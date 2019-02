Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a Flo nevű menstruációs cikluskövető alkalmazás oszt meg szenzitív adatokat a Facebookkal a felhasználók beleegyezése nélkül. A Wall Street Journal más programokat is talált, amelyek hasonló módon üzemelnek. ","shortLead":"Nem csak a Flo nevű menstruációs cikluskövető alkalmazás oszt meg szenzitív adatokat a Facebookkal a felhasználók...","id":"20190225_facebook_adattovabbitas_szemelyes_adattal_valo_visszaeles_flo_period_ovulation_tracker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43d2dbb-ed97-4391-bab3-110104ac4560","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_facebook_adattovabbitas_szemelyes_adattal_valo_visszaeles_flo_period_ovulation_tracker","timestamp":"2019. február. 25. 16:33","title":"Azt hiszi, hogy a kedvenc alkalmazása nem gyűjti önről az adatokat? Simán lehet, hogy téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e60832d3-2c16-4d7c-ba7a-7b60a97dd28e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Stand, Széll Tamás és Szulló Szabina csupán fél éve nyitott fine dining étterme kapta a Volkswagen-Dining Guide Év Étterme díjat.","shortLead":"A Stand, Széll Tamás és Szulló Szabina csupán fél éve nyitott fine dining étterme kapta a Volkswagen-Dining Guide Év...","id":"20190225_szell_tamas_szullo_szabina_stand_legjobb_etterem_2018","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e60832d3-2c16-4d7c-ba7a-7b60a97dd28e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e6f900-b9e2-41d7-9ed0-73d1d88ee959","keywords":null,"link":"/kkv/20190225_szell_tamas_szullo_szabina_stand_legjobb_etterem_2018","timestamp":"2019. február. 25. 21:25","title":"Széll Tamáséké lett az év étterme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12d9296-201c-4bd3-bf54-fe8c637c9b33","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy 25 éves férfi megpróbált eltéríteni egy Dubajba tartó bangladesi utasszállítót. A gép kényszerleszállást hajtott végre, a katonaság megrohamozta a repülőt, a férfit meglőtték, később belehalt a sérüléseibe.","shortLead":"Egy 25 éves férfi megpróbált eltéríteni egy Dubajba tartó bangladesi utasszállítót. A gép kényszerleszállást hajtott...","id":"20190224_Agyonlottek_a_ferfit_aki_megprobalt_elteriteni_egy_utasszallito_gepet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e12d9296-201c-4bd3-bf54-fe8c637c9b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ddb032b-e12d-48df-b983-0b8ce5790171","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Agyonlottek_a_ferfit_aki_megprobalt_elteriteni_egy_utasszallito_gepet","timestamp":"2019. február. 24. 17:36","title":"Agyonlőtték a férfit, aki megpróbált eltéríteni egy utasszállító gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c08a79f-e3e3-447d-abc0-970787adeba8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő lánya gyakornokként dolgozik az Európai Parlamentben (EP) egy francia radikális jobboldali képviselő kabinetjében.","shortLead":"Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő lánya gyakornokként dolgozik az Európai Parlamentben (EP) egy francia radikális...","id":"20190226_Putyin_szovivojenek_lanya_az_Europai_Parlamentben_gyakornokoskodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c08a79f-e3e3-447d-abc0-970787adeba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94515825-8220-4e60-be09-8beffd2c9683","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Putyin_szovivojenek_lanya_az_Europai_Parlamentben_gyakornokoskodik","timestamp":"2019. február. 26. 05:12","title":"Putyin szóvivőjének lánya az Európai Parlamentben gyakornokoskodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d89fcf-a698-4892-8104-8f5f2482c284","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Angol sajtóértesülések szerint Theresa May a Brexit elhalasztásáról szavaztatná meg a képviselőket, ha nem fogadják el az EU-val kötött megállapodást.","shortLead":"Angol sajtóértesülések szerint Theresa May a Brexit elhalasztásáról szavaztatná meg a képviselőket, ha nem fogadják el...","id":"20190226_A_Brexit_elhalasztasara_keszulhet_a_brit_miniszterelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4d89fcf-a698-4892-8104-8f5f2482c284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b589bfb6-741c-43e2-ba51-c012bad8a9df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_A_Brexit_elhalasztasara_keszulhet_a_brit_miniszterelnok","timestamp":"2019. február. 26. 12:10","title":"A Brexit elhalasztására készülhet a brit miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6126899-b4ae-43c2-9532-22f96d89d5cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW-ken mostanság minden korábbinál nagyobb hűtőrácsok terpeszkednek. De hol lehet a méretnövekedés határa?","shortLead":"A BMW-ken mostanság minden korábbinál nagyobb hűtőrácsok terpeszkednek. De hol lehet a méretnövekedés határa?","id":"20190225_veseorulet_nagy_nagyobb_es_meg_nagyobb_hutoracsok_a_bmwken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6126899-b4ae-43c2-9532-22f96d89d5cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b13786f-b41b-40e4-aaa6-75b5670d484e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_veseorulet_nagy_nagyobb_es_meg_nagyobb_hutoracsok_a_bmwken","timestamp":"2019. február. 25. 09:21","title":"Vese-őrület: nagy, nagyobb és még nagyobb hűtőrácsok a BMW-ken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez komoly fordulat, mivel a legnagyobb brit ellenzéki erő eddigi Brexit-politikájának nem volt központi eleme az újabb EU-referendum.","shortLead":"Ez komoly fordulat, mivel a legnagyobb brit ellenzéki erő eddigi Brexit-politikájának nem volt központi eleme az újabb...","id":"20190225_munkaspart_brexit_nepszavazas_jeremy_corbyn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f06bf9-46de-461d-abee-4f633149bcc8","keywords":null,"link":"/vilag/20190225_munkaspart_brexit_nepszavazas_jeremy_corbyn","timestamp":"2019. február. 25. 19:54","title":"A Munkáspárt támogatna egy újabb Brexit-népszavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Leginkább azokban az európai országokban ugrott meg az oltásszkeptikusok aránya, ahol a legtöbb szavazatot kapták a populista pártok – állítják a The Guardian című brit lapban ismertetett kutatás szerzői, akik szerint a tanulmánynak konkrét haszna is van: a tudósok és orvosok a populista pártok népszerűségének megfigyelésével előre felkészülhetnek az oltásellenesek táborának kiszélesedésére és a különféle járványos betegségek, például a kanyaró terjedésére.","shortLead":"Leginkább azokban az európai országokban ugrott meg az oltásszkeptikusok aránya, ahol a legtöbb szavazatot kapták...","id":"20190225_Ott_no_a_leggyorsabban_a_kanyarosok_szama_ahol_erosek_a_populistak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0533ea1-483b-4afc-8c40-79f2d2ce3996","keywords":null,"link":"/vilag/20190225_Ott_no_a_leggyorsabban_a_kanyarosok_szama_ahol_erosek_a_populistak","timestamp":"2019. február. 25. 16:46","title":"Ott nő a leggyorsabban a kanyarósok száma, ahol erősek a populisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]