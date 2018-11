Ingyenes megoldást szinte kár is keresni a csapatmunkát igazán hatékonyan segítő platformok között, de a befektetés hamar megtérülhet. A HVG Extra Business cikkében bemutatott felületek a csapaton belüli kommunikáció mellett a feladatok időre történő elvégzését is segíthetik.

ProofHub

A platform a követhetetlen e-mail-folyamok, az elfelejtett feladatok, a tévedésből felülírt vagy törölt fájlok és a céges naptárkáosz végét ígéri. A munkahelyi mindenesben a kollégák közötti kommunikáció mellett a feladatok kiosztására és többszintű áttekintésére, valamint jelentések írására is mód van. A felületen a teljes program áttekinthető, mindenkinek a saját felelősségi szintjén. A rendszerben nyomon követhető a feladatok készültségi szintje is, sőt a munka elvégzését igazoló átadás-átvételi folyamat is helyet kapott benne. Minden felhasználó minden lépése visszakövethető, a tévedésből törölt elemek visszaállíthatók. A rendszer ráadásul összekapcsolható többek között a Google Naptárral, a Google Drive-val, az Outlookkal és a Dropboxszal is, aminek köszönhetően nem kell kukázni az addig használt szolgáltatásokat sem.

Ár: 30 napos ingyenes próbaidőszak után havi 45–150 dollár; nonprofit szervezeteknek kedvezmények.

Platform: web, iOS, Android

Trello

A közkedvelt Trellónál van talán a legjobb egyszerűség–érték arány. Nem komplex rendszert kapunk vele, hanem lényegében virtuális táblák tárházát. Minden tábla egy-egy külön programot jelöl, a táblákra kitett kártyák pedig egy-egy konkrét feladatot. Az akár kisebb részfeladatokra is bontható feladatokhoz nemcsak határidőt, hanem felelőst is rendelhetünk – legyen szó nagy családi találkozó megszervezéséről vagy új céges alkalmazás fejlesztési folyamatáról. A leginkább a klasszikus windowsos pasziánszra hasonlító – és majdnem ugyanolyan szórakoztatóan is használható – Trello határozott előnye, hogy a rendszer teljes felülete elérhető magyarul is.

Ár: néhány korlátozással bármeddig ingyenes; emelt szintű szolgáltatással havi 10–20 dollár felhasználóként.

Platform: web, iOS, Android, Windows, macOS

Freedcamp

A szokásos projektmenedzselő funkciók mellett a Freedcampbe több érdekes extrát is építettek. Ilyen például az ügyfélkapcsolat-menedzselő (CRM) modul, vagy az itthoni jogi környezetben sajnos nem túl hasznos számlázási rendszer. Beépített jelszókezelőjének köszönhetően nincs szükség arra, hogy vészhelyzetben e-mailben vagy Messengeren küldjük át jelszavainkat a kollégáknak. Az előre rögzített – különféle más szolgáltatásokhoz tartozó – belépési adatainkhoz néhány gombnyomással hozzáférést adhatunk a csapatunk tagjainak. A Freedcamp – némi korlátozással, de még így is rengeteg funkcióval – nemcsak bármeddig ingyen használható, hanem az ingyenes csomagra regisztrálók is jogosultak az üzemeltetői támogatásra – ők három napon belül kapnak segítséget.

Ár: néhány korlátozással bármeddig ingyenes; havi 1–15 dollár felhasználóként.

Platform: web, iOS, Android, Windows, macOS

TeamViewer

A magánéletben is gondot jelenthet, de üzleti környezetben már komoly többletköltséggel is járhat az a helyzet, amikor a távol lévő felhasználó nem ért annyira a szoftverhez vagy webes felülethez, hogy gyors telefonálás közben elmagyarázzuk neki a probléma megoldásához vezető lépéseket. Ilyenkor jön jól a TeamViewer, amellyel nemcsak belenézhetünk a segítségre szoruló felhasználó gépébe, de ugyanúgy kattintgathatunk is benne, mintha mi ülnénk előtte. Ez a segítségnyújtáson kívül akkor is hasznos lehet, ha az otthoni munkavégzés során szeretnénk hozzáférni munkahelyi gépünkhöz. A program beüzemelését laikusok is könnyen meg tudják oldani. Jó hír, hogy a programot nemcsak a népszerűbb, hanem a kevésbé ismert mobilos és asztali platformok mindegyikére telepíteni lehet.

Ár: személyes használatra ingyenes; üzleti felhasználóknak havi 7–31 ezer forint.

Platform: Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iOS, Android, Univerzális Windows, BlackBerry OS

Slack

Átláthatatlannak találta a játékfejlesztő stúdiójánál zajló folyamatokat, ezért kezdett el saját célra fejleszteni csapatmunka-segítő alkalmazást Stewart Buttlefield. A 2011-ben megjelent online játék azóta már elérhetetlen, a projektmenedzsment-szolgáltatás viszont 2013 óta egyre népszerűbb. A Slack a szervezeti kommunikáció mindenese: az azonnali üzenetküldés mellett hang- és videohívásra is használható, és fájlküldésre is alkalmas. A népszerűségében nagy szerepet játszik a fejlett keresője, amellyel nemcsak saját beszélgetéseinkben, hanem a kollégák egymással váltott (céges) üzenetfolyamaiban is böngészhetünk. A Slack tucatnyi vállalati feladatkezelő megoldással és szolgáltatással összekapcsolható, a Google Drive mellett a GitHubbal vagy éppen a Trellóval is.

Ár: néhány korlátozással bármeddig ingyenes; havi 6–12 dollár felhasználóként.

Platform: web, iOS, Android, Windows, macOS

Balogh Csaba cikke eredetileg a HVG Extra Business 2018/3-as számában jelent meg.

Mi motivál minket és csapatunkat? Tisztában vagyunk vele, miért tesszük nap mint nap, amit teszünk? Hogyan hangoljuk össze csapatunk tagjainak miértjét szervezetünk közös törekvéseivel? Simon Sinek sztártanácsadó Találd meg a miérted! című könyve bemutatja, hogyan alkalmazhatjuk a miért-koncepciót a mindennapi életben. A könyvet itt rendelheti meg kedvezménnyel.