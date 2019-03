ALARMY

Bár a „hatszázezer ember nem tévedhet” jellegű kijelentésekre már többször is rácáfolt a történelem, azért az biztató, ha egy alkalmazásnak ennyi ötcsillagos értékelése van. Az „Aludj, ha tudsz” mottóval dolgozó Alarmy ilyen. A világ legbosszantóbb ébresztőjének is nevezett app azoknak óriási segítség, akiket még jobban bosszant az, ha az ébresztő többszöri kinyomása után végül elkésnek. Az Alarmy ezt úgy lehetetleníti el, hogy a csörgését csak előre meghatározott, felébredést segítő trükkökkel lehet elnémítani. Ez lehet matekfeladványok megoldása, a készülék rázogatása, illetve előre megadott tárgy lefényképezése. Az első módszernél a gondolkodás garantálja az ébredést, a másodiknál pedig a testmozgás: beállíthatjuk például úgy, hogy 30 és 999 között hányszor kelljen megrázni a telefont ahhoz, hogy az app elhiggye, felébredtünk. A riasztás fotós lekapcsolásához érdemes a lakás egyik távoli pontjában – netán ott is zárt szekrényben – lévő tárgy képét rögzíteni.

Ár: ingyenes / 899 forint | Platform: iOS, Android

HEADSPACE

Egy buddhista szerzetes és egy marketingszakember találkozik. Nem, nem vicc kezdődik így, hanem egy alkalmazás fejlesztésének története. Az Andy Puddicombe és Rich Pierson által nyolc éve létrehozott Headspace pontosan azt kínálja, amit az alapítók kombinációja sejtet: meditációs utat a modern világban. Az app középszintű angoltudással már érthető egyszerűséggel mutatja be lépésről lépésre a buddhista technika alapjait, vallástól független, szekuláris formában. Az elméleti alapozást igényes videoillusztrációk segítik, a gyakorlást pedig Puddicombe kellemes, „nyugodt erőt” sugárzó hangja; ugyanis a különböző tematikájú és hosszúságú meditációkat a mai napig ő mondja fel. Bár a tíznapos ingyenes alapozás után előfizetéses rendszerben működő Headspace rövid, 3 perces etapokat is kínál, érdemes felidézni a zen hagyománynak tulajdonított mondást. „Ülj le meditálni minden nap 15 percre. Kivéve, ha túl elfoglalt vagy. Akkor inkább ülj le egy órára.”

Ár: ingyenes trial után havi 8/13 dollár | Platform: iOS, Android

SPRITZ/README!

Egy bostoni székhelyű vállalkozás olyan technikát dolgozott ki, amellyel a percenkénti 200–220 szavas átlagos olvasási sebesség több mint a négyszeresére növelhető. Persze nem egyetlen lépésben, aki ugyanis rögtön 1000 szó/perc fokozatba kapcsolja a programot, az gyorsan használhatatlannak fogja minősíteni. De a 250 szó/perc mellett szinte azonnal meg lehet barátkozni a módszerrel, amelynek lényegét a szavak „optimális felismerési pontja" (Optimal Recognition Point, ORP) adja. Erre koncentrálva ugyanis az agyunk gyorsan képes a teljes látott szót felfogni. A Spritz egymás után gyorsan villantja fel előttünk a kifejezéseket, és az algoritmus közben végig figyel arra, hogy ez a bizonyos ORP mindig pontosan ugyanoda essen a képernyőn. Némi gyakorlással gyorsan el lehet jutni az 500–1000 szó/perces olvasási sebességig, így az is több hírt, tanulnivalót vagy könyvet olvashat, aki eddig a „nincs időm rá” kifogással tartotta távol magától a hosszabb betűtengereket. A Spritzlet nevű böngészős szkripttel bármely weboldal tartalma is olvasható ezzel a módszerrel, okostelefonos könyvolvasáshoz pedig a Spritz fejlesztői a ReadMe! alkalmazást ajánlják. Tapasztalatunk szerint a technika a magyar nyelvvel is jól működik, a néhány nyelvspecifikus hiba az érthetőséget nem zavarja.

Ár: ingyenes | Platform: iOS, Android, web

TWO FOODS

Hiába olvassa el az ember az ehető termékek csomagolására kötelezően rányomtatott összetevőlistát és információs táblázatot, a legtöbbek számára az ott felsorolt megnevezések és számok nem sokat mondanak. A bevásárlólista összeállításához apró, de hasznos segédprogram a Two Foods. Az alkalmazásban önmagában egy-egy étekről nem (feltétlenül) derül ki, egészséges-e. Azt viszont egyszerűen és gyorsan el lehet dönteni, hogy két ennivaló közül melyik az egészségesebb, illetve melyik hizlal kevésbé. Ehhez egyszerűen csak be kell írni angolul az összemérni kívánt élelmek neveit, majd a „Compare!” gombra nyomva elénk tárul az ételek jellemző kalóriaértéke, valamint szénhidrát-, zsír- és fehérjetartalma. Az adatokat a FatSecret szolgáltatásból nyerő rendszer nemcsak általános ételneveket – például paradicsom, csirke, banán – ismer, hanem több, nálunk is kapható késztermék is szerepel az adatbázisban.

Ár: ingyenes | Platform: Android, web

IFTTT

Az app neve az „If This Then That” kifejezésből származik, ami magyarul nagyjából arra utal: ha ez történik, akkor hajtsd végre azt. Az egyre több számítógépes, telefonos és webes alkalmazással együttműködésre bírható szolgáltatás beállítása fejben veszi igénybe az embert: mindenkinek magának kell kitalálnia, mi lenne számára igazán hasznos. Ha például az időjárás-alkalmazás reggel 6-kor havazást mutat, akkor 6:45 helyett már 6:15-kor fújjon ébresztőt a telefon. Ha kiad egy új fényképet a NASA, akkor automatikusan cserélődjön le rá telefonunk háttérképe. Ha valaki bejelöl minket egy facebookos fényképen, akkor a mobilunk mentse le ezt a fotót a fotótárunkba. Ha fülhallgatót csatlakoztatunk a mobilhoz, induljon el kedvenc zenelejátszó alkalmazásunk. Ha adott helyre érünk, automatikusan álljon néma üzemmódba a telefonunk – ha pedig elhagyjuk a helyszínt, ismét kapcsoljon át hangosra. Ha csörög a mobilunk, és fogadjuk a hívást, a beszélgetés végéig szüneteltesse a zajongást a robotporszívónk. A lehetőségek tárháza széles, az IFTTT alkalmazásának sokszor tényleg csak a fantázia szab határt.

Ár: ingyenes | Platform: iOS, Android, web

Balogh Csaba cikke eredetileg a HVG Extra Business 2018/4-es számában jelent meg.

