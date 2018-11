Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a2498d4-9e8f-4ebc-9946-d8702f0395ed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Mindhárom vádlott letöltendő börtönt kapott az elsőfokú eljárás végén.","shortLead":"Mindhárom vádlott letöltendő börtönt kapott az elsőfokú eljárás végén.","id":"20181120_Eliteltek_a_Szeviep_volt_vezetoit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a2498d4-9e8f-4ebc-9946-d8702f0395ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29f8d66-2609-459f-9d84-c07e6abd5a57","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Eliteltek_a_Szeviep_volt_vezetoit","timestamp":"2018. november. 20. 11:40","title":"Elítélték a Szeviép volt vezetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524177ba-398d-4d52-8a78-8e54e3c8b009","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A légszennyezettség miatt.","shortLead":"A légszennyezettség miatt.","id":"20181118_Ujabb_nagyvarosokbol_tiltjak_ki_a_dizel_autokat_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=524177ba-398d-4d52-8a78-8e54e3c8b009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e1f1bf-ebba-4a02-9efa-fe035017fa45","keywords":null,"link":"/kkv/20181118_Ujabb_nagyvarosokbol_tiltjak_ki_a_dizel_autokat_Nemetorszagban","timestamp":"2018. november. 18. 18:54","title":"Újabb nagyvárosokból tiltják ki a dízel autókat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea42a3ad-5096-4dbd-b0fe-3b2182e14887","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több uniós rendeletre is hivatkoznak, ezek közül az egyik már nincs is érvényben.","shortLead":"Több uniós rendeletre is hivatkoznak, ezek közül az egyik már nincs is érvényben.","id":"20181119_Kamu_adatvedelmi_ellenorzessel_vernek_at_onkormanyzatokat_csalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea42a3ad-5096-4dbd-b0fe-3b2182e14887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577f5920-e5ec-43cf-b8b5-3143c4ac3780","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Kamu_adatvedelmi_ellenorzessel_vernek_at_onkormanyzatokat_csalok","timestamp":"2018. november. 19. 17:01","title":"Kamu adatvédelmi ellenőrzéssel vernek át önkormányzatokat csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dízel tényleg a relatív szegénység jele? Kik és miért tiltakoztak Franciaországban az üzemanyagok jövedéki adójának emelése ellen?","shortLead":"A dízel tényleg a relatív szegénység jele? Kik és miért tiltakoztak Franciaországban az üzemanyagok jövedéki adójának...","id":"20181119_Macron_kemeny_lecket_kapott_ez_az_ara_ha_nem_talalja_meg_a_hangot_az_also_kozeposztallyal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f4ae4f-4754-47bb-8707-4aa30470e175","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181119_Macron_kemeny_lecket_kapott_ez_az_ara_ha_nem_talalja_meg_a_hangot_az_also_kozeposztallyal","timestamp":"2018. november. 19. 07:15","title":"Macron kemény leckét kapott, ez az ára, ha nem találja meg a hangot az alsó középosztállyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA szakemberei szerint az Oumuamua névre keresztelt üstökös sokkal fényesebb, mint bármelyik másik, a Naprendszerünkben mozgó üstökös.","shortLead":"A NASA szakemberei szerint az Oumuamua névre keresztelt üstökös sokkal fényesebb, mint bármelyik másik...","id":"20181119_oumuamua_ustokos_nasa_ufo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c060b13a-6d3e-4282-924a-9d84e5deb881","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_oumuamua_ustokos_nasa_ufo","timestamp":"2018. november. 19. 11:03","title":"Most akkor ufó vagy nem? Idegenek küldték? Egyre több a rejtély a hosszúkás üstökös körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a következő lépés a déli szakasz felújítása lesz, mivel a középső szakasz tenderét még nem folytatták le.","shortLead":"A főpolgármester szerint a következő lépés a déli szakasz felújítása lesz, mivel a középső szakasz tenderét még nem...","id":"20181119_Tarlos_Marciusban_adhatjak_at_a_3as_metro_eszaki_szakaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b86438-1471-45a3-979f-60c5c25aa069","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Tarlos_Marciusban_adhatjak_at_a_3as_metro_eszaki_szakaszat","timestamp":"2018. november. 19. 17:52","title":"Tarlós: Márciusban adhatják át a 3-as metró északi szakaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6aa616-3523-4136-ad95-e2e6b7ecd625","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181120_Gyonyoru_karacsonyfat_allitott_Eger__hajnalban_a_szel_ledontotte_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e6aa616-3523-4136-ad95-e2e6b7ecd625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d2b1f8-477f-4b41-b5f3-6ad081fe3941","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Gyonyoru_karacsonyfat_allitott_Eger__hajnalban_a_szel_ledontotte_video","timestamp":"2018. november. 20. 09:06","title":"Gyönyörű karácsonyfát állított Eger – hajnalban a szél ledöntötte (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2187eee4-cb14-44e9-8bea-3b00bca7bd41","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Liu nevű írónőt az elmúlt hónapban ítélte börtönbüntetésre Anhui tartomány bírósága \"obszcén anyag\" alkotása és eladása miatt. ","shortLead":"A Liu nevű írónőt az elmúlt hónapban ítélte börtönbüntetésre Anhui tartomány bírósága \"obszcén anyag\" alkotása és...","id":"20181119_meleg_szexjeleneteket_irt_a_konyvebe_tiz_evre_lecsuktak_a_kinai_ironot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2187eee4-cb14-44e9-8bea-3b00bca7bd41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838a65ba-11f3-4d59-bcbe-f51d6576043e","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_meleg_szexjeleneteket_irt_a_konyvebe_tiz_evre_lecsuktak_a_kinai_ironot","timestamp":"2018. november. 19. 13:54","title":"Meleg szexjeleneteket írt a könyvébe, tíz évre lecsukták a kínai írónőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]