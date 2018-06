Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6eb132b-4927-48ff-a7dc-c05f09943eee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A konzervatív Koch-testvérek is élesen bírálják az amerikai elnök vámtarifával kapcsolatos intézkedéseit, ezért többmilliós ellenkampányba kezdenek. ","shortLead":"A konzervatív Koch-testvérek is élesen bírálják az amerikai elnök vámtarifával kapcsolatos intézkedéseit, ezért...","id":"20180605_A_vilag_egyik_leggazdagabb_testverparja_is_szembemegy_Trumppal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6eb132b-4927-48ff-a7dc-c05f09943eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8003aa37-b13c-43f9-86ca-fa540743a545","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180605_A_vilag_egyik_leggazdagabb_testverparja_is_szembemegy_Trumppal","timestamp":"2018. június. 05. 17:20","title":"A világ egyik leggazdagabb testvérpárja is szembemegy Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52541ae8-0c93-404f-a43d-090f0c3a0a49","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Emellett készül egy Joker-eredetfilm is Joaquin Phoenix-szel.","shortLead":"Emellett készül egy Joker-eredetfilm is Joaquin Phoenix-szel.","id":"20180606_Elszabadul_az_orulet_Jared_Leto_onallo_Jokerfilmet_forgat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52541ae8-0c93-404f-a43d-090f0c3a0a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ef83f8-5fe7-431f-894a-488e180cd808","keywords":null,"link":"/kultura/20180606_Elszabadul_az_orulet_Jared_Leto_onallo_Jokerfilmet_forgat","timestamp":"2018. június. 06. 10:29","title":"Elszabadul az őrület: Jared Leto önálló Joker-filmet forgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0816a204-76c5-4a59-9d87-998da1b75697","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A múlt héten Soros György, a hétvégén Kötcsén pedig Orbán Viktor riogatta hallgatóságát azzal, hogy nyakunkon az újabb európai válság. A kormány tagjai maradéktalanul át is vették ezt, ennek szellemében készül a jövő évi költségvetés. De tényleg el kell kezdenünk spájzolni?","shortLead":"A múlt héten Soros György, a hétvégén Kötcsén pedig Orbán Viktor riogatta hallgatóságát azzal, hogy nyakunkon az újabb...","id":"20180605_Orban_es_Soros_is_valsagot_var_itt_a_veg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0816a204-76c5-4a59-9d87-998da1b75697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af613726-31d7-4829-949c-31c539e258fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180605_Orban_es_Soros_is_valsagot_var_itt_a_veg","timestamp":"2018. június. 05. 17:06","title":"Orbán és Soros is válságot vár, itt a vég?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afcb1d9d-01ef-46b1-b701-9dae7763eb0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az év vége előtt testkamerával szerelik fel a bécsi metró biztonsági őreit. A hazai közlekedési vállalatok közül a MÁV vágott már bele hasonló projektbe, és úgy tűnik, ők is előre fognak lépni az ügyben.","shortLead":"Még az év vége előtt testkamerával szerelik fel a bécsi metró biztonsági őreit. A hazai közlekedési vállalatok közül...","id":"20180605_becsi_metro_biztonsagi_orok_testkamera_wiener_linien","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afcb1d9d-01ef-46b1-b701-9dae7763eb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5ff120-ed5c-4619-a202-7d150a2d0732","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_becsi_metro_biztonsagi_orok_testkamera_wiener_linien","timestamp":"2018. június. 05. 17:03","title":"Mit szólna, ha a BKK is lépne? Testkamerát kapnak a metró biztonsági őrei Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4253df47-5dd3-4ee0-b288-f62c7644a64b","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Használhatatlan másolt szabályzatokkal próbálják utolérni az ügyfeleket.","shortLead":"Használhatatlan másolt szabályzatokkal próbálják utolérni az ügyfeleket.","id":"20180605_Elege_van_a_GDPRlevelekbol_Gyakran_az_sem_erti_mit_irt_le_aki_elkuldte","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4253df47-5dd3-4ee0-b288-f62c7644a64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b2f575-f152-41fd-99d8-93a3f3f92f7f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180605_Elege_van_a_GDPRlevelekbol_Gyakran_az_sem_erti_mit_irt_le_aki_elkuldte","timestamp":"2018. június. 05. 13:59","title":"Elege van a GDPR-levelekből? Gyakran az sem érti, mit írt le, aki elküldte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c2b57fd-af2f-4ddf-a57f-a8765ee41e97","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vallásszabadságra hivatkozva megtagadhatta a cukrász azt, hogy egy meleg esküvőre készítsen tortát.","shortLead":"A vallásszabadságra hivatkozva megtagadhatta a cukrász azt, hogy egy meleg esküvőre készítsen tortát.","id":"20180604_Megnyerte_a_pert_a_cukrasz_aki_nem_volt_hajlando_egy_meleg_par_eskuvojere_tortat_sutni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c2b57fd-af2f-4ddf-a57f-a8765ee41e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c20a6ed-a50a-47c6-9b1b-5793d9ac9278","keywords":null,"link":"/kkv/20180604_Megnyerte_a_pert_a_cukrasz_aki_nem_volt_hajlando_egy_meleg_par_eskuvojere_tortat_sutni","timestamp":"2018. június. 04. 17:35","title":"Megnyerte a pert a cukrász, aki nem volt hajlandó egy meleg pár esküvőjére tortát készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8849fc1d-869c-4c98-bb5a-0c42041099ef","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub a honlapján jelentette be, hogy több személyi változás történt a házuk táján.","shortLead":"A klub a honlapján jelentette be, hogy több személyi változás történt a házuk táján.","id":"20180604_pinter_attila_puskas_akademia_tavozas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8849fc1d-869c-4c98-bb5a-0c42041099ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a091816b-0cd1-424e-8e36-37d033ff46ef","keywords":null,"link":"/sport/20180604_pinter_attila_puskas_akademia_tavozas","timestamp":"2018. június. 04. 13:30","title":"Már nem Pintér Attila a Puskás Akadémia vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"630aa939-96ed-4b04-a579-821a19185f7c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kitörés csaknem 2 millió embert érint. ","shortLead":"A kitörés csaknem 2 millió embert érint. ","id":"20180604_Nott_a_guatemalai_vulkankitores_halalos_aldozatainak_szama","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=630aa939-96ed-4b04-a579-821a19185f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"830133ef-f7ee-4e35-8466-0b3bdef5d3c0","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Nott_a_guatemalai_vulkankitores_halalos_aldozatainak_szama","timestamp":"2018. június. 04. 18:32","title":"Nőtt a guatemalai vulkánkitörés halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]