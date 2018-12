Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09869511-b2ed-4c41-a241-e1ec0561ba7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kalocsai Fegyház és Börtönben tölti büntetését az a tatai asszony, aki elkábította, majd 108 késszúrással megölte nyolcéves kislányát három és fél évvel ezelőtt. Á. Anikó jelenleg – a kaposvári Szita Bence gyilkosának halála óta – az egyetlen olyan női rab Magyarországon, aki biztosan élete végéig rács mögött marad. \r

\r

\r

\r

","shortLead":"A Kalocsai Fegyház és Börtönben tölti büntetését az a tatai asszony, aki elkábította, majd 108 késszúrással megölte...","id":"20181209_Egyetlen_noi_rab_van_Magyarorszagon_aki_elete_vegeig_bortonben_marad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09869511-b2ed-4c41-a241-e1ec0561ba7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8fd7ce2-dde8-4c93-90ee-bda3e29b7019","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Egyetlen_noi_rab_van_Magyarorszagon_aki_elete_vegeig_bortonben_marad","timestamp":"2018. december. 09. 16:52","title":"Egyetlen női rab van Magyarországon, aki élete végéig börtönben marad: a gyerekgyilkos anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3743ef5b-7209-4f8a-9995-f61a11d11f1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A még az idén kötött nyugdíjpénztári szerződések után jövőre már jár az adójóváírás. ","shortLead":"A még az idén kötött nyugdíjpénztári szerződések után jövőre már jár az adójóváírás. ","id":"20181209_Meg_most_elintezheti_hogy_jovore_egy_kis_plusz_penzhez_jusson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3743ef5b-7209-4f8a-9995-f61a11d11f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd14ae40-5cd4-4262-92a2-4edcd1b99899","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Meg_most_elintezheti_hogy_jovore_egy_kis_plusz_penzhez_jusson","timestamp":"2018. december. 09. 09:57","title":"Még most elintézheti, hogy jövőre egy kis plusz pénzhez jusson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9f6816-e489-4718-900c-9e8309ee14dc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Miután hazai pályán sem sikerült megverni az emberhátrányban játszó Paks csapatát, s Puskás Akadémia vezetősége kirúgta Benczés Miklós vezetőedzőt. \r

\r

","shortLead":"Miután hazai pályán sem sikerült megverni az emberhátrányban játszó Paks csapatát, s Puskás Akadémia vezetősége kirúgta...","id":"20181208_Kirakta_az_edzot_a_Puskas_Akademia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f9f6816-e489-4718-900c-9e8309ee14dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196607b0-6bc6-4674-9581-648ee8781159","keywords":null,"link":"/sport/20181208_Kirakta_az_edzot_a_Puskas_Akademia","timestamp":"2018. december. 08. 20:23","title":"Kirakta edzőjét a Puskás Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1747bd80-03fa-4a3f-b1ab-69d278b15c52","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"kultura","description":" ","shortLead":" ","id":"20181208_Fajhat_Orban_feje_a_kormanyparti_sajto_tapos_a_lelkebe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1747bd80-03fa-4a3f-b1ab-69d278b15c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e6c63f-a15a-4592-ac82-b438ee237ad1","keywords":null,"link":"/kultura/20181208_Fajhat_Orban_feje_a_kormanyparti_sajto_tapos_a_lelkebe","timestamp":"2018. december. 08. 19:08","title":"Fájhat Orbán feje: a kormánypárti sajtó tapos a lelkébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0fc7cb1-93e7-406c-8c12-94d3005f1ea5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Jászapáti Petra arany-, Liu Shaoang ezüstérmes lett 500 méteren a short trackesek harmadik, kazahsztáni világkupa-állomásán.\r

","shortLead":"Jászapáti Petra arany-, Liu Shaoang ezüstérmes lett 500 méteren a short trackesek harmadik, kazahsztáni...","id":"20181209_aranyerem_rovidpalyas_gyorskorcsolya_short_track_vilagkupa_jaszapati_petra_liu_shaoang","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0fc7cb1-93e7-406c-8c12-94d3005f1ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f661699-0cf7-45a2-bb1f-76af55302ed4","keywords":null,"link":"/sport/20181209_aranyerem_rovidpalyas_gyorskorcsolya_short_track_vilagkupa_jaszapati_petra_liu_shaoang","timestamp":"2018. december. 09. 14:25","title":"Történelmi aranyat nyert a magyar gyorskorcsolyázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb8456d-2018-4a62-888e-c52a19c5163e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rabszolgatörvény ellen tüntetők között volt az éhség menetét szervető Komjáthi Imre is. A szocialista politikus arra szólította fel a demonstrálókat, hogy törjenek be a Kossuth térre. Itt az a pillanat látható, amikor a keménymag átjutott a rendőri sorfalon.","shortLead":"A rabszolgatörvény ellen tüntetők között volt az éhség menetét szervető Komjáthi Imre is. A szocialista politikus arra...","id":"20181208_tuntetes_Kossuth_ter_rabszolgatorveny_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8eb8456d-2018-4a62-888e-c52a19c5163e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6df3d0-f393-4bed-841b-e200246f33fc","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_tuntetes_Kossuth_ter_rabszolgatorveny_video","timestamp":"2018. december. 08. 18:35","title":"Videó: Így teperték le a rendőrök Komjáthi Imrét, miközben a tüntetők betörtek a térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12822966-4a80-4d8a-8f1e-19e9c08cac66","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Daniel Craighez csatlakozhat a Bond-franchise legújabb darabjában.","shortLead":"Daniel Craighez csatlakozhat a Bond-franchise legújabb darabjában.","id":"20181209_Rami_Malek_lehet_az_uj_James_Bond_fogonosza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12822966-4a80-4d8a-8f1e-19e9c08cac66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23890d29-8c95-43db-98bc-4d62fc444fd8","keywords":null,"link":"/kultura/20181209_Rami_Malek_lehet_az_uj_James_Bond_fogonosza","timestamp":"2018. december. 09. 11:20","title":"Rami Malek lehet az új James Bond főgonosza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b869df27-4892-4f70-8959-36411e216f02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az újdonságok mellett egy eddig még nem hallott megnevezés is előkerült a Qualcomm Snapdragon Summit eseményén. Előtérbe kerültek azok, akik szeretnek játszani a mobiljukon.","shortLead":"Az újdonságok mellett egy eddig még nem hallott megnevezés is előkerült a Qualcomm Snapdragon Summit eseményén...","id":"20181209_qualcomm_snapdragon_elite_gaming_funkciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b869df27-4892-4f70-8959-36411e216f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33f3f9c-c7e6-4e31-bc74-962be0d5c4be","keywords":null,"link":"/tudomany/20181209_qualcomm_snapdragon_elite_gaming_funkciok","timestamp":"2018. december. 09. 08:03","title":"Más androidosok is örülhetnek: itt a Qualcomm válasza a Huawei telefonos turbózására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]