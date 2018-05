Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c298d31-a22c-4c02-8a04-4eb5676dab73","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legnagyobb lélekszámú arab ország parlamentje pár napja törvényt hozott a külföldi turistákat zaklató koldusok és a különféle szolgáltatásokat erőszakosan ajánlók megbüntetéséről. E szerint 10 ezer egyiptomi font, azaz kb. 460 eurós bírságot kell fizetnie a piramisok és a múzeumok közelében kéregetőknek, az erőszakos emléktárgyárusoknak, vagy a tevegelést ugyancsak túl intenzíven javasló tevehajcsároknak.","shortLead":"A legnagyobb lélekszámú arab ország parlamentje pár napja törvényt hozott a külföldi turistákat zaklató koldusok és...","id":"20180507_Harcban_a_baksis_ellen_penzbirsag_a_turistak_eroszakos_pumpolasaert_Egyiptomban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c298d31-a22c-4c02-8a04-4eb5676dab73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f14c7a-978c-4848-be3f-838e2eb0c482","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Harcban_a_baksis_ellen_penzbirsag_a_turistak_eroszakos_pumpolasaert_Egyiptomban","timestamp":"2018. május. 07. 11:28","title":"Harcban a baksis ellen, pénzbírság a turisták erőszakos pumpolásáért Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c6cbc8-00a3-4b37-8625-960f36a58264","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kettest viszont a gyengébb matekosok is meg tudják szerezni.","shortLead":"A kettest viszont a gyengébb matekosok is meg tudják szerezni.","id":"20180508_Trukkos_feladatok_is_voltak_a_matekerettsegin","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48c6cbc8-00a3-4b37-8625-960f36a58264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e40491c-4732-46a6-b6e6-266ec839af91","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Trukkos_feladatok_is_voltak_a_matekerettsegin","timestamp":"2018. május. 08. 10:08","title":"Trükkös feladatok is voltak a matekérettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06241001-6f82-4c90-94f8-70f3182ea956","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"velemeny","description":"Már több mint 2500 pártoló tagunk, támogatónk van, de úgy tűnik, nagy szüksége is van erre ma a független sajtónak Magyarországon.","shortLead":"Már több mint 2500 pártoló tagunk, támogatónk van, de úgy tűnik, nagy szüksége is van erre ma a független sajtónak...","id":"20180507_Nagy_Ivan_Zsolt_Tiltasok_es_tamogatasok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06241001-6f82-4c90-94f8-70f3182ea956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2be29d-c2c1-4601-9ed9-a479dbdf0a7d","keywords":null,"link":"/velemeny/20180507_Nagy_Ivan_Zsolt_Tiltasok_es_tamogatasok","timestamp":"2018. május. 07. 14:15","title":"Nagy Iván Zsolt: Tiltások és támogatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bcd819f-a820-4396-bd86-802c498d85a6","c_author":"LG Electronics","category":"brandchannel","description":"Míg a XX. század végén a tévésorozatokban szerepelni annyit jelentett, hogy valaki nem elég „menő” a mozivászonra, ma már a legfelkapottabb színészeknek szinte kötelező legalább egy-két komolyabb szériát is elvállalniuk. Lássuk, a technológia fejlődése hogyan alakította át a film- és tévénézéssel kapcsolatos szokásainkat!","shortLead":"Míg a XX. század végén a tévésorozatokban szerepelni annyit jelentett, hogy valaki nem elég „menő” a mozivászonra, ma...","id":"lgelectronics_Filmnezesi_szokasaink_fejlodese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bcd819f-a820-4396-bd86-802c498d85a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f046b4c-b185-4830-b619-2e1645964384","keywords":null,"link":"/brandchannel/lgelectronics_Filmnezesi_szokasaink_fejlodese","timestamp":"2018. május. 07. 07:30","title":"Filmnézési szokásaink fejlődése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"LG Electronics Magyarország","c_partnerlogo":"66ef1010-d8f9-4b38-bac2-a48144838a3c","c_partnertag":"lgelectronics"},{"available":true,"c_guid":"e2f0252b-3094-43cf-952b-20111ce0751f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű fejlesztése több mint 5 évet és 12,9 milliárd rubelt emésztett fel. Ez forintban 4-szer ennyi.","shortLead":"A jármű fejlesztése több mint 5 évet és 12,9 milliárd rubelt emésztett fel. Ez forintban 4-szer ennyi.","id":"20180507_Putyin_uj_limuzinjan_hajtatott_a_Kremlbe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2f0252b-3094-43cf-952b-20111ce0751f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4d1c02-497c-4f10-ae81-befe35a91f30","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_Putyin_uj_limuzinjan_hajtatott_a_Kremlbe","timestamp":"2018. május. 07. 15:23","title":"Putyin végre új, orosz gyártmányú limuzinján hajtatott a Kremlbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de649be4-c293-4c4e-93cb-d779135766cc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem sokkal az után, hogy Martin Horn a hét végi választási kiütötte a nyeregből Freiburg 16 évig regnáló polgármesterét, Dieter Salomont, egy ok nélkül támadó férfi kiütötte az újonnan megválasztott városvezető egyik fogát. ","shortLead":"Nem sokkal az után, hogy Martin Horn a hét végi választási kiütötte a nyeregből Freiburg 16 évig regnáló...","id":"20180507_Kivertek_a_freiburgi_polgarmester_fogat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de649be4-c293-4c4e-93cb-d779135766cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed69f06-a8ad-4e1c-bf1b-348a42edef58","keywords":null,"link":"/vilag/20180507_Kivertek_a_freiburgi_polgarmester_fogat","timestamp":"2018. május. 07. 14:30","title":"Kiverték a freiburgi polgármester fogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3018d771-4def-4338-823f-55bc04006d5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egymilliárd forintot akar a minisztérium bevasalni Hódmezővásárhelyen, az évekkel ezelőtti hibás elszámolásokat akarják leverni a városon. Ha nem találják meg az elsüllyesztett számlákat, akkor egymilliárd forintot kell a városnak fizetnie még ebben a hónapban az amúgy is billegős költségvetéséből. Minden fronton próbálják ellehetetleníteni Lázár ellenfelét.","shortLead":"Egymilliárd forintot akar a minisztérium bevasalni Hódmezővásárhelyen, az évekkel ezelőtti hibás elszámolásokat akarják...","id":"20180507_Most_eppen_a_Belugyminiszterium_ugrott_ra_MarkiZay_Peterre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3018d771-4def-4338-823f-55bc04006d5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e19108-4e18-4042-83d9-71d6bfe8ab14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Most_eppen_a_Belugyminiszterium_ugrott_ra_MarkiZay_Peterre","timestamp":"2018. május. 07. 16:28","title":"Most éppen a Belügyminisztérium ugrott rá Márki-Zay Péterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b093b7-429d-4209-8356-a88c6295f532","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenegy nő van a képen összesen. A Fidesz-frakcióban 10, a KDNP-ben egy nő ül.","shortLead":"Tizenegy nő van a képen összesen. A Fidesz-frakcióban 10, a KDNP-ben egy nő ül.","id":"20180508_Panda_helyett_keresse_a_noket_Osszeallt_egy_kepre_a_FideszKDNP_frakcioszovetseg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59b093b7-429d-4209-8356-a88c6295f532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e75eb5a-3972-4450-a38f-34ef58eaecfc","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Panda_helyett_keresse_a_noket_Osszeallt_egy_kepre_a_FideszKDNP_frakcioszovetseg","timestamp":"2018. május. 08. 09:54","title":"Panda helyett keresse a nőket! Összeállt egy képre a Fidesz–KDNP-frakciószövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]