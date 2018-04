Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aaeb8427-0b34-4f3d-9462-c4e126fc6d42","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"A fiatalok elhagyják Horvátországot a jobb élet reményében\" – mondta ki a horvát államfő. ","shortLead":"\"A fiatalok elhagyják Horvátországot a jobb élet reményében\" – mondta ki a horvát államfő. ","id":"20180417_A_horvatok_kimondtak_rendkivuli_allapot_van_a_kivandorlas_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaeb8427-0b34-4f3d-9462-c4e126fc6d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c39dc39-ce57-46c8-a9bd-211c7672cf74","keywords":null,"link":"/vilag/20180417_A_horvatok_kimondtak_rendkivuli_allapot_van_a_kivandorlas_miatt","timestamp":"2018. április. 17. 14:22","title":"A horvátok kimondták: rendkívüli állapot van a kivándorlás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9009c9-c5a5-472a-880e-5d41106f69c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szenátusi meghallgatáson világosan kivehető volt.","shortLead":"A szenátusi meghallgatáson világosan kivehető volt.","id":"20180417_Volt_valami_fura_Mark_Zuckerberg_feneke_alatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa9009c9-c5a5-472a-880e-5d41106f69c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c582cc6-5ec6-4c56-83d6-d53b87e993d1","keywords":null,"link":"/elet/20180417_Volt_valami_fura_Mark_Zuckerberg_feneke_alatt","timestamp":"2018. április. 17. 10:21","title":"Volt valami fura Mark Zuckerberg feneke alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907daa0e-eaf0-48f0-ad43-cfdffba9130a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kifejezetten népszerű az ingatlanvásárlók körében a XI. kerület, mind a használt, mind az újépítésű lakások iránt nőtt a kereslet. ","shortLead":"Kifejezetten népszerű az ingatlanvásárlók körében a XI. kerület, mind a használt, mind az újépítésű lakások iránt nőtt...","id":"20180417_Ahol_a_panel_negyzetmetere_is_450_ezer__ezeket_az_ingatlanokat_keresik_most_a_vevok_Budapest_egyik_legfelkapottabb_keruleteben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=907daa0e-eaf0-48f0-ad43-cfdffba9130a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e74cf4-3bac-4902-b61f-90efca79cb3e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180417_Ahol_a_panel_negyzetmetere_is_450_ezer__ezeket_az_ingatlanokat_keresik_most_a_vevok_Budapest_egyik_legfelkapottabb_keruleteben","timestamp":"2018. április. 17. 09:32","title":"Ahol a panel négyzetmétere 450 ezer – ezeket az ingatlanokat keresik most a vevők Budapest egyik legfelkapottabb kerületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02c43717-c819-4c49-a3cd-acdd65c80e04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Jégcsarnok, golfpálya, futókör, teniszpálya és egy apartmanház lesz az üzemi területeken, csak nem annyiért, illetve nem azzal a kivitelezővel, akiről tavaly szó volt.","shortLead":"Jégcsarnok, golfpálya, futókör, teniszpálya és egy apartmanház lesz az üzemi területeken, csak nem annyiért, illetve...","id":"20180418_Tobbert_kesobb_de_megvalosul_a_kormany_alma_sportkozpont_lesz_a_Deli_palyaudvar_helyen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02c43717-c819-4c49-a3cd-acdd65c80e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dedc27e-7a24-4214-a982-ac2357636e8c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180418_Tobbert_kesobb_de_megvalosul_a_kormany_alma_sportkozpont_lesz_a_Deli_palyaudvar_helyen","timestamp":"2018. április. 18. 10:11","title":"Többért, később, de megvalósul a kormány álma: sportközpont lesz a Déli pályaudvar helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e6cc42-09d8-4b72-95a0-6cfe983ba800","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyon úgy néz ki, hogy az autómosásra fordított összeg most nem több ablakon kidobott pénznél.","shortLead":"Nagyon úgy néz ki, hogy az autómosásra fordított összeg most nem több ablakon kidobott pénznél.","id":"20180416_automosas_auto_eso_idojaras_por_homok_szahara_meteorologia_elorejelzes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6e6cc42-09d8-4b72-95a0-6cfe983ba800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aee6b46-3641-4efa-935b-55e228efb2b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_automosas_auto_eso_idojaras_por_homok_szahara_meteorologia_elorejelzes","timestamp":"2018. április. 16. 10:51","title":"Szerdáig nem érdemes kocsit mosni: támad a szaharai por és az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a6f085-1b50-48e5-9c97-ad03c2d93bdf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Veres Margit keddi sajtótájékoztatóján nem kérdezhettek az újságírók. Balmazújváros polgármestere állította: nem követett el bűncselekményt. ","shortLead":"Veres Margit keddi sajtótájékoztatóján nem kérdezhettek az újságírók. Balmazújváros polgármestere állította: nem...","id":"20180417_artatlansagat_bizonygatta_balmazujvaros_letoltendore_itelt_polgarmestere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58a6f085-1b50-48e5-9c97-ad03c2d93bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc600db-be68-49df-acbe-db43c1e493fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_artatlansagat_bizonygatta_balmazujvaros_letoltendore_itelt_polgarmestere","timestamp":"2018. április. 17. 18:24","title":"Ártatlanságát bizonygatta Balmazújváros letöltendőre ítélt polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7345cb9c-9bf1-4c64-9afa-37f36807656d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem által kifejlesztett AlterEgo megérti a szavakat, melyeket csak magunkban mondunk ki, így akár parancsokat, feladatokat is adhatunk neki.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem által kifejlesztett AlterEgo megérti a szavakat, melyeket csak magunkban mondunk ki...","id":"20180416_massachusettsi_muszaki_egyetem_mit_alterego_gondolatolvasas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7345cb9c-9bf1-4c64-9afa-37f36807656d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31953b7d-4e34-47ac-8d24-594cc45a649b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_massachusettsi_muszaki_egyetem_mit_alterego_gondolatolvasas","timestamp":"2018. április. 16. 15:03","title":"Csináltak egy fejre rakható készüléket, ami 100-ból 92 esetben megért mindent, amit csak magunkban mondunk ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee033259-dbee-482c-bc49-0e6a5895a441","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo régi konzoljainak feltámasztását látva a SEGA is újra kiadja egykor méltán népszerű játékgépe, a Mega Drive füzetméretű változatát. Noha az elérhető játéklistát egyelőre nem ismertette a gyártó, minden idők egyik legsikeresebb darabja, a Sonic is bizonyára ott lesz rajta.","shortLead":"A Nintendo régi konzoljainak feltámasztását látva a SEGA is újra kiadja egykor méltán népszerű játékgépe, a Mega Drive...","id":"20180416_sega_mega_drive_mini_konzol_jatekok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee033259-dbee-482c-bc49-0e6a5895a441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf45fda3-8561-4b7e-ae4a-2e2486969460","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_sega_mega_drive_mini_konzol_jatekok","timestamp":"2018. április. 16. 16:03","title":"Visszahozza legendás játékgépét a SEGA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]