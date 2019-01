Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"217098ca-5bb1-4af6-9778-e132401b726f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A felmondás komoly elhatározás, kockázatos lépés, és nem mindenki tud élni vele. Ha ezen törjük a fejünket, az alábbi öt kérdés segítséget nyújthat a döntésben. Ha kettőnél többre nemmel válaszolunk, akkor ideje lehet lépni.","shortLead":"A felmondás komoly elhatározás, kockázatos lépés, és nem mindenki tud élni vele. Ha ezen törjük a fejünket, az alábbi...","id":"20190103_Mikor_mondjunk_fel_Segitunk_az_idozitesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=217098ca-5bb1-4af6-9778-e132401b726f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83d8a74-a18b-4901-8ad4-59bef9fc9126","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190103_Mikor_mondjunk_fel_Segitunk_az_idozitesben","timestamp":"2019. január. 03. 13:15","title":"Mikor ideális felmondani? Segítünk az időzítésben!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"608df272-7855-4841-adea-0ddd2f9228fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ingatlanügynöknek vagy vevőnek hazudta magát, hogy felmérje a terepet.","shortLead":"Ingatlanügynöknek vagy vevőnek hazudta magát, hogy felmérje a terepet.","id":"20190103_Elfogtak_a_ferfit_aki_egy_even_keresztul_hollywoodi_sztarok_otthonait_fosztogatta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=608df272-7855-4841-adea-0ddd2f9228fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0eb2703-bd23-49b9-9d37-bb123819bfe6","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Elfogtak_a_ferfit_aki_egy_even_keresztul_hollywoodi_sztarok_otthonait_fosztogatta","timestamp":"2019. január. 03. 14:09","title":"Elfogták a férfit, aki egy éven keresztül hollywoodi sztárok otthonait fosztogatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dfad878-9952-4803-8e75-d82fbe0bf334","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A diplomata és családja állítólag \"biztonságos helyen\" vannak.","shortLead":"A diplomata és családja állítólag \"biztonságos helyen\" vannak.","id":"20190103_Menedekkerelmet_nyujtott_be_Olaszorszagban_EszakKorea_nagykovete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dfad878-9952-4803-8e75-d82fbe0bf334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677fd932-c71a-4d55-90d9-77a413429036","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Menedekkerelmet_nyujtott_be_Olaszorszagban_EszakKorea_nagykovete","timestamp":"2019. január. 03. 09:36","title":"Menedékkérelmet nyújtott be Olaszországban Észak-Korea nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2fd2d61-1288-4283-9c13-9fb84acffd77","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az év végi rendeletdömping leple alatt több ügynökséget is felállított a kormányfő a féktelen pazarlás megakadályozására, mert a korrupció mértéktelensége már a Fidesz szavazóbázisát is irritálja és erodálja – olvasható a HVG e heti számában.","shortLead":"Az év végi rendeletdömping leple alatt több ügynökséget is felállított a kormányfő a féktelen pazarlás...","id":"20190103_Duheben_hirtelen_iranyt_valtott_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2fd2d61-1288-4283-9c13-9fb84acffd77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ae44a8-4da4-41d7-b822-8b79354b2168","keywords":null,"link":"/kkv/20190103_Duheben_hirtelen_iranyt_valtott_Orban_Viktor","timestamp":"2019. január. 03. 10:54","title":"Dühében hirtelen irányt váltott Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e35ede3-1056-4876-82a9-f669339cba07","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ironstore.hu helyén a 404-es hibaüzenet látható.","shortLead":"Az ironstore.hu helyén a 404-es hibaüzenet látható.","id":"20190102_Orak_ota_nem_elerheto_Hosszu_Katinka_webaruhaza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e35ede3-1056-4876-82a9-f669339cba07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34cedaa9-d471-4687-8052-007fa58d29fc","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Orak_ota_nem_elerheto_Hosszu_Katinka_webaruhaza","timestamp":"2019. január. 02. 15:40","title":"Órák óta nem elérhető Hosszú Katinka webáruháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc2d44d-04f6-4a8a-b180-5951db3ef188","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Karoq legerősebb változatának hajtáslánca egyenesen a Cupra Atecából érkezhet.","shortLead":"A Karoq legerősebb változatának hajtáslánca egyenesen a Cupra Atecából érkezhet.","id":"20190102_300_loeros_uj_divatterepjaro_johet_a_skodatol_karoq_rs_suv_divatterepjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cc2d44d-04f6-4a8a-b180-5951db3ef188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d5f7ec-969a-423f-809e-65ddddd92d43","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_300_loeros_uj_divatterepjaro_johet_a_skodatol_karoq_rs_suv_divatterepjaro","timestamp":"2019. január. 02. 11:21","title":"300 lóerős új divatterepjáró jöhet a Skodától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17082a80-42c7-4dd6-87dd-0ac43f050d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kormánygépnek látszó honvédségi géppel repült a miniszterelnök.","shortLead":"Kormánygépnek látszó honvédségi géppel repült a miniszterelnök.","id":"20190101_A_titokban_vett_Falconnal_repult_Orban_Braziliaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17082a80-42c7-4dd6-87dd-0ac43f050d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517eb0e1-5776-4b7d-95a4-ef270ad79c32","keywords":null,"link":"/itthon/20190101_A_titokban_vett_Falconnal_repult_Orban_Braziliaba","timestamp":"2019. január. 01. 14:47","title":"A titokban vett Falconnal repült Orbán Brazíliába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da420bb6-b7ec-4610-b417-0dd1232bb2a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brazil elnök pedig elfogadta.","shortLead":"A brazil elnök pedig elfogadta.","id":"20190102_Orban_meghivta_Magyarorszagra_Bolsonarot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da420bb6-b7ec-4610-b417-0dd1232bb2a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077bbe21-b186-4d0b-b36d-e87a9ba96ca2","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Orban_meghivta_Magyarorszagra_Bolsonarot","timestamp":"2019. január. 02. 21:07","title":"Orbán meghívta Magyarországra Bolsonarót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]