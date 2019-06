A „titkos összetevő” továbbra is elengedhetetlen, de a magánéleti és szakmai sikernek is vannak jól körülírható összetevői. A kezdő lökést egy-egy alkalmazás is megadhatja.

Socilab | Hálózati személyek

A socilab.com címen elérhető webalkalmazás bonyolult üzleti-szakmai kapcsolati hálónkat tálalja átlátható formában. A LinkedIn-profilunkra alapozó eszköz előbb hozzáférést kér a profilunkhoz, majd begyűjti a kapcsolatrendszerünk megrajzolásához szükséges adathalmazt. A lényeg ezután következik: a kapcsolati hálónk vizualizálása. Vannak, akiknél ez látványosságnak sem utolsó, de praktikus haszna is lehet. Meghatározhatjuk például az iparágunk makrocsoportjait, az ezek között hidat képező szereplőket, vagy épp a mindenki által ismert kulcsszereplőket. Emellett könnyen rátalálhatunk olyan kapcsolatokra, amelyeket ismerve új találkozókra, üzleti lehetőségek kiépítésére nyílik lehetőség. A szolgáltatás kifejezetten lassan működik, tesztünk során például közel tíz percbe került feltérképeznie az ismeretségi hálónkat. A Socilab korlátja, hogy egyszerre maximum 499 kapcsolatunkat képes figyelembe venni.

Ár: ingyenes | Platform: web

HabitBull | Szokás szerint

A HabitBull tízezrek által használt alkalmazásai rossz szokásaink elhagyásában és jók felvételében segíthetnek. Bejegyezhetünk például heti kétszeri edzést, havi egy színházat, hétköznapokra napi egy meditációt, hétvégére pedig játékot a gyerekeinkkel. De ugyanígy mérhetővé teszi azt is, ha nem csinálunk valamit, például nem gyújtunk rá. Minden esetben beállítható sikerérték is, azaz hogy a program azt könyvelje el a célkitűzés szempontjából sikeres napnak, ha például ötnél többször nem gyújtottunk rá, és azt sikeres hétnek, amikor összejött a négyórányi legózás a legkisebb családtaggal. A program sem a dohányzásról nem fog leszokni helyettünk, sem a gyerekekkel nem fog helyettünk játszani. De abban igenis segíthet, hogy áttekinthető, motivációs üzenetekkel megtűzdelt felületen kövessük elhatározásaink teljesülését.

Ár: ingyenes; fizetés ellenében prémiumfunkciók | Platform: iOS (Habit-Bull), Android (Habit Tracker)

Brain.fm | Sikerre hangolva

A fókuszálásban, relaxációban, meditációban, alvásban és feltöltődésben egyaránt segíthet a Brain.fm. A hatást a szolgáltatás többféle „anyaggal” éri el, amin különféle hanghatásokat kell értenünk. Hogy a módszer működik, azt három olyan kutató garantálja, aki hangok hatásai és a figyelem témakörben publikált rangos tudományos folyóiratokban. De a netszerte fellelhető felhasználói értékelések is bizonyítják, hogy valakinek kreatív szövegírás, másnak programozás közben jön jól a fókuszálás segítésére összeállított hangcsomag. Miképp olyan ember is van, aki azóta alszik jól, amióta kipróbálta a Brain.fm-et. A recept egyszerű: gyors regisztráció után előbb ki kell választani a kívánt célt, majd – ha lehetőség van rá – fül- vagy fejhallgatóval hallgatni a kirendelt hangfolyamot, halkan, háttérként. A bejátszás 30-60-120 perces, és végtelenített is lehet, de aki 10-15 perc után sem érez semmilyen hatást, annak érdemes a Skip gombra bökve új háttérzenét választani.

Ár: 5 alkalom ingyenes, utána 1890 forint havonta | Platform: web

Harmony Decision Maker | Döntő játszma

Ötlépcsős döntési folyamaton vezet végig a több nagyvállalat szervezeti átalakulását és változásmenedzsmentjét is segítő Goldratt Research Labs kutatóműhely alkalmazása. Fejlesztői szerint a Harmony Decision Maker abban segít, hogy a helyzetünk és döntésünk hasznos szempontjaira koncentrálhassunk, és ne vigyenek félre minket az érzelmeink. Nem mobiltelefonra telepíthető jósgömbről van szó, amellyel a jövendőbeli eseményekhez igazíthatjuk döntéseinket, és arról sincs szó, hogy problémánk begépelése után a mesterséges intelligencia azonnal megadja a választ. A szoftver a keretrendszert kínálja, a döntéseink lehetséges, ránk és a másik félre vonatkozó következményeit azonban már nekünk kell számba venni. A Harmony Decision Maker lényegében digitális változata annak a papírlapnak, amelyre a „mellette” és „ellene” oszlopokban gyűjti az ember az érveket és ellenérveket, annyi különbséggel, hogy az összetett helyzeteket is könnyen átláthatóvá teszi.

Ár: ingyenes próbahónap, utána 1299 forint havonta | Platform: iOS, Android

Coach.me | Fejben ott vannak

A coaching nem olcsó műfaj. A segítő-fejlesztő szakemberek fókuszált módon segítik a klienst akár életvezetésében, akár karrierjében vagy üzleti döntéseiben. Ezért magánéleti vonalon jellemzően 5-20 ezer forintot kérnek el óránként, a business coaching pedig jellemzően ennek a duplájába kerül. Aki pár ezer forintból szeretne belekóstolni abba, miben segítheti egy „mentális személyi edző”, annak jó megoldás lehet a Coach.me című online platform, amely összeköti a távcoachokat potenciális ügyfeleikkel. A szolgáltatás alapverziójában 15 dollárért, azaz nagyjából négyezer forintos heti díj ellenében már találni coachokat különböző tematikák mentén. Az angol nyelven beszélő segítők közül van, aki a takarékoskodásunkat segíti, mások a diétánkat, a karrierépítésünket vagy épp a produktivitásunk növelését. Mindez a távolság ellenére is személyre szabottan történik: a díjban az alkalmazáson belüli üzenetváltás és igény esetén akár videotelefonálás is benne lehet – azaz a különböző tanácsok és napi feladatok mellett garantált az igény szerinti kommunikáció is. A távcoachok kiválasztását nemcsak saját leírásuk segíti, hanem a felhasználói értékelések is. Ráadásul rövid próbaidőszak mindenkinél adott.

Ár: 4000+ forint hetente | Platform: iOS, Android

Balogh Csaba cikke eredetileg a HVG Extra Business 2019/1-es számában jelent meg.

