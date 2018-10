Google-naptár

Akárhogy próbálkoznak is az okostelefonok gyártói, a szoftverekben erős Google-nél nem tudnak jobb naptáralkalmazást fejleszteni. A napi, heti, havi nézetek közötti gyors, intuitív váltás mellett a Google-naptár előnyei közé tartozik a magyar nyelven is elérhető automatikus kiegészítés, amelynek köszönhetően a program logikus lépésekben vezet végig a naptárbejegyzések rögzítésén. Az első néhány karakter bevitelét követően már sejti, hogy találkozóról, évfordulóról vagy mozizásról lesz-e szó, majd bekéri a tervezett helyszínt, illetve kontaktlistánkból kiválaszthatjuk az esemény többi résztvevőjét is. Kár, hogy ez a funkció nem intelligensebb, és a „nincs iskola – tavaszi szünet” bejegyzéshez ugyanúgy bekérné a „hol” és „kivel” adatokat, mint egy vacsorához. Az alkalmazás felülete modern, ízléses és átlátható, és bár az asztali webes verzióra a háromból csak az utóbbi két jellemző igaz, a konkurens megoldások fényében már ez is nagy szó.

Ár: ingyenes | Platform: iOS, Android, web

Microsoft Outlook

Az Outlook név évtizedek óta inkább a levelezést juttatja a legtöbbek eszébe, így aztán sokakban fel sem merül, hogy az – egyébként e-mailezéshez is kiváló – alkalmazást telefonjuk naptárfunkciója helyett használják. Pedig érdemes kipróbálni, mert akár a Google-naptárral mint háttérrendszerrel összekötve is jól használható (ráadásul a legtöbb vállalatnál használatos, szintén microsoftos naptárrendszerrel is tökéletesen együttműködik). A Microsoft nem bízta a dolgot a véletlenre: az egyik legnépszerűbb naptárprogramos cég felvásárlása után bezárta annak Sunrise szolgáltatását, majd az alkalmazás lényegi részét az Outlook appjába építette. Ez a beágyazottság egyébként pont annyira az előnye, mint a hátránya a programnak. Ugyanis ahányszor jól jön, hogy a naptár közvetlenül a programjainkat is alakító levelezésünk mellett található, ugyanannyiszor lehet zavaró, hogy a telefonunk kezdőképernyőjéről nem érjük el rögtön a határidőnaplónkat, hanem előbb a levelezést kell megnyitni.

Ár: ingyenes | Platform: iOS, Android, Windows, web

ZenDay

Az időbeosztáshoz a legjobb eszköz nem a telefonunk, hanem az életünk. Ezt az elvet vallják a ZenDay fejlesztői, akik alkalmazásukban szokatlan megjelenítésű naptárat fűszereztek meg némi személyiségfejlesztéssel. Az appban a naptár háromdimenziós felületre emlékeztető időfolyamként jelenik meg, amelyben a Facebook-üzenőfalon megszokott fel-le suhintásokkal navigálhatunk, a zoomoláshoz használt csippentésekkel pedig heti nézetet varázsolhatunk az órákra bontott napokból. Akinek ez a szokatlan megjelenítés nem szimpatikus, annak elég csak 90 fokkal elfordítania a telefont a hagyományos nézethez képest. Hasznos, hogy van külön feladatlista, illetve hogy az oda felírt dolgokat „tolja előttünk” a program, azaz amíg el nem végezzük, minden nap jelzi elmaradásainkat. Azt is beállíthatjuk, hány nappal a határidő előtt kezeljen sürgősként a program egy adott tennivalót. Ám az önfejlesztésben nem ez segít igazán, hanem az a Debriefing funkció, ahol az elmúlt eseményeket értékelhetjük, annak megfelelően, sikerült-e időben odaérnünk valahova, vagy elvégeznünk egy kitűzött feladatot.

Ár: ingyenes | Platform: iOS, Android

DigiCal Calendar Agenda

A DigiCal első ránézésre fapados Google-naptár, ám ereje éppen a sokadik ránézés után derül ki – ez ugyanis az egyik leginkább testre szabható naptáralkalmazás. Ennek része a megjelenítés formája: a google-os küllemet lecserélhetjük például a kétezres évek elejének butatelefonjait idéző – finomabban fogalmazva: retro – kinézettel. Az appon belüli áruházban válogatva több ezer naptárra iratkozhatunk fel, legyen az kedvenc hazai vagy külföldi sportcsapatunk automatikusan frissülő menetrendje (ezekben nemcsak a mérkőzések jelennek meg, hanem azok eredményei is), vagy például a nyolc nagy vallás kiemelt napjai. További hasznos funkció a napi időjárás-előrejelzés beágyazása, amelyre más alkalmazásokban is van ugyan lehetőség, ám itt a hőfok mellé a szélről, a légnyomásról és a csapadék becsült mennyiségéről is kapunk információt.

Ár: ingyenes (prémium verzió: 1150 forint) | Platform: Android

TimeTree

A naptárunk megosztására ma már minden valamirevaló digitális határidőnapló-szolgáltatás kínál lehetőséget, de a TimeTree-nél tökélyre fejlesztették ezt a funkciót. A kifejezetten családi, munkahelyi vagy baráti csoportok számára készített alkalmazásban minden felhasználónak külön naptára van. Egy személynek akár több is lehet, például családon belül külön modulban vezethetők a ház körüli tennivalók vagy a kulturális programok. Különlegessége abban rejlik, hogy a csoport minden tagja rálát a másik naptárára, csatlakozhat annak eseményeihez, kedvelheti azokat, jegyzeteket vagy fényképeket adhat hozzájuk. Sőt, az is beállítható, hogy az egyes csoporttagoknál esedékes, közelgő eseményekről mindenki más is értesítést kapjon. A történteket előzetesen vagy utólag meg is lehet beszélni, mert minden eseményhez külön chatszoba tartozik. Ez már csak azért is hasznos, mert így csak az figyel oda egy-egy témára, akit az a konkrét történés érdekel.

Ár: ingyenes | Platform: iOS, Android, web

