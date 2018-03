Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05910924-6d67-47c0-b371-7e5d5cb281b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma már szinte nincs komoly vállalkozás, melynek ne lenne weboldala, azonban erős kisebbségben vannak azok, akiknek a webes jelenlét valóban hoz is a konyhára valami kézzel fogható üzletet. Szakértőnk szerint néhány apró változtatással lényegesen javítható a helyzet.","shortLead":"Ma már szinte nincs komoly vállalkozás, melynek ne lenne weboldala, azonban erős kisebbségben vannak azok, akiknek...","id":"20180317_online_marketing_pszichologia_cta_arieli","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05910924-6d67-47c0-b371-7e5d5cb281b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e2cdeb-d436-40c8-96c0-dc5dbc645487","keywords":null,"link":"/tudomany/20180317_online_marketing_pszichologia_cta_arieli","timestamp":"2018. március. 17. 17:30","title":"5 könnyen bevethető pszichológiai trükk, hogy a weboldala tényleg termelje a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fb5a5b-ffb7-4ed4-9e79-96541f8643db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mozifilm mellett új Tomb Raider-játék is lesz idén, mely a főhősnő eddigi kalandozásainak egyfajta lezárását jelenti majd. Több fontos részlet mellett pedig az is kiderül belőle, hogyan vált Lara Croftból, az egyszerű régészlányból sírfosztogató pisztolyhős. ","shortLead":"A mozifilm mellett új Tomb Raider-játék is lesz idén, mely a főhősnő eddigi kalandozásainak egyfajta lezárását jelenti...","id":"20180318_shadow_of_the_tomb_raider_videojatek_trailer","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8fb5a5b-ffb7-4ed4-9e79-96541f8643db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826e5fe3-8975-4664-b948-f63db61f5f23","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_shadow_of_the_tomb_raider_videojatek_trailer","timestamp":"2018. március. 18. 21:33","title":"Szereti a Tomb Raidert? Ősszel jön az utolsó, mindenre választ ígérő videójáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de16ef9b-7a0d-4fc3-8afc-81ef42833ce6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt a „sikeres kormányváltás érdekében” azt a döntést hozta, hogy a nyilvántartásba vett országgyűlési képviselőjelöltjeit arra kéri, lépjenek vissza a Jobbik javára.","shortLead":"A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt a „sikeres kormányváltás érdekében” azt a döntést hozta...","id":"20180319_A_kisgazdak_visszaleptetik_jeloltjeiket_a_Jobbik_javara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de16ef9b-7a0d-4fc3-8afc-81ef42833ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b5a801-6926-4a47-ab25-aef6ae5376cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_A_kisgazdak_visszaleptetik_jeloltjeiket_a_Jobbik_javara","timestamp":"2018. március. 19. 08:55","title":"A kisgazdák visszaléptetik jelöltjeiket a Jobbik javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9bb0b42-3b6d-40ca-8597-8ce70c3962f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az internet egyik legjobb sajátossága más szempontból nézve éppen a legnagyobb baj vele: ami egyszer felkerül, az jó eséllyel ott is marad.","shortLead":"Az internet egyik legjobb sajátossága más szempontból nézve éppen a legnagyobb baj vele: ami egyszer felkerül, az jó...","id":"20180318_fidesz_hu_internet_archive_wayback_machine_orban_viktor_elegedetlenseg_a_kormanyal_szemben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9bb0b42-3b6d-40ca-8597-8ce70c3962f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e127eae-44ad-499d-a77f-05ad1cff757b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_fidesz_hu_internet_archive_wayback_machine_orban_viktor_elegedetlenseg_a_kormanyal_szemben","timestamp":"2018. március. 18. 19:03","title":"Az internet nem felejt: alig fogja elhinni, hogy mi volt a vezető hír a Fidesz címlapján pontosan 10 éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32530013-bdf1-45a6-9747-881af910a691","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A modern okos kamerák számtalan speciális funkcióval rendelkeznek, amelyek a felhasználók kényelmét szolgálják: fejlett babamonitornak vagy felügyeleti rendszernek használhatjuk, amely jelzi a nem kívánt betolakodókat, amikor távol vagyunk otthonunktól, irodánktól. De mi történik akkor, ha otthonunk helyett minket kezd el figyelni? Most ennek nyomára bukkantak szakemberek.","shortLead":"A modern okos kamerák számtalan speciális funkcióval rendelkeznek, amelyek a felhasználók kényelmét szolgálják: fejlett...","id":"20180318_kaspersky_lab_biztonsagi_kamera_babamonitor_hiba_serulekenyseg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32530013-bdf1-45a6-9747-881af910a691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a76a5c-913e-4d81-b5b0-0e08654a04a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_kaspersky_lab_biztonsagi_kamera_babamonitor_hiba_serulekenyseg","timestamp":"2018. március. 18. 16:13","title":"Találtak 2000 olyan otthoni kamerát, amelyek képébe idegenek is belenézhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanaz a mélabús zongoraszó.","shortLead":"Ugyanaz a mélabús zongoraszó.","id":"20180318_deutsch_tamas_video_brusszel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e6879c-f9e4-4ee0-ae76-54442c4b1039","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_deutsch_tamas_video_brusszel","timestamp":"2018. március. 18. 11:53","title":"Deutsch Tamás megcsinálta bécsi videóját - Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b636a76-249a-41d4-b15f-f3fa640b148d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis egy geopolitikai rizikókat elemző mutató szerint.","shortLead":"Legalábbis egy geopolitikai rizikókat elemző mutató szerint.","id":"20180317_Trump_nagyobb_kockazat_mint_az_Iszlam_Allam_vagy_EszakKorea","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b636a76-249a-41d4-b15f-f3fa640b148d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4337db21-efec-4d54-923f-72a1d2ec6aff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180317_Trump_nagyobb_kockazat_mint_az_Iszlam_Allam_vagy_EszakKorea","timestamp":"2018. március. 17. 15:43","title":"Trump nagyobb kockázat, mint az Iszlám Állam vagy Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e034714f-089b-4abb-9347-325e6f81b4da","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha egyszer nem jött össze, próbáljuk meg még egyszer.","shortLead":"Ha egyszer nem jött össze, próbáljuk meg még egyszer.","id":"20180317_Megint_talalt_a_kozmedia_egy_rettego_svedorszagi_magyart","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e034714f-089b-4abb-9347-325e6f81b4da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15e5a73-fe47-4ca9-b251-473eb9e24ac8","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Megint_talalt_a_kozmedia_egy_rettego_svedorszagi_magyart","timestamp":"2018. március. 17. 19:55","title":"Megint talált a közmédia egy rettegő svédországi magyart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]