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21348de5-955f-4f21-a745-c7c4316fa65f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Leváltották Klapka György lányát az ügyvezetői tisztségről, helyette a testvére vette át az üzletház vezetését, és az ideiglenes bezárás mellett döntött.","shortLead":"Leváltották Klapka György lányát az ügyvezetői tisztségről, helyette a testvére vette át az üzletház vezetését, és...","id":"20180320_Bezart_a_Klapka_Uzlethaz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21348de5-955f-4f21-a745-c7c4316fa65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13eaa2e-294c-438e-b35d-acf6c8b06524","keywords":null,"link":"/kkv/20180320_Bezart_a_Klapka_Uzlethaz","timestamp":"2018. március. 20. 13:51","title":"Bezárt a Klapka Üzletház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9b29b5-7d65-44bc-9f91-b29177fb14ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár azt még nem tudni pontosan, hogy milyen nevet kap a Galaxy S sorozat következő tagja, az már egyre biztosabbnak tűnik, hogy 3D érzékelő kamerája lehet.","shortLead":"Bár azt még nem tudni pontosan, hogy milyen nevet kap a Galaxy S sorozat következő tagja, az már egyre biztosabbnak...","id":"20180321_3d_erzekelo_kamera_samsung_galaxys10_truedepth","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e9b29b5-7d65-44bc-9f91-b29177fb14ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f5e5bd-6c89-405e-9009-623212872b51","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_3d_erzekelo_kamera_samsung_galaxys10_truedepth","timestamp":"2018. március. 21. 12:03","title":"Az iPhone-os TrueDepth kamera konkurense érkezhet a következő Galaxy S telefonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a467846d-95b0-4c98-b7e8-7bc9b40a3694","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Balaton megtelt, a siófoki zsilip gőzerővel működik, de még nem tudták a megfelelő szintre apasztani a vizet.","shortLead":"A Balaton megtelt, a siófoki zsilip gőzerővel működik, de még nem tudták a megfelelő szintre apasztani a vizet.","id":"20180320_olyan_vihar_volt_hetvegen_balatonmariafurdon_hogy_meg_nem_folyt_el_a_viz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a467846d-95b0-4c98-b7e8-7bc9b40a3694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24adef1-3f2b-4dea-a0dc-9924210e3ed2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_olyan_vihar_volt_hetvegen_balatonmariafurdon_hogy_meg_nem_folyt_el_a_viz","timestamp":"2018. március. 20. 20:58","title":"Olyan vihar volt hétvégén Balatonmáriafürdőn, hogy még nem folyt el a víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b4b019d-d8c0-452a-848a-945527147798","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Fidesz európai parlamenti képviselője a statisztikába is belehúzott, kiderült, hogy az egy főre jutó dzsihádisták száma abban a kerületben a legnagyobb, ahonnan videóval jelentkezett múlt héten. Azt is megmagyarázta, hogyan lehet, hogy megint a Lázár János által lesajnált Bécs lett a legélhetőbb európai város, de Brüsszel is jóval Budapest előtt van. Őt már rég óva intették ettől a városrésztől, ahová szerinte még a rendőrök is csak ritkán mernek bemenni.","shortLead":"A Fidesz európai parlamenti képviselője a statisztikába is belehúzott, kiderült, hogy az egy főre jutó dzsihádisták...","id":"20180321_Deutsch_a_Tv2_kanapejan_retteg_tovabb_a_Brusszelt_elfoglalo_terroristaktol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b4b019d-d8c0-452a-848a-945527147798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2640f89-c138-4633-94e0-8e5d82704519","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Deutsch_a_Tv2_kanapejan_retteg_tovabb_a_Brusszelt_elfoglalo_terroristaktol","timestamp":"2018. március. 21. 11:49","title":"Deutsch a Tv2 kanapéján retteg tovább a Brüsszelt elfoglaló terroristáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a49c22-dd07-4e39-a474-cd23d70606cc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kaliforniai városban betiltják a szőrmekereskedelmet. Az állatvédők örülnek, a szőrmekereskedők a megélhetésüket féltik.","shortLead":"A kaliforniai városban betiltják a szőrmekereskedelmet. Az állatvédők örülnek, a szőrmekereskedők a megélhetésüket...","id":"20180321_San_Francisco_tett_egy_40_millio_dollaros_gesztust_az_allatvedoknek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35a49c22-dd07-4e39-a474-cd23d70606cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a821ecc1-f8ee-455c-966e-924252e08762","keywords":null,"link":"/elet/20180321_San_Francisco_tett_egy_40_millio_dollaros_gesztust_az_allatvedoknek","timestamp":"2018. március. 21. 10:49","title":"San Francisco tett egy 40 millió dolláros gesztust az állatvédőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fbd2e46-d807-4c95-8420-8e24b0adda18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogvédők szerint az autista fiú édesanyja akár személyiségi jogi pert is indíthatna a kórházzal szemben. Az intézményben viszont úgy látják, hogy betartották a jogszabályokat.","shortLead":"A jogvédők szerint az autista fiú édesanyja akár személyiségi jogi pert is indíthatna a kórházzal szemben...","id":"20180320_kikotozott_fiu_a_kaposvari_korhazban_ugy_gondoljak_nem_hibaztak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fbd2e46-d807-4c95-8420-8e24b0adda18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05fe955-07be-4ff6-a4b6-6738e1731c0d","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_kikotozott_fiu_a_kaposvari_korhazban_ugy_gondoljak_nem_hibaztak","timestamp":"2018. március. 20. 17:37","title":"Kikötözött fiú: a kaposvári kórházban úgy gondolják, nem hibáztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4fa86a-4e78-4708-a807-0cb3f12a002e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég jó pozícióba került a magyarországi üzem azzal, hogy a francia tulajdonos itt fogja gyártani egyik legnagyobb darabszámú motorját. ","shortLead":"Elég jó pozícióba került a magyarországi üzem azzal, hogy a francia tulajdonos itt fogja gyártani egyik legnagyobb...","id":"20180321_megmenekult_a_szentgotthardi_Opelgyar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e4fa86a-4e78-4708-a807-0cb3f12a002e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d31fca4-ac9d-47a4-b9d9-9e3b1646eb25","keywords":null,"link":"/cegauto/20180321_megmenekult_a_szentgotthardi_Opelgyar","timestamp":"2018. március. 21. 14:14","title":"Megmenekült a szentgotthárdi Opel-gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d95e47-b7c2-4456-abd2-dc8927928e78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A leggyakrabban afgánok, irakiak és szírek kérnek menedékjogot Magyarországon.","shortLead":"A leggyakrabban afgánok, irakiak és szírek kérnek menedékjogot Magyarországon.","id":"20180320_Haromezer_menedekkerelmet_adtak_be_tavaly_Magyarorszagon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03d95e47-b7c2-4456-abd2-dc8927928e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2f156e-965a-4937-856a-47af3e5e4876","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Haromezer_menedekkerelmet_adtak_be_tavaly_Magyarorszagon","timestamp":"2018. március. 20. 11:56","title":"Háromezer menedékkérelmet adtak be tavaly Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]