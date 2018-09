Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4befbd0-c77d-4a7a-9942-de41e4a80258","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ugyan az óvoda felújítása még csak a harmadáig készült el Szombathelyen, a polgármester így is talált átadni való dolgokat.","shortLead":"Ugyan az óvoda felújítása még csak a harmadáig készült el Szombathelyen, a polgármester így is talált átadni való...","id":"20180927_Felig_sincs_kesz_a_felujitas_de_a_polgarmester_felavatta_az_ovodaablakokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4befbd0-c77d-4a7a-9942-de41e4a80258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6265a9bc-da8a-49f7-ab67-5595e722ffb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Felig_sincs_kesz_a_felujitas_de_a_polgarmester_felavatta_az_ovodaablakokat","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:05","title":"Félig sincs kész a felújítás, de a polgármester felavatta az óvodaablakokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923de7d7-bd26-4ba0-9ff0-3becadae753e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szokatlan nemzeti egységben szerették agyon három évtizeddel ezelőtt Faludy Györgyöt, amikor 32 évnyi emigráció után tapogatódzó látogatásra érkezett haza Budapestre.","shortLead":"Szokatlan nemzeti egységben szerették agyon három évtizeddel ezelőtt Faludy Györgyöt, amikor 32 évnyi emigráció után...","id":"20180927_Harminc_eve_jott_haza_Faludy__akkor_meg_mindenki_unnepelte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=923de7d7-bd26-4ba0-9ff0-3becadae753e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba362d4-e11e-4906-a655-ba9995eb6765","keywords":null,"link":"/kultura/20180927_Harminc_eve_jott_haza_Faludy__akkor_meg_mindenki_unnepelte","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:47","title":"Harminc éve jött haza Faludy – akkor még mindenki ünnepelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34d3d83-4893-4505-9118-21d0821d7c29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Július végéig 1,1 milliót vitt haza az Emmit vezető miniszter, augusztustól azonban már 1,7 millió forintot kap. ","shortLead":"Július végéig 1,1 milliót vitt haza az Emmit vezető miniszter, augusztustól azonban már 1,7 millió forintot kap. ","id":"20180926_kasler_miklos_emmi_miniszter_fizetesemeles_korhazi_fertozes_ajkai_korhaz_egeszsegugy_tizparancsolat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f34d3d83-4893-4505-9118-21d0821d7c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f44366-a328-406b-a62c-cb3e12e84d2d","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_kasler_miklos_emmi_miniszter_fizetesemeles_korhazi_fertozes_ajkai_korhaz_egeszsegugy_tizparancsolat","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:12","title":"Zsíros fizetésemelést kapott Kásler, a kormány nagyon elégedett lehet a munkájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caeaa17e-0a57-4940-8ec1-88c7b165e472","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövőre érkezhet a Fujifilm új, középformátumú fotógépe, de már idén el lehet kezdeni spórolni rá, az ára ugyanis csillagászati.","shortLead":"Jövőre érkezhet a Fujifilm új, középformátumú fotógépe, de már idén el lehet kezdeni spórolni rá, az ára ugyanis...","id":"20180926_fuji_fujifilm_gfx_100_fenykezepogep_photokina_2018","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caeaa17e-0a57-4940-8ec1-88c7b165e472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb89292-64b8-48b5-8418-bf46a6700919","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_fuji_fujifilm_gfx_100_fenykezepogep_photokina_2018","timestamp":"2018. szeptember. 26. 17:03","title":"100 megapixeles fényképezőgépet dob piacra a Fujifilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"30 ezer embert érint a munkabeszüntetés.","shortLead":"30 ezer embert érint a munkabeszüntetés.","id":"20180926_Minden_idok_legnagyobb_sztrajkjat_hirdette_meg_pentekre_a_Ryanair","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b47e77-81d1-45ab-bad6-28e6762cbc8f","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Minden_idok_legnagyobb_sztrajkjat_hirdette_meg_pentekre_a_Ryanair","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:57","title":"Minden idők legnagyobb sztrájkját hirdette meg péntekre a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3698ee7b-7c38-4dec-bda8-ab416666e9a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank a Központi Statisztikai Hivatallal együttműködve mérte fel, hogy melyik országból mennyi pénz érkezik az itthon maradottak megsegítésére. Akad, aki majdnem 1 milliót is haza tud küldeni.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank a Központi Statisztikai Hivatallal együttműködve mérte fel, hogy melyik országból mennyi pénz...","id":"20180927_Utalj_haza_fiatal__ennyi_penzt_kuldenek_a_csaladnak_a_kint_dolgozo_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3698ee7b-7c38-4dec-bda8-ab416666e9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d78073-f45c-4c1a-b93c-803c51233c25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Utalj_haza_fiatal__ennyi_penzt_kuldenek_a_csaladnak_a_kint_dolgozo_magyarok","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:18","title":"Utalj haza, fiatal! – Ennyi pénzt küldenek a családnak a kint dolgozó magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31b2aa4-d15d-486f-8089-e26345378667","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A nők sérelmére elkövetett nemi erőszak történetét dolgozza fel Pető Andrea történész Elmondani az elmondhatatlant - A nemi erőszak története Magyarországon a II. világháború alatt címmel megjelent kötete, amelyet szerdán mutattak be az Országos Levéltárban.","shortLead":"A nők sérelmére elkövetett nemi erőszak történetét dolgozza fel Pető Andrea történész Elmondani az elmondhatatlant...","id":"20180926_Mindegy_milyen_oldalon_alltak_a_katonak_megeroszakoltak_a_civileket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d31b2aa4-d15d-486f-8089-e26345378667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d954bd-4ce2-4239-b215-d3602ca7d8b0","keywords":null,"link":"/kultura/20180926_Mindegy_milyen_oldalon_alltak_a_katonak_megeroszakoltak_a_civileket","timestamp":"2018. szeptember. 26. 22:17","title":"Mindegy, milyen oldalon álltak, a katonák megerőszakolták a civileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12950fca-dbdd-440a-9971-f2311749c57a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába jelentette a felhasználó a gyűlölködő posztot, és hiába ígérte meg a közösségi oldal, hogy eltávolítja - nem így lett.","shortLead":"Hiába jelentette a felhasználó a gyűlölködő posztot, és hiába ígérte meg a közösségi oldal, hogy eltávolítja - nem...","id":"20180926_Problema_akadt_a_Facebook_moderacios_rendszerevel_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12950fca-dbdd-440a-9971-f2311749c57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd719252-062f-4277-a9ee-5812b550dd3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_Problema_akadt_a_Facebook_moderacios_rendszerevel_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2018. szeptember. 26. 06:55","title":"Töröltük a bejegyzést – üzente a Facebook, de a gyűlöletbeszéd csak ott maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]