Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85d3bbe0-28c8-42e2-82aa-a6fa8bee44bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180518_Elkepeszto_mire_kepes_a_zongoraval__Peter_Bence_uj_feldolgozassal_jelentkezett_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85d3bbe0-28c8-42e2-82aa-a6fa8bee44bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c363681e-b98e-4d41-a6b2-5e7340fc5b0d","keywords":null,"link":"/kultura/20180518_Elkepeszto_mire_kepes_a_zongoraval__Peter_Bence_uj_feldolgozassal_jelentkezett_video","timestamp":"2018. május. 18. 16:32","title":"Elképesztő, mire képes a zongorával – Péter Bence új feldolgozással jelentkezett (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tovább pörög a hitelezés.","shortLead":"Tovább pörög a hitelezés.","id":"20180518_Egyre_batrabban_veszik_fel_a_hitelt_a_magyarok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d429b46-033f-4324-82cf-d9157f154b5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_Egyre_batrabban_veszik_fel_a_hitelt_a_magyarok","timestamp":"2018. május. 18. 11:58","title":"Egyre bátrabban veszik fel a hitelt a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy István a menekült által eldobott szendvics és az afrikai sertéspestis mellett végre érdemi dolgokról is beszélt.","shortLead":"Nagy István a menekült által eldobott szendvics és az afrikai sertéspestis mellett végre érdemi dolgokról is beszélt.","id":"20180518_Koltozik_az_allamtitkarsag_Kecskemetrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874761d5-403b-4e2e-9761-4b746fc9b566","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Koltozik_az_allamtitkarsag_Kecskemetrol","timestamp":"2018. május. 18. 07:28","title":"Költözik az államtitkárság Kecskemétről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde61424-1e2f-4227-b848-6917e00cca2d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korábbi \"magas\" szintről \"nagyon magasra\" emelte országosan a közegészségügyi kockázat szintjét a Kongói Demokratikus Köztársaságban pénteken az Egészségügyi Világszervezet.","shortLead":"A korábbi \"magas\" szintről \"nagyon magasra\" emelte országosan a közegészségügyi kockázat szintjét a Kongói Demokratikus...","id":"20180518_Durvul_az_ebolahelyzet_Kongoban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dde61424-1e2f-4227-b848-6917e00cca2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e605a9-084c-467d-944b-2ca7dfb9524c","keywords":null,"link":"/vilag/20180518_Durvul_az_ebolahelyzet_Kongoban","timestamp":"2018. május. 18. 08:19","title":"Durvul az ebolahelyzet Kongóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fda264f5-029c-4656-bffe-835325bc73f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányalakítás idején Orbán Viktor úgy nyilatkozott, hogy át akarja szervezni a miniszterelnökséget, vagyis a kormányzás agytörzsét. Ebből mindenki Lázár János menesztését olvasta ki – mint kiderült, helyesen. De arra kevesebben figyeltek, hogy a munka átszervezése is megtörtént-e. Most már tudjuk: Orbán ezt is meglépte, hogy hatalma tovább nőjön.","shortLead":"A kormányalakítás idején Orbán Viktor úgy nyilatkozott, hogy át akarja szervezni a miniszterelnökséget, vagyis...","id":"20180519_Orban_tartotta_szavat_nem_csak_Lazar_ejtette_de_el_is_vett_regi_eszkozeibol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fda264f5-029c-4656-bffe-835325bc73f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d57d8a7-a1b5-401f-b735-a762845a1afa","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Orban_tartotta_szavat_nem_csak_Lazar_ejtette_de_el_is_vett_regi_eszkozeibol","timestamp":"2018. május. 19. 09:11","title":"Orbán tartotta szavát: nem csak Lázárt ejtette, de el is vett régi eszközeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a990810-e359-4ab0-8c3d-8ef62dee0fd3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Államtitkárként folytatja, a lehetséges utódjáról nem beszélt.","shortLead":"Államtitkárként folytatja, a lehetséges utódjáról nem beszélt.","id":"20180519_tallai_andras_nav_adohatosag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a990810-e359-4ab0-8c3d-8ef62dee0fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5461f4d-1e78-4ca7-9a2d-7498cdd752d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180519_tallai_andras_nav_adohatosag","timestamp":"2018. május. 19. 08:21","title":"Tállai megy a NAV éléről, ő maga erősítette meg a hírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09676c88-ff09-4f4c-b9b3-f44301b6de6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szomszédok teleregény is lesz?","shortLead":"Szomszédok teleregény is lesz?","id":"20180519_malaclakotelep_Kina","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09676c88-ff09-4f4c-b9b3-f44301b6de6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd60233f-a62d-49bd-9a98-8792c5268f8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180519_malaclakotelep_Kina","timestamp":"2018. május. 19. 09:16","title":"30 ezer malacnak építettek emeletes panelházakat Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae503f5-9ebc-43c0-b0cb-cb7dc4b6592c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyáltalán nem új dolog a 2rule jelzésű ruhamárka, Nigériában ugyanis régóta létezik.","shortLead":"Egyáltalán nem új dolog a 2rule jelzésű ruhamárka, Nigériában ugyanis régóta létezik.","id":"20180518_Meszaros_koppintott_Nigeriaban_mar_letezik_a_2rule_nevu_sportmarka","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ae503f5-9ebc-43c0-b0cb-cb7dc4b6592c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a182c1-71c1-4c50-bd0e-eb909e469a64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_Meszaros_koppintott_Nigeriaban_mar_letezik_a_2rule_nevu_sportmarka","timestamp":"2018. május. 18. 11:21","title":"Mészáros koppintott? Nigériában már létezik a 2rule nevű sportmárka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]