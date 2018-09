Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"345e0522-65bc-4e3a-b0c5-54073f9706ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 1901 óta vezetett rangsorokat nézve az idei volt a 7. legmelegebb nyár.","shortLead":"Az 1901 óta vezetett rangsorokat nézve az idei volt a 7. legmelegebb nyár.","id":"20180904_16_fokkal_volt_melegebb_az_idei_nyar_a_sokeves_atlagnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=345e0522-65bc-4e3a-b0c5-54073f9706ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e70a7d2-fbcb-427e-9043-2d8f0d1f5ecc","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_16_fokkal_volt_melegebb_az_idei_nyar_a_sokeves_atlagnal","timestamp":"2018. szeptember. 04. 09:06","title":"1,6 fokkal volt melegebb az idei nyár a sokéves átlagnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04f0033-b535-42a8-b5d8-714ed4a80a70","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hírt a komédia egyik főszereplője, Steve Guttenberg erősítette meg.","shortLead":"A hírt a komédia egyik főszereplője, Steve Guttenberg erősítette meg.","id":"20180904_Jon_az_uj_Rendorakademiafilm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e04f0033-b535-42a8-b5d8-714ed4a80a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1f5db3-e38f-4d34-b6ec-1c5846339bbf","keywords":null,"link":"/kultura/20180904_Jon_az_uj_Rendorakademiafilm","timestamp":"2018. szeptember. 04. 12:05","title":"Jön az új Rendőrakadémia-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f730012-3568-498d-a238-ca829f26e98d","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Elsőként Kassai Dániel lépett vissza az LMP egyéni jelöltjeként az április 8-i választástól. Ez hozott egy mandátumot a baloldali ellenzéknek, a politikusnak viszont egy kizárást a pártjából. Kassai most perre megy az LMP-vel, és bár nem temeti pártját, úgy látja, sok esélye nem lesz a jobboldalon versenyezni a Fidesszel, a Jobbikkal és a Mi Hazánkkal.","shortLead":"Elsőként Kassai Dániel lépett vissza az LMP egyéni jelöltjeként az április 8-i választástól. Ez hozott egy mandátumot...","id":"20180905_kassai_daniel_lmp_kilepes_kizaras_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f730012-3568-498d-a238-ca829f26e98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df48dc8e-2c6e-4f87-a281-72b5ce68d454","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_kassai_daniel_lmp_kilepes_kizaras_interju","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:11","title":"A kizárt LMP-s politikusban felmerült: szándékosan akartak kárt okozni egyes párttársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0979e7ac-2ad1-4ba3-8507-fef600b6321d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Hamarosan már csak a bankok és a posták válthatják át a régi ezerforintosokat.","shortLead":"Hamarosan már csak a bankok és a posták válthatják át a régi ezerforintosokat.","id":"20180904_Nehany_hetig_fogadjak_csak_el_a_regi_ezreseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0979e7ac-2ad1-4ba3-8507-fef600b6321d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6f3a65-f23b-4a68-adf4-21a06663e237","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180904_Nehany_hetig_fogadjak_csak_el_a_regi_ezreseket","timestamp":"2018. szeptember. 04. 11:16","title":"Néhány hétig fogadják csak el a régi ezreseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38de2317-5180-4662-8643-5dfbfe3c732b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A különleges táska anyaga a komolyabb gépkarabélyok, az AK–47-es és az M–16-os fegyverek lövedékeinek is ellenáll.","shortLead":"A különleges táska anyaga a komolyabb gépkarabélyok, az AK–47-es és az M–16-os fegyverek lövedékeinek is ellenáll.","id":"20180905_Golyoallo_iskolataskakat_kezdtek_arulni_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38de2317-5180-4662-8643-5dfbfe3c732b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c271fdd1-89f6-4f4d-90b1-d56bf5a59390","keywords":null,"link":"/elet/20180905_Golyoallo_iskolataskakat_kezdtek_arulni_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2018. szeptember. 05. 08:47","title":"Golyóálló iskolatáskákat kezdtek árulni az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5205bc19-d3d5-4f35-b90d-e3dced0b0a6e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ma már Európa nagyvárosaiban egyre többen rollereznek, elkerülendő az óriási közlekedési dugókat. Van, aki összeköti a kellemeset a hasznossal, és lábbal hajt, de rohamosan terjed az elektromos roller is. ","shortLead":"Ma már Európa nagyvárosaiban egyre többen rollereznek, elkerülendő az óriási közlekedési dugókat. Van, aki összeköti...","id":"20180904_Megnezne_a_fonoket_ahogyan_reggel_begordul_a_szolgalati_rollerevel_a_munkahelyere_Nem_lehetetlen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5205bc19-d3d5-4f35-b90d-e3dced0b0a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9faeeb6-73da-41a1-99ee-a4545e5c965a","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Megnezne_a_fonoket_ahogyan_reggel_begordul_a_szolgalati_rollerevel_a_munkahelyere_Nem_lehetetlen","timestamp":"2018. szeptember. 04. 07:15","title":"Megnézné a főnökét, ahogyan reggel begördül a szolgálati rollerével? Nem lehetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f3adaa-3316-4407-977a-c80007cf9a61","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szem nem maradt szárazon.","shortLead":"Szem nem maradt szárazon.","id":"20180904_Meghalt_Nick_Cave_billentyuse_igy_gyaszolja_a_zenekar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42f3adaa-3316-4407-977a-c80007cf9a61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86a7b75-052e-4650-84b8-d4bdb8b69d48","keywords":null,"link":"/kultura/20180904_Meghalt_Nick_Cave_billentyuse_igy_gyaszolja_a_zenekar","timestamp":"2018. szeptember. 04. 10:08","title":"Meghalt Nick Cave billentyűse, így gyászolja a zenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"697064ef-38a7-4976-9460-97252921bc8d","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Elmozdult az eddig sem túl erős sávból.","shortLead":"Elmozdult az eddig sem túl erős sávból.","id":"20180904_Veszesen_gyengul_a_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=697064ef-38a7-4976-9460-97252921bc8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c3e38d-4639-474b-b8bc-6918e576fe3b","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180904_Veszesen_gyengul_a_forint","timestamp":"2018. szeptember. 04. 11:21","title":"Vészesen gyengül a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]