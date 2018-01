[{"available":true,"c_guid":"6a6d55a6-2012-4600-baa0-410ba2c6b446","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megannyi kémfotót és kiszivárogtatást követően most végre teljes pompájában is bemutatkozott a csillagos márka sokak által várt újdonsága. ","shortLead":"Megannyi kémfotót és kiszivárogtatást követően most végre teljes pompájában is bemutatkozott a csillagos márka sokak...","id":"20180115_az_ujra_feltalalt_kocka_hivatalosan_is_itt_a_teljesen_uj_mercedes_gosztaly","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a6d55a6-2012-4600-baa0-410ba2c6b446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa283720-81c2-414d-9188-a4a13426511e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180115_az_ujra_feltalalt_kocka_hivatalosan_is_itt_a_teljesen_uj_mercedes_gosztaly","timestamp":"2018. január. 15. 09:21","title":"Az újra feltalált kocka: hivatalosan is itt a teljesen új Mercedes G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a885f1-01d0-474c-b0a8-441694f2c665","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A női négyes második, a férfi harmadik lett a drezdai rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon.\r

","shortLead":"A női négyes második, a férfi harmadik lett a drezdai rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon.\r

","id":"20180114_ket_futambol_ket_erem_a_gyorskorcsolyavaltoknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56a885f1-01d0-474c-b0a8-441694f2c665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c163ea7-b3ca-4b80-b6eb-4fe4f2b4060f","keywords":null,"link":"/sport/20180114_ket_futambol_ket_erem_a_gyorskorcsolyavaltoknak","timestamp":"2018. január. 14. 16:32","title":"Két futamból két érem a gyorskorcsolya-váltóknak - videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"092af08b-ec2a-4ae6-aafd-2d55bd0d267f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak az Egyesült államokban már 32 úgynevezett csoportos igényérvényesítési perrel néz szembe az Apple amiatt, mert úgy gondolta, nem szükséges tudniuk a felhasználóknak, hogy szándékosan lassítják a telefonjaikat.","shortLead":"Csak az Egyesült államokban már 32 úgynevezett csoportos igényérvényesítési perrel néz szembe az Apple amiatt, mert...","id":"20180115_apple_regebbi_iphoneok_lassitasa_akkumulator_processzor_visszafogasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=092af08b-ec2a-4ae6-aafd-2d55bd0d267f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce70dc2-6a1b-40bd-8b15-3fb1229b58c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180115_apple_regebbi_iphoneok_lassitasa_akkumulator_processzor_visszafogasa","timestamp":"2018. január. 15. 00:03","title":"32 per indult az Apple ellen az iPhone-ok szándékos lassítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deaec0dc-dfb4-44a8-a6e5-1d390621918a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem sok kellett volna a tragédiához.\r

\r

","shortLead":"Nem sok kellett volna a tragédiához.\r

\r

","id":"20180114_Elkepeszto_majdnem_a_tengerbe_csuszott_egy_repulo_Torokorszagban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=deaec0dc-dfb4-44a8-a6e5-1d390621918a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c5b3df-b401-4294-b34d-372c3d394e3b","keywords":null,"link":"/elet/20180114_Elkepeszto_majdnem_a_tengerbe_csuszott_egy_repulo_Torokorszagban","timestamp":"2018. január. 14. 11:35","title":"Elképesztő: majdnem a tengerbe csúszott egy repülő Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e42c3b-d3fb-4c7d-a674-7259d34a4a34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A CatClaw egy egyszerű, alig négy elemből álló eszköz, ami nemcsak a szabálytalanul parkoló autósok, de a terroristák ellen is bevethető lehet.","shortLead":"A CatClaw egy egyszerű, alig négy elemből álló eszköz, ami nemcsak a szabálytalanul parkoló autósok, de a terroristák...","id":"20180115_jarda_pakolas_defekt_terrortamadas_catclaw","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01e42c3b-d3fb-4c7d-a674-7259d34a4a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26b2e3f-19bb-451f-8343-9446d4c02954","keywords":null,"link":"/cegauto/20180115_jarda_pakolas_defekt_terrortamadas_catclaw","timestamp":"2018. január. 15. 06:41","title":"Megcsinálták az eszközt, ami azonnal kiszúrja az autó kerekét, ha járdára hajt a kocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17869620-ef9b-4d50-8026-07d8b59a631b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy, a WikiLeakshez hasonló oldal a vallási közösségekben zajló visszaélések leleplezésére vállalkozik.","shortLead":"Egy, a WikiLeakshez hasonló oldal a vallási közösségekben zajló visszaélések leleplezésére vállalkozik.","id":"20180115_Jehova_tanui_kipakolnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17869620-ef9b-4d50-8026-07d8b59a631b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4152fe77-8577-4521-a367-e74b48976fca","keywords":null,"link":"/elet/20180115_Jehova_tanui_kipakolnak","timestamp":"2018. január. 15. 09:32","title":"Jehova tanúi kipakolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b905f104-3952-40f5-94c3-5b437380bcdf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Száz év alatt felhalmozódott hiányt kell pótolni az erdélyi magyar intézményrendszerben, ezért kapott az Erdélyi Református Egyházkerület 26,7 milliárdot 2017 utolsó napjaiban, mondta el a Maszol.ro-nak Kató Béla református püspök. Kató azt is elismerte, Orbánnal jó viszonyban van, de csak azért, mert mindig nyíltan beszélt előtte terveiről. A támogatást úgy kel felhasználni, hogy a korrupció árnyéka se vetülhessen rá.","shortLead":"Száz év alatt felhalmozódott hiányt kell pótolni az erdélyi magyar intézményrendszerben, ezért kapott az Erdélyi...","id":"20180115_Orban_jo_baratja_az_erdelyi_reformatus_puspok_elmondta_miert_kaptak_267_milliardot_a_kormanytol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b905f104-3952-40f5-94c3-5b437380bcdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b159f53-fb66-40f3-bdc2-2d2df96d4f71","keywords":null,"link":"/itthon/20180115_Orban_jo_baratja_az_erdelyi_reformatus_puspok_elmondta_miert_kaptak_267_milliardot_a_kormanytol","timestamp":"2018. január. 15. 17:21","title":"Orbán jó barátja, az erdélyi református püspök elmondta, miért kaptak 26,7 milliárdot a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"badd9869-cf71-4c7f-9295-411cdd448caf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A román külügyminisztérium provokációnak nevezte és közleményben ítélte el a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) múlt hétvégi akcióját, amelynek során a szervezet aktivistái székely zászlóval takarták le a feliratot és a címert Románia budapesti nagykövetségének bejáratánál.","shortLead":"A román külügyminisztérium provokációnak nevezte és közleményben ítélte el a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom...","id":"20180115_hatvannegy_varmegye_tiltakozas_bukaresti_nagykovet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=badd9869-cf71-4c7f-9295-411cdd448caf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d4a4f12-1910-45cc-a32a-2c98fd084822","keywords":null,"link":"/itthon/20180115_hatvannegy_varmegye_tiltakozas_bukaresti_nagykovet","timestamp":"2018. január. 15. 18:35","title":"Elbeszélgetne a román külügy a bukaresti magyar nagykövettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]