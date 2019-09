A mobilos szolgáltatások a meglepően távoli generációk közötti szakadékok áthidalására is alkalmasak lehetnek. Erre mutatunk most pár példát!

KEEPY - Online és offline emlékbank

Ahelyett, hogy a Facebookon vagy az Instagramon közszemlére tennénk, a Keepy alkalmazással szűk körben is megoszthatjuk gyerekünk élményeit, iskolai rajzait vagy a vele kapcsolatban hangban elmesélt történeteket. Gyors regisztráció után máris kialakíthatjuk a legkisebb családtagok profiljait, hogy azután elkezdjük gyűjteni a szöveges, hangos, illetve álló- és mozgóképes emlékeket. A naprakész emlékbankhoz e-mail-cím alapján hozzáférést adhatunk nagyszülőknek, távolabbi rokonoknak vagy családi barátoknak is. Az app fejlesztői bonyolult viszonyokra is felkészültek, így a hozzáférési kör gyerekenként külön-külön is állítható. Az alkalmazáson belül elérhető, személyre szabott tárgyakat kínáló boltban a legfontosabb emlékek életre is kelthetők képeslap, telefontok, póló, fali naptár vagy szatyor formájában. Így a legkisebbek szép „ereklyéi” megoszthatók akár a digitális eszközöket egyáltalán nem használó, idősebb családtagokkal is. Fizetés nélkül havonta hét emlék rögzítésére van lehetőségünk, így akinek megtetszik a koncepció, valószínűleg elő kell fizetnie a prémiumcsomagra.

Ár: ingyenes / havi 2799 forint (Unlimited) | Platform: Android, iOS

LIFE360 FAMILY LOCATOR - Hol jársz, báránykám?

Tartózkodási helyünk folyamatos, valós idejű, feltételek nélküli megosztása erős bizalmat igényel. A kategória egyik legnépszerűbb szolgáltatása a Life360 által üzemeltetett családkereső, ami az App Store-ban a Life360 – Find Family, Friends néven fut, míg az androidos Play áruházban Family Locator és Családkereső kifejezéssel is fellelhető. Bár a programot használó családtagok valós időben, folyamatosan láthatják egymás helyzetét, mégsem kell állandóan bújni a telefont ahhoz, hogy tudjuk, mikor érkezik haza vagy az iskolába az önállóan közlekedő családtag. Beállítható ugyanis, hogy a többiek értesítést kapjanak, ha a monitorozott személy befut egy bizonyos helyre, vagy épp elhagyja az előre megadott környéket. (Kettőnél több értesítés beállításához prémiumelőfizetés szükséges.) A szolgáltatás arra is képes, hogy a környékbéli bűnügyek vagy például a forgalom adataival is segítse a biztonságos életvezetést – ám erre jelenleg csak az Egyesült Államokban van lehetőség. Az itthonról is elérhető főbb funkciókhoz értelemszerűen nélkülözhetetlen, hogy az érintett telefonokon folyamatosan aktív legyen a netkapcsolat, és be legyen kapcsolva az akkumulátort gyorsan merítő helyzetmegosztás.

Ár: ingyenes / havi 799 forint (Plus) | Platform: Android, iOS

CHROME REMOTE DESKTOP - Közelítő megoldás

A fiatalok általában otthonosan mozognak az informatikai megoldások használatában, de ezt a gyakorlatot távolról nem egyszerű hatékonyan átadni. A két generációt akár a családtagok között, akár munkahelyen belül összekötő távoliasztal-szolgáltatás fontos előnye, hogy a Chrome böngészőbe építették – ez ugyanis a hazai számítógépek közel kétharmadán megtalálható. Így az asztali masinák legtöbbjén elég csupán a Chrome távoliasztal-szolgáltatás (Chrome Remote Desktop) nevű bővítményt telepíteni. Ugyanezt a nevet kell keresni az androidos és iPhone-os appáruházakban is. Miután mindkettő (vagy több) kívánt eszközre felkerül az alkalmazás, Google-fiókunk és egy PIN-kód segítségével gyorsan megoldható, hogy a számítógép képernyőjét a telefonról is irányítani lehessen. (Fontos, hogy ehhez a nagyképernyős eszközön a Chrome-nak végig futnia kell.) A szolgáltatással – amely számára a magyar nyelv sem ismeretlen – akár ideiglenes, akár állandó hozzáférést tehetünk lehetővé egy mobiltelefonnak egy vagy több számítógéphez. A másik gépén az „intézkedési” jogot az antivírusszoftverek gyakran próbálják blokkolni, így a távoli kapcsolat beállításához érdemes először a helyszínre menni, hogy később zökkenőmentesen segíthessünk távolról is.

Ár: ingyenes | Platform: Android, iOS, Windows, Mac OS, Linux, Chromebook

FAMILY SEARCH - Nem esik messze a családfájától

Részben hitbéli meggyőződésből már évtizedek óta segíti a családfakutatást Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza, amely a közismertebb „mormonok” elnevezést tavaly nyáron elhagyta. Mivel szolgálatként tekint a szolgáltatásra, a FamilySearch nevű rendszerének használata – eltérően az Ancestry, a MyHeritage és más nagy weboldalaktól – teljesen ingyenes. Így aztán az is kedvet kaphat hozzá, aki komolyabb szándékok nélkül, amolyan érdekességként böngészgetne. Az adatbázis az üzemeltetők szerint négymilliárd nevet tartalmaz, ráadásul – szintén ingyenes – telefonos segítség is rendelkezésre áll. A hívás érdemi lebonyolításához tudni kell angolul, ahogy a szolgáltatás webes és mobilos alkalmazásbéli felületei is csak a nagy világnyelveken érhetők el. Adatokból viszont bőven találni magyar vonatkozásút is: legutóbb éppen idén márciusban került fel egy több mint 18 millió nevet tartalmazó adatbázis, amelyben állítólag például megtalálható mindenki, akit a magyar katolikus egyház papjai 1636 és 1835 között megkereszteltek. Emellett tíz- és százezrével sorakoznak más hazai civil és egyházi dokumentumok is. A FamilySearch Tree nevű alkalmazásban keresgélni, valamint családfát állítani is lehet. A FamilySearch Memories pedig főleg az élő családtagok emlékeinek, fényképeinek megőrzésében tehet jó szolgálatot örök életre.

Ár: ingyenes | Platform: web, Android, iOS

Balogh Csaba cikke eredetileg a HVG Extra Business 2019/2-es számában jelent meg.

