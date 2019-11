„Hatékony és tudatos az, aki – mielőtt belevágna a hozzá leginkább illő munkahely megkeresésébe – megfelelő ismeretet gyűjt a munkaerőpiac aktuális helyzetéről, és tisztába kerül saját magával. Azaz tudatosítja szakmai tapasztalatát, kompetenciáit és erősségeit” – mondja Juhász Erika business coach, tréner, fejvadász. Tehát egyaránt érdemes tudnunk, mire éhes a piac, és hogyan kapcsolódhatunk ehhez a saját képességeinkkel.

Az ideális munkahely kiválasztásához az is fontos, hogy feltérképezzük az újdonságokat. „A munkaerőpiacon ma már számos olyan munkakör van, amely néhány évvel ezelőtt még nem létezett. Így azt sem mindig tudjuk, milyen feladatok elvégzése kapcsolódik hozzájuk, mit csinál például egy ux designer vagy mood manager” – hívja fel a figyelmet Svéda Dóra coach és HR-szakértő. A szakember tanácsa az, hogy bátran kérdezzünk a cégtől, gyűjtsünk információt a pozícióról, hogy el tudjuk dönteni, nekünk való-e. Ráadásul így az is kiderülhet, hogy a cég mennyire segítőkész és támogató.

„A karrierkérdések esetén a legnagyobb problémát sokszor a tudatosság hiánya okozza. Sokan nem döntéseket hoznak, hanem csak sodródnak”

– hangsúlyozza Juhász Erika.

A „tökéletes” munkahely persze mindenkinek más, hiszen életkortól, életszakasztól, aktuális szakmai céloktól is függ, mi számít annak. Nincs jól bevált checklist, vagyis olyan ismérvek sora, amelyeknek a teljesülése esetén elégedettek leszünk. „Egészen mást vár egy ambiciózus pályakezdő, mint egy kisgyerekek mellől visszatérő, rugalmas munkavégzést igénylő anya, vagy épp egy váltásban gondolkodó szakember”.

Svéda Dóra szerint az álláskeresők olykor irreális elvárásokat fogalmaznak meg, elsősorban azért, mert sem önmagukat, sem a munka világának aktuális kihívásait nem ismerik igazán. „Egyre több történetet látunk arról, hogyan épített fel valaki sikeres vállalkozást, de nem látjuk mögötte a pontos folyamatot és az erőforrásokat” – mondja Svéda Dóra.

Mit kínálhat a munkahely?

Az egyén részéről az önfejlesztés, a cég részéről a vonzó munkavállalói élmény lehet az, ami segítheti az egymásra találást. Vagyis fontos a munkahelyi hangulat: vannak-e közösségi programok, milyen emberekkel kell együtt dolgoznunk, milyen a vezetői kultúra, palackos vagy tisztított vizet adnak (értsd mennyire törekszik a cég környezetvédő megoldásokra), felkínálják-e a rugalmas munkavégzést – sorolja Svéda Dóra.

Mindezeken túl az is felmerül, milyen az az ideális munkahelyi légkör, amely a munkavállalók számára megfelelően támogató, inspiráló. „Fontos, hogy a munkahelyi környezetre az őszinte, bizalmon alakuló légkör legyen jellemző. A kommunikáció legyen transzparens a vezető és a csapat között, és a csapaton belül is. Az ilyen környezet közösségként is funkcionál, aminek megtartási szempontból is jelentősége van” – emeli ki a szakember.

A fenti cikk a HVG Extra Business 2019/3-as számában megjelent írás rövidített kivonata.

