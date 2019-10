Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"923aa225-ac83-4822-9027-6e0a7f1bf807","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava szerint a jelenlegi zuglói jegyző, Papp Imre pályázik a posztra.","shortLead":"A Népszava szerint a jelenlegi zuglói jegyző, Papp Imre pályázik a posztra.","id":"20191029_karacsony_gergely_budapest_fojegyzo_papp_imre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=923aa225-ac83-4822-9027-6e0a7f1bf807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59638286-4b00-4045-bac3-f863ac3286ee","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_karacsony_gergely_budapest_fojegyzo_papp_imre","timestamp":"2019. október. 29. 15:45","title":"Jövő kedden eldől, ki lesz Budapest következő főjegyzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Cambridge Analytica miatt. A büntetést elfogadta a Facebook.","shortLead":"A Cambridge Analytica miatt. A büntetést elfogadta a Facebook.","id":"20191030_birsag_buntetes_facebook_cambridge_analytica_facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0c1d3b-21b2-47e0-bb11-c1d291b1deb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191030_birsag_buntetes_facebook_cambridge_analytica_facebook","timestamp":"2019. október. 30. 13:44","title":"192 millió forintos bírságot akasztottak a Facebook nyakába a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a946bcc8-9fd8-4083-b8c5-d90a076e3ac8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, az elkövetkező években sem maradnak új PlayStation nélkül a játékosok, a Sony ugyanis félreérthetetlen lépéseket tett.","shortLead":"Úgy tűnik, az elkövetkező években sem maradnak új PlayStation nélkül a játékosok, a Sony ugyanis félreérthetetlen...","id":"20191030_sony_playstation_ps6_ps7_ps8_ps9_ps10_konzol_jatekkonzol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a946bcc8-9fd8-4083-b8c5-d90a076e3ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc25266a-f2eb-4551-a50b-fe66a1d06bc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_sony_playstation_ps6_ps7_ps8_ps9_ps10_konzol_jatekkonzol","timestamp":"2019. október. 30. 16:03","title":"A Sony már most levédette a PS9 és PS10 neveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9c061f-6d35-40a9-b27c-229c5f3bd500","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Interjút adott a HVG hetilapnak Fahidi Éva holokauszttúlélő, aki a felszabadulás utáni évekről, az antiszemitizmusról és az időskori szerelemről is beszélt. ","shortLead":"Interjút adott a HVG hetilapnak Fahidi Éva holokauszttúlélő, aki a felszabadulás utáni évekről, az antiszemitizmusról...","id":"20191030_Fahidi_Eva_portre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c9c061f-6d35-40a9-b27c-229c5f3bd500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8d2284-51ce-4ede-9cbc-e74a70ededa4","keywords":null,"link":"/elet/20191030_Fahidi_Eva_portre","timestamp":"2019. október. 30. 12:00","title":"Fahidi Éva: Soha nem leszek túl azon, hogy gázkamrába küldték a 11 éves húgomat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe92aa97-e150-4c07-a934-18e88df7cb87","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A mobilunk működéséért sok mindenre hajlandóak vagyunk, mivel napjainkra létszükségletté vált a mindig feltöltött okostelefon. De felmerül a kérdés: Ön kinek töltené fel a telefonját a saját akkumulátorával?\r

","shortLead":"A mobilunk működéséért sok mindenre hajlandóak vagyunk, mivel napjainkra létszükségletté vált a mindig feltöltött...","id":"samsungbch_20191030_power_share_mobiltolto_wireless_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe92aa97-e150-4c07-a934-18e88df7cb87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9e381e-d551-4dd8-a552-53989a466af5","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20191030_power_share_mobiltolto_wireless_kutatas","timestamp":"2019. október. 30. 07:30","title":"A pénznél is többet ér a feltöltött telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"af33be31-c991-440b-b6e3-68a973b5d6c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bejelentette saját és kormánya lemondását Szaad Haríri libanoni miniszterelnök azután, hogy a közel két hete tartó, az egész országra kiterjedő tüntetések erőszakba fordultak.","shortLead":"Bejelentette saját és kormánya lemondását Szaad Haríri libanoni miniszterelnök azután, hogy a közel két hete tartó...","id":"20191029_tuntetes_eroszak_libanon_miniszterelnok_lemondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af33be31-c991-440b-b6e3-68a973b5d6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0b7671-17cc-4cc4-8650-282cd458992e","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_tuntetes_eroszak_libanon_miniszterelnok_lemondas","timestamp":"2019. október. 29. 17:58","title":"A zavargások hatására lemondott a libanoni miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szerdán napközben maximum 13 fokig melegszik a levegő.","shortLead":"Szerdán napközben maximum 13 fokig melegszik a levegő.","id":"20191029_Ejjel_mar_tobb_helyen_fagyhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b135418-e7cb-42f5-8ef1-e54868eada27","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Ejjel_mar_tobb_helyen_fagyhat","timestamp":"2019. október. 29. 16:28","title":"Éjjel már több helyen fagyhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebab9d57-a7dc-4eb2-a84e-ec0e7c96d2bf","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A CLB biztosítási alkusz cég szerint átlagosan 10-15 százalékkal kell majd többet fizetni.","shortLead":"A CLB biztosítási alkusz cég szerint átlagosan 10-15 százalékkal kell majd többet fizetni.","id":"20191031_kfgb_biztositasi_dij_munkaerohiany_alkatreszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebab9d57-a7dc-4eb2-a84e-ec0e7c96d2bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e229a1b-1448-4ed1-969b-a4027f3e9fca","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_kfgb_biztositasi_dij_munkaerohiany_alkatreszek","timestamp":"2019. október. 31. 13:49","title":"Munkaerőhiány és alkatrészdrágulás hajtja fel a kgfb-díjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]