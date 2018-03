Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c68d2bbe-9e6d-4a2f-b3ca-3c48b8d1067f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gépi tanulással kapcsolatos több korábbi eredmény eltörpülni látszik egy német fejlesztésű mesterséges intelligencia viselkedése mellett. A különleges program teljesítménye a fölötte bábáskodó kutatókat is meglepte. ","shortLead":"A gépi tanulással kapcsolatos több korábbi eredmény eltörpülni látszik egy német fejlesztésű mesterséges intelligencia...","id":"20180302_mesterseges_intelligencia_videojatek_csalas_gepi_tanulas_q_bert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c68d2bbe-9e6d-4a2f-b3ca-3c48b8d1067f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88671964-93c8-4872-b9f8-5d024bc2078e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180302_mesterseges_intelligencia_videojatek_csalas_gepi_tanulas_q_bert","timestamp":"2018. március. 02. 12:03","title":"Olyat tett a mesterséges intelligencia, ami a tudósokat is meglepte: úgy csalt, ahogy ember még soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4d56cf-40e5-49ed-abd7-f8e2ceb2c7c7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A politikus életének 77. évében, tragikus hirtelenséggel hunyt el február 5-én.","shortLead":"A politikus életének 77. évében, tragikus hirtelenséggel hunyt el február 5-én.","id":"20180302_Eltemettek_Barsine_Pataky_Etelkat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd4d56cf-40e5-49ed-abd7-f8e2ceb2c7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2b060d-860b-47a7-aafb-d461131e12e9","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_Eltemettek_Barsine_Pataky_Etelkat","timestamp":"2018. március. 02. 15:14","title":"Eltemették Barsiné Pataky Etelkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae52a7e-8141-4ef5-9aae-7900f3dd07af","c_author":"MTI","category":"sport","description":"José Mourinho vezetőedző szerint Zlatan Ibrahimovic az idény végén távozik a Manchester United labdarúgócsapatától.","shortLead":"José Mourinho vezetőedző szerint Zlatan Ibrahimovic az idény végén távozik a Manchester United labdarúgócsapatától.","id":"20180302_mourinho_ez_ibrahimovic_utolso_idenye_nalunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ae52a7e-8141-4ef5-9aae-7900f3dd07af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c862ea-789e-49c0-9f3b-01d524ddbce5","keywords":null,"link":"/sport/20180302_mourinho_ez_ibrahimovic_utolso_idenye_nalunk","timestamp":"2018. március. 02. 17:59","title":"Mourinho: Ez Ibrahimovic utolsó idénye nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9efd04e-a225-4168-900f-0ca5e6aeec48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP elnökségi tagja pótlólag leadott 80 aláírást, mert csütörtök este nem vették nyilvántartásba.","shortLead":"Az LMP elnökségi tagja pótlólag leadott 80 aláírást, mert csütörtök este nem vették nyilvántartásba.","id":"20180302_Ungar_Peter_vegigulte_mig_ellenorzik_az_ajanlasait","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9efd04e-a225-4168-900f-0ca5e6aeec48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba99be80-0d5c-4492-8f10-40bc9337f200","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_Ungar_Peter_vegigulte_mig_ellenorzik_az_ajanlasait","timestamp":"2018. március. 02. 12:24","title":"Ungár Péter végigülte, míg ellenőrzik az ajánlásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5ea05bb-cdbb-4d16-b0a5-4b6a0102dda8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cica négy méterre a csatorna bejáratától szorult be. ","shortLead":"A cica négy méterre a csatorna bejáratától szorult be. ","id":"20180302_Atfagyott_cicat_mentettek_a_cegledi_tuzoltok_egy_csatornabol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5ea05bb-cdbb-4d16-b0a5-4b6a0102dda8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2e3791-0581-45d4-b89a-afffe25e865e","keywords":null,"link":"/elet/20180302_Atfagyott_cicat_mentettek_a_cegledi_tuzoltok_egy_csatornabol","timestamp":"2018. március. 02. 11:47","title":"Átfagyott cicát mentettek a ceglédi tűzoltók egy csatornából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db22cd4-6398-4e5d-b584-9954e30d42f2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A győzelmet hozó futam előtti kulisszatitkokról, a rajongókról, az Usian Bolttól várt pezsgőről is meséltek a Vasárnapi Blikknek a férfi gyorskorcsolyaváltó tagjai, akik sporttörténelmet írva megszerezték az első téli olimpiai aranyat.","shortLead":"A győzelmet hozó futam előtti kulisszatitkokról, a rajongókról, az Usian Bolttól várt pezsgőről is meséltek a Vasárnapi...","id":"20180303_Lanyok_es_szponzorok_is_ostromoljak_Shaolinekat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1db22cd4-6398-4e5d-b584-9954e30d42f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae9c07c-74e2-44d9-be2f-3822bae6c9b7","keywords":null,"link":"/sport/20180303_Lanyok_es_szponzorok_is_ostromoljak_Shaolinekat","timestamp":"2018. március. 03. 18:37","title":"A lányok ostromolják Liu Shaolinékat, de Bolt még nem küldte a pezsgőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Hertha edzője egy korábbi ígéretének eleget téve várta ebéddel a sajtómunkatársakat. ","shortLead":"A Hertha edzője egy korábbi ígéretének eleget téve várta ebéddel a sajtómunkatársakat. ","id":"20180302_Ahogy_Dardai_tart_sajtotajekoztatot_ugy_nem_tart_senki_gulyassal_varta_az_ujsagirokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7ddd28-d10c-47d7-9498-6355a9d3984e","keywords":null,"link":"/sport/20180302_Ahogy_Dardai_tart_sajtotajekoztatot_ugy_nem_tart_senki_gulyassal_varta_az_ujsagirokat","timestamp":"2018. március. 02. 12:53","title":"Ahogy Dárdai tart sajtótájékoztatót, úgy nem tart senki: gulyással várta az újságírókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5085f13e-38a2-4ba8-86b4-8986e55dcb41","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az állam helyett civil szervezetek igyekeznek támogatni a gyakran a középosztályból lecsúszott családokat, de ez nyilvánvalóan kevés lesz az össztársadalmi probléma megoldásához.","shortLead":"Az állam helyett civil szervezetek igyekeznek támogatni a gyakran a középosztályból lecsúszott családokat, de...","id":"201809__kilakoltatas__alternativ_megoldasok__ocsai_park__passziv_hazak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5085f13e-38a2-4ba8-86b4-8986e55dcb41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793981d6-e695-4a8c-8b37-25f2be3d9ad5","keywords":null,"link":"/gazdasag/201809__kilakoltatas__alternativ_megoldasok__ocsai_park__passziv_hazak","timestamp":"2018. március. 03. 09:30","title":"900 ezer családot fenyeget a kilakoltatás, és csak civil segítségben bízhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]